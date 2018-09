Dossenheim. (dw) Sie sei für den "Europäischen Preis für Kriminalliteratur" nominiert, erzählte Ingrid Noll, nachdem sie am Freitagabend eine gute Stunde aus ihrem jüngsten Buch "Halali" vorgelesen hatte. Sie rechnete sich kaum Chancen aus, diesen Preis zu holen, der alle zwei Jahre vergeben wird: An Online-Abstimmungen wie dieser würden eher Männer teilnehmen, und denen seien ihre Romane zu wenig blutrünstig, meinte sie.

Ihrem weiblichen und männlichen Publikum in der dicht besetzten Gemeindebücherei schien die Menge fließenden Bluts kein Qualitätskriterium zu sein. Es freute sich vielmehr an der Reise nach Deutschland in die Zeit der 1950er Jahre und an dem charmanten Plauderton, mit dem Noll die Geschehnisse beschreibt.

Selbst die Beschreibung der Tötung kann bei ihr nicht anders klingen, als wenn es sich um einen Gang zum Bäcker handelte. Der Tod ergibt sich aus der Geschichte. Er geschieht gleichberechtigt neben anderen Ereignissen. "By the way", so nebenbei, wie es eine Zuhörerin später beschrieb. Es ist diese eher leise Geschichte selbst, in die sich der Tod einmischt, mit denen sie ihre Zuhörer wie ihre Leser fesselt.

So ist auch ihr Humor. "Die Sünde begann immer erst um zehn", beschreibt sie die Prüderie der damaligen Zeit, in der die bloße Existenz des "Kuppelparagrafen" Zimmervermietern und Eltern Angst einflößte. Das Publikum lacht. Einige durften, da die "Förderung der Unzucht" bis 1973 unter Strafe gestellt war, die Sorge noch am eigenen Leib erfahren haben.

Die notwendige Prise Salz erfährt die Geschichte aber durch den Ort der Handlung: Bonn, gerade Hauptstadt geworden, Sitz der Ministerien, darunter das Innenministerium. Dort arbeiten zwei befreundete Sekretärinnen, die in eine Spionagegeschichte geraten. Wer welche Rolle einnimmt, verriet Noll nicht.

Noll entwarf das Bild einer Zeit, die sie, heute 82-jährig, aktiv miterlebt hat. Als Studentin jobbte sie selbst beim Innenministerium, das mangels anderer geeigneter Gebäude in einer Kaserne untergebracht gewesen sei. Wie die Protagonistin habe auch sie eine Enkelin ähnlichen Alters.

Sie erzählte von den kulinarischen Entdeckungen jener Zeit - Toast Hawaii, Dosenravioli - und dem Kinohöhepunkt "Piroschka". Das vermittelte Authentizität, die Geschichte könnte sich durchaus so zugetragen haben.

Viele ließen sich anschließend ihr Buch signieren. Bücher konnten übrigens direkt erworben werden. Die Buchhandlung Worring hatte zusammen mit Büchereimitarbeiterin Steffi Reitermann die Idee zur Noll’schen Lesung, erzählte Andreas Leister bei seiner Begrüßung. So war die Lesung zusammen mit dem Freundeskreis realisiert worden.