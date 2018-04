Von Benjamin Miltner

Dossenheim. Sie ist ein beliebtes Ziel für Wanderer, Jogger oder Mountainbiker, der perfekte Ort für ein Picknick - aber außerhalb der Bergstraßengemeinde immer noch so eine Art Geheimtipp: die Schauenburg. Kein Wunder, denn das Panorama Dossenheims wird vor allem durch die mächtigen Steinbrüche und die Hügel des Odenwalds mit dem Hausberg "Weißer Stein" geprägt. Die nordöstlich der Gemeinde gelegene Burgruine geht dabei im Ortsbild fast ein wenig unter. Sie fällt nicht so auf wie die nur knapp drei Kilometer entfernte Strahlenburg, die jede Nacht erleuchtet wird.

Mit Ritterburgen sind in der Region die Hänge des Odenwalds reich bestückt und nicht selten schlummern sie im Dornröschenschlaf. So wie die um 1220 errichtete Burg Reichenstein, die über der Neckargemünder Altstadt thront. Foto: Alex

Das heißt aber nicht, dass die Schauenburg minder geschichtsträchtig oder spektakulär ist als ihre Schriesheimer Schwester. Im Gegenteil. Ihr Reiz liegt im Verborgenen, Unvollkommenen, Authentischen. Mit ihrem rauen Charakter bildet die Ruine einen Ort, an dem Historie spür- und erlebbar ist. Beim Wandeln durch das Gemäuer, Erforschen der verwinkelten Gänge, Entdecken des Burggrabens, Betrachten des Bergfrieds, Klettern durch die Vorburg. In den verschiedenen Ebenen der ehemaligen weitläufigen Festung braucht es keine Kinderfantasie, um sich ins Mittelalter zurückzuversetzen. Raus aus dem Wahnwitz der Moderne, rein in die Abenteuerwelt der Ritter und Räuber.

Aus dieser Zeit stammt die Schauenburg. Ihr Name tauchte erstmals um das Jahr 1130 auf. In der Folgezeit wurde sie erweitert, um- und ausgebaut, 1460 dann angegriffen, belagert und zerstört. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde die Ruine wieder entdeckt und über viele Jahre Stück für Stück zum Leben erweckt.

Heutige Besucher haben es einfacher: Sie zahlen Eintritt und können auch - allerdings erst ab Anfang Mai - den geheimnisumwobenen Brunnenstollen besichtigen. Gleich gegenüber, auf der hessischen Seite des Neckartals, prangt die Hinterburg. Sie ist die älteste der vier Neckarsteinacher Burgen, mit ihrem Bau wurde um 1100 begonnen. Es war der bekannte Minnesänger Bligger II., der sie zu einer umfangreichen Höhenburg ausbaute. Foto: Alex

Möglich ist das vor allem durch das Engagement der Arbeitsgemeinschaft Schauenburg. Seit 1982 bemüht sich eine Gruppe Ehrenamtlicher in mühevoller Kleinstarbeit um die Rekonstruktion und den Erhalt des historischen Denkmals. In 35 Jahren hat es die AG geschafft, aus von Brombeersträuchern bedeckten Mauerresten den Grundriss der Burgruine im wahrsten Sinne des Wortes herauszuarbeiten.

Apropos Arbeit: Ein bisschen Anstrengung benötigt es schon, um die auf einer Kuppe des Ölbergs oberhalb des ehemaligen Steinbruchs gelegene Ruine zu erreichen. Vom Wanderparkplatz im Übergang der Straßen "Oberer Burggarten" in die "Schauenburgstraße" geht es nur zu Fuß weiter - und zwar stramm bergauf. Ein knapp ein Kilometer langer Asphaltweg oder noch steilere Trampelpfade für alle Kenner und Neugierigen führen hinauf. Wer den etwa 15-minütigen Marsch bewältigt, wird jederzeit mit einem einzigartigen Aussicht auf die Rheinebene belohnt: Auf circa 275 Meter Höhe erwarten die Besucher einmalige Perspektiven auf Steinbruch, Weinberge und Häuser Dossenheims - inklusive Fernblick bis zu den Hügeln des Pfälzer Walds.