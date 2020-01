Von Doris Weber

Dossenheim. "Zusammenleben und zusammen leben" – das wolle er als den roten Faden seiner Neujahrsansprache verstanden wissen, sagte Bürgermeister David Faulhaber bei seiner Ansprache zum neuen Jahr am Sonntag. Es war die erste Neujahrsansprache, die er als Bürgermeister der ehemaligen Steinbrechergemeinde hielt. Diese Premiere im Martin-Luther-Haus war bestens besucht. Der Männergesangverein "Freundschaft" gestaltete den Empfang musikalisch. Faulhaber setzte zusammen mit seiner Frau Stefanie noch vor dem eigentlichen Beginn der Veranstaltung einen Akzent in Sachen Zusammenleben. Das Paar begrüßte gemeinsam jeden Besucher per Handschlag.

Ein erstes Lachen konnte er seinem Publikum entlocken, als er von einer Begegnung anlässlich eines Geburtstags berichtete. "Trinken Sie jetzt lieber noch einen Kaffee und reden dafür beim Neujahrsempfang nicht so viel!", habe man ihm gesagt, als er sich mit dem Hinweis verabschieden wollte, die Ansprache noch schreiben zu müssen. Ob die Rede lang oder kurz war, obliegt der subjektiven Wahrnehmung. Nach einer guten Stunde jedenfalls endete der offizielle Teil und es wurde angestoßen.

Mit Bravour meisterte Bürgermeister David Faulhaber seinen ersten Neujahrsempfang.

In dieser Stunde dokumentierte Faulhaber, wie er sich die "Art und Weise, wie wir miteinander leben und miteinander umgehen" vorstellte. Seine Ansprache zeugte von Wertschätzung und Respekt gegenüber den Einrichtungen und Menschen in der Gemeinde. Seine Begrüßung der Gäste aus dem öffentlichen Leben gestaltete er so, dass den Zuhörern bewusst wurde, wie wichtig funktionierende Einrichtungen wie Schulen und Pflegeheime sind. Sie stehen maßgeblich für Lebensqualität. Öffentlich verabschiedete er Pfarrerin Laura-Maria Hofmann. Sie verlässt zum Monatsende ihr Amt in der örtlichen evangelischen Kirche.

Faulhaber würdigte besonders das Ehrenamt, ohne das Wort als solches zu verwenden. Er sprach vom "Rückgrat". Gemeinderat, Verwaltung und er könnten stolz darauf sein, wie sich Bürger in den unterschiedlichsten Bereichen Tag für Tag engagierten. "Ich rufe ihnen mit lauter Stimme und lauter Inbrunst zu: Bitte behalten Sie das bei." Er forderte die Bürger auf, aktiv zu bleiben und wurde konkret. Seien sie sportlich und musikalisch aktiv, beim Theaterspielen, bei der Entwicklung von Ideen über die zukünftige Entwicklung der Gemeinde. "Seien Sie für andere Mitmenschen da", nahm er seinen roten Faden auf.

Diese Aktivitäten, diese Leidenschaft und Motivation zu begleiten und auf unterschiedliche Art und Weise zu unterstützen, sei für ihn das Schönste im Amt des Bürgermeisters. Dem Gesagten folgten sogleich Taten. Im Rathaus hatte man sich dafür entschieden, künftig jeweils ein bürgerschaftliches Engagement besonders zu würdigen. Sein ausdrücklicher Dank ging erstmals an den Asylkreis.

Die Verwaltung will künftig ebenfalls näher mit den Bürgern zusammenleben. In dieser Woche sei die neugestaltete Homepage frei geschaltet worden. Dort sei ein "Mängelmelder" eingerichtet. Dort könnten wie beim persönlichen Marktgespräch "Unrat, defekte Straßenlaternen oder Schlaglöcher" mit Text und Bild und für andere einsehbar gemeldet werden.