Von Sabrina Lehr

Dossenheim. "Die E-Mobilität ist keine Zukunft mehr, sondern Gegenwart", sagt Irene Diedler. Die Mitarbeiterin des Stromversorgers Netze BW leitet das Projekt "Netzlabor Intelligentes Heimladen", das derzeit in der Theodor-Heuss-Straße die Auswirkung der Elektromobilität auf das Stromnetz testet.

Bis dato sind die Stromnetze in Wohngebieten nämlich auf den Haushaltsbedarf eingestellt. Besitzt ein Haushalt ein Elektroauto und wird dieses über das reguläre Netz geladen, erhöht sich die benötigte maximale Stromstärke der Stromleitung. Um zu klären, ob die Infrastruktur dafür gewappnet ist und wo gegebenenfalls nachjustiert werden muss, fehlen Erfahrungswerte.

Um an diese zu gelangen, hat der Stromversorger sieben sogenannte "E-Pioniere" auserkoren. Diese sind für die Dauer eines halben Jahres jeweils mit einem Elektroauto und einer zugehörigen Ladestation samt Mess- und Steuersystem ausgestattet. Überdies übernimmt der Stromversorger die Stromkosten für die Aufladungen des Autos und erhebt im Gegenzug die Daten der Probanden.

Einer davon ist Michael Hoffmeister. Der Wissenschaftler am Deutschen Krebsforschungszentrum wurde gemeinsam mit den Angehörigen 25 weiterer Haushalte für das Projekt in Betracht gezogen. Was alle 26 gemein haben: Sie hängen an derselben Stromleitung. Nach einem Informationsabend erklärten sich sieben der 26 Haushalte zur Teilnahme bereit, darunter Hoffmeister. "Ich habe zwar vorher nicht darüber nachgedacht, ein E-Auto zu fahren", sagt er. "Aber die Gelegenheit war unschlagbar, ausgiebig Elektromobilität zu testen." Das ihm zugeloste Testfahrzeug ist obendrein ein durchaus besonderes Auto: Auf seinem Parkplatz steht nun ein Sportwagen der Marke Tesla.

Das Thema Parkplatz gehörte zu den Faktoren, die den Ausschlag für das Testgebiet gaben. "Die Ladestationen dürfen nur auf privatem Grund errichtet werden", erklärt Projektleiterin Diedler. Daher seien Garagen, Carports oder eben eigene Parkplätze die einzige Möglichkeit, die Säulen zu installieren. Außerdem brauche ein Fahrzeug zwecks Aufladung einen festen Stellplatz an der Ladestation. "In der Theodor-Heuss-Straße erfüllen viele Häuser diese Bedingung und die dortige Stromleitung hat in Sachen Auslastung noch Kapazität", so Diedler. Denn das Netz soll nicht an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit gebracht und die Straße weiter zuverlässig mit Strom versorgt werden.

Eine Strategie, mit der die Integration der E-Mobilität in die gegenwärtige Infrastruktur gelingen könnte, wurde bereits ausprobiert: Einen Monat lang ließ die Projektleitung den Strom ganz normal laufen, ehe sie nach vier Wochen die Ladeleistung reduzierte. "Falls das Netz an seine Grenze käme, wäre das eine Entlastungsmöglichkeit", erklärt Irene Diedler. Im Ergebnis geht es laut der Projektleiterin weniger um die Reaktion des Netzes, sondern um die der Probanden: "Wir wollen wissen, ob sie das überhaupt bemerken." Michael Hoffmeisters Leih-Tesla lud in der Folge statt siebeneinhalb Stunden acht – eine Verlängerung, die ihn nach eigener Aussage nicht weiter eingeschränkt habe. Vergleichbare Strategien sollen in den kommenden Wochen getestet werden.

Michael Hoffmeister kann indes bereits ein positives Zwischenfazit als "E-Pionier" ziehen. Vor allem in Bezug auf seinen Leihwagen: "Der Tesla erregt fast mehr Aufmerksamkeit als ein Porsche", berichtet er schmunzelnd. Auch in Sachen Fahrerlebnis könne sein bisheriges Fahrzeug – ein Kombi mit Verbrennungsmotor – nicht mit dem Sportwagen mithalten. Diesen besitzt Hoffmeister noch und er hat ihn auch nicht abgemeldet. Ob der Wagen nach Ablauf des Projekts noch zum Einsatz kommt, ist aber unklar. "Der TÜV läuft ab und ich spiele mit dem Gedanken, mir ein neues Auto zuzulegen", verrät Hoffmeister.

Den Tesla behalten kann er zwar nicht, dafür aber die Ladestation zu ihrem Restwert erwerben. Zumindest falls sein neues Gefährt ein Elektroauto wird. "Das fließt auf alle Fälle mit in die Gedanken zu einem neuen Wagen ein", sagt Hoffmeister. Eine Chance besteht also, dass die E-Mobilität dauerhaft in der Theodor-Heuss-Straße Einzug hält.