Dossenheim. (dw) Das Hallenbad ist derzeit als solches kaum zu erkennen. Seit April wird der 70er-Jahre-Bau einerseits technisch saniert, andererseits werden der Eingangsbereich sowie die Dusch- und Umkleidebereiche völlig erneuert. Zudem werden brandschutzrechtlichen Auflagen, wie der Bau eines zweiten Rettungswegs aus der Schwimmhalle heraus, umgesetzt. So hatte nicht nur der CDU-Bundestagsabgeordnete Karl A. Lamers, der auf seiner Sommertour beim Bad Station machte, das Gefühl, in einem Rohbau zu stehen.

Zur Stippvisite erschienen auch Julia Philippi als stellvertretende Bürgermeisterin, Jochen Paul, Geschäftsführer des mit der Sanierungsplanung beauftragten Ingenieurbüros Bläß aus Viernheim, sowie Aimee Stückrad als stellvertretende Projektleiterin. Außerdem vor Ort waren Thomas Schiller, in dessen Fachbereich der Betrieb der kommunalen Einrichtung fällt, Lisa Zillmann-Baumann, die sich im Fachbereich Planung und Technik um die Sanierung kümmert, sowie die drei Schwimmmeister Richard Stickel, Siegbert Rieger und Daniele Orsolini.

"Wir denken nicht, wir eröffnen", machte Paul nach dem Abschluss der Sanierung gefragt, eine klare Ansage. Für die Nutzer, die sich bis Ende März nach Alternativen umsehen müssen, ist es eine gute Botschaft, dass man im Zeitplan liegt. Als die Gruppe durch die völlig entkernten Bereiche ging, mochte man das kaum glauben, zumal sich anwesende Handwerker nicht gerade auf die Füße traten. Das sei der Ferienzeit geschuldet, einkalkuliert und daher völlig in Ordnung, so der Fachmann. Bislang hätten sich keine Schwierigkeiten ergeben, erklärte Paul. Mehrfach betonte er, wie "enorm wichtig" es sei, dass das öffentliche Bad als solches und insbesondere als Sportbad erhalten bleibe.

Zu viele Kinder lernen heute nicht mehr schwimmen. Er selbst habe hier Schulschwimmen gehabt und einen Tauchkurs besucht. Beides und noch viel mehr ist in diesem Bad möglich, weil sowohl das Schwimmbecken als auch das Babybecken über einen Hubboden verfügen, mit dem die Wassertiefe reguliert werden kann. Dort steht allerdings keine Sanierung an. Über dem Schwimmbecken ist ein Gerüst aufgebaut, der Boden außen herum ist abgedeckt, damit an der Decke gearbeitet werden kann.

In der Schwimmhalle werden außerdem zwei Durchbrüche zu machen sein. Einer ist der erwähnte zweite Rettungsweg, der im Ernstfall ins Freie führt. Der andere kommt in den Duschbereich. Dort entsteht zusätzlich zu den Damen- und Herrenbereichen ein barrierefreier Raum mit eigenem Zugang zur Schwimmhalle.

Den Nutzern verborgen bleibt die technische Neuordnung im Kellergeschoss. Dort war bislang einer von zwei Heizkesseln untergebracht, der das Schul- und Sportzentrum mit Wärme versorgte. Im Zug der Modernisierung werden zwischen Jahnhalle, Schwimmhalle und Kurpfalzschule neue Leitungen verlegt, weshalb dort gerade der Boden umgepflügt wird. Künftig wird nur ein Kessel mit entsprechender Dimensionierung im Keller der Schule stehen.

Und die drei Schwimmmeister? Die, so freute sich Paul, arbeiten aktiv mit und sind erste Ansprechpartner bei Fragen. Insbesondere Rieger, der seit mehr als 30 Jahren im Bad arbeitet, kennt das Haus in- und auswendig. Für Lamers hatte Fachbereichsleiter Schiller überdies eine wichtige

Information: 257.000 Euro der Drei-Millionen-Euro Sanierung kommen als Fördermittel aufgrund der energetischen Sanierung aus dem Bundeshaushalt.