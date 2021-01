Dossenheim. (luw) Die Feuerwehr ist am Freitag zu einem Einsatz im Steinbruch Leferenz ausgerückt, weil dort bei Glatteis eine Seniorin gestürzt war. Kommandant Stefan Wieder erklärte auf RNZ-Nachfrage, dass der Verdacht auf einen Bruch des Unterschenkels bestehe.

"Wir wurden zur Unterstützung des Rettungsdienstes alarmiert", berichtete Wieder über den Einsatz am Freitagvormittag. Der Grund dafür sei auch, dass die Feuerwehr im Gegensatz zum Rettungsdienst einen Schlüssel für die Schranke am Steinbruch besitze. Die Frau, die gemeinsam mit ihrem Ehemann unterwegs war, sei auf einem Wanderweg unterhalb des Museumshofs gestürzt. "Wir kamen mit unseren Fahrzeugen wegen Schnee und Eis nicht direkt zu der Dame", so Wieder. Deshalb hätten er und seine Kameraden mit der Ausrüstung rund 300 Meter zu Fuß zurücklegen müssen.

Bei der Seniorin angekommen, wurde ihr Bein stabilisiert und ihr Körper mit einer Decke gewärmt. Die Einsatzkräfte legten sie anschließend auf eine sogenannte Schleifkorbtrage, um sie zum Rettungswagen zu bringen. Dieser fuhr sie dann ins Krankenhaus.