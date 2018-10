Dossenheim. (pol/rl) Mehrere Fußballspieler wurden am Mittwochnachmittag bestohlen. Während eines Spiels der örtlichen Mannschaft auf dem Dossenheimer Sportplatz in der Gerhart-Hauptmann-Straße drang ein Unbekannter zwischen 12.15 und 15 Uhr in die Umkleidekabinen ein. Er stahl Bargeld sowie Autoschlüssel, mit denen er wiederum die Fahrzeuge in der Nähe öffnete und daraus ebenfalls das Bargeld mitgehen ließ.

Wie hoch der Diebstahlsschaden ist, lässt sich laut Polizei derzeit noch nicht sagen. Die Polizei vermutet, dass der Täter auch an den kommenden Wochenenden in der gesamten Region Heidelberg, Mannheim, Rhein-Neckar-Kreis zuschlagen könnte.

Zeugen, die Hinweise zur Tat und dem Täter geben können oder unabhängig davon Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier HD-Nord, Tel.: 06221/45690 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei empfiehlt den Vereinssportlern:

> Die Wertsachen der Mannschaft sollten bereits in der Kabine in einem gemeinsamen Beutel gesammelt werden. Den Beutel nimmt der letzte Spieler, der die Kabine verlässt mit und deponiert diesen auf der Trainerbank. Bis zum Spielende bewacht den Beutel dann entweder ein Ergänzungsspieler oder ein Betreuer.

> Beim Verlassen der Kabinen sollte diese abgeschlossen werden.