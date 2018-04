Dossenheim. (cm) Mit mehreren Jahren Verspätung beginnt am Montag die Sanierung des Dossenheimer Hallenbades. Die Einrichtung bleibt etwa ein Jahr lang geschlossen - so sieht es der Zeitplan für die umfangreiche Sanierung mit Kosten von etwa drei Millionen Euro aus. Eigentlich sollten die Arbeiten gar nicht so umfangreich werden: Die Sanierung des Bades aus den 70er Jahren beschäftigt die Gemeinde schon seit vielen Jahren. Die Erneuerung der Technik ist überfällig.

Im Jahr 2015 sollte die Sanierung schon einmal angegangen werden. Ursprünglich sollten nur die Heizungsanlage, Pumpen, die Decke, Leuchten, Duschen, Toiletten und Umkleiden für eine Million Euro erneuert werden. Doch dann wurde die Liste immer länger und länger.