Die räumliche Enge in der Hauptstraße erschwerte den Einsatz der Wehr. Foto: Priebe

Dossenheim. (lew) Die gute Nachricht zuerst: Verletzt wurde niemand bei dem Brand, der am Dienstagvormittag in der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße ausgebrochen war. Die darin wohnende vierköpfigen Familie befand sich zu diesem Zeitpunkt außer Haus.

Die Feuerwehren aus Dossenheim und Schriesheim rückten mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 21 Mann zum Einsatzort aus. Wie Stefan Wieder, Einsatzleiter und Kommandant der Dossenheimer Wehr, auf RNZ-Nachfrage mitteilte, ging der Alarm um 11.26 Uhr ein. Da die räumliche Enge in der Hauptstraße bekannt sei, habe man einen Haltepunkt am Rathausplatz eingerichtet, von dem aus die Fahrzeuge dann bei Bedarf abgerufen werden konnten.

Beim Eintreffen am Einsatzort seien sowohl die Wohnung als auch der Treppenbereich komplett verraucht gewesen. Um in die Wohnung vorzudringen, musste die Terrassentür aufgebrochen werden, so Wieder. Ein zweiter Trupp näherte sich dem Feuer gleichzeitig über das Treppenhaus. Rasch habe sich herausgestellt, dass der Brandherd im Schlafzimmer lag. Die Flammen seien schnell unter Kontrolle gewesen.

Zur Ursache wollten sich weder Kommandant Wieder noch Polizeisprecher Dieter Klumpp äußern. Letzterer erklärte, bisher gebe es nur Vermutungen. Konkreter wurde er hingegen bei der Höhe des geschätzten Sachschadens: Dieser beläuft sich dem Polizeisprecher zufolge auf rund 20.000 Euro.

Zudem sei die Wohnung als eine Sicherheitsmaßnahme bis auf Weiteres als unbewohnbar eingestuft worden. "Die Türen standen offen, alles ist verrußt", betonte Kommandant Wieder.

Das Ordnungsamt kümmere sich um die Unterbringung der Familie. Den Einsatzkräften sei es aber gelungen, ein Übergreifen der Flammen auf die darüberliegenden Wohnungen zu verhindern. Diese können Wieder zufolge weiter bewohnt werden.