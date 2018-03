Von Karin Katzenberger-Ruf

Dossenheim. Eine Vernissage im Wald: So etwas gab es in Dossenheim noch nie. Doch die örtliche Kommission Kunst wagte das Experiment und unterstützte damit eine Ausstellung von Amelie Russanna, die auf dem Wanderweg unterhalb der "Drei Eichen" sieben großformatige Aquarelldrucke platziert hat. Das war samt Drahtseilen zur Befestigung zwischen jeweils zwei Bäumen ein echter Kraftakt. Doch zur Ausstellungseröffnung passte alles. In diesem Fall waren es "Sonne pur" und viele interessierte Gäste, die das Kunstprojekt einfach klasse fanden.

Die Galerie im Wald mit sieben wetterfesten Exponaten entstand zunächst im kleinen Format. "Ich hab’ gar nicht so viel darüber nachgedacht, was passen könnte. Ich entscheide das eher intuitiv", sagte Amelie Russana über die Bildauswahl, bei der sie sich auf ihr Bauchgefühl verlassen hat. Die Werke, die sie im Kleinformat schuf und die nun vielfach vergrößert und wetterfest entlang des Wanderweges aufgehängt sind, tragen einfache Titel wie "Lehm auf Hand" oder "Rampe". Es gibt Schildchen mit den jeweiligen Namen. Amelie Russana wünscht sich, dass viele Spaziergänger ihre Bilder betrachten, kurz innehalten, ihre Freude daran haben und die Ruhe genießen.

Noch sind die Bäume kahl. Für die Freiluft-Galerie und ihre Bilder, die je nach Blickwinkel im Wald zu schweben scheinen, ist das gut. "Say, have we met before" lautet der Titel der Ausstellung, der sich, salopp formuliert, mit einem "Sag mal, haben wir uns schon einmal getroffen?" übersetzen ließe. Amelie Russana fertigt tatsächlich auch große Aquarelle an und sagt dazu: "Die Arbeit auf großformatigem Papier verlangt den Einsatz des ganzen Körpers."

Ein Großeinsatz ging auch der Vernissage voraus: Mehrere Thermoskannen, gefüllt mit Glühwein oder alkoholfreiem Punsch, wurden herbeigeschafft. Zwischen Licht und Farbe agierend stand Amelie Russana derweil für Einfachheit und Klarheit und fühlte sich ansonsten dem Augenblick verbunden - was sie auch den Bildbetrachtern ans Herz legte. Um was es bei der Ausstellung im Detail geht, brachte Claudia Tzschaschel von der Kommission Kunst auf den Punkt.

Noch bis zum 8. April sind die Kunstwerke im Wald zu bewundern. Derweil muss Amelie Russana immer wieder mal nachschauen, ob ihre Aquarelldrucke noch sicher an den Drahtseilen hängen.