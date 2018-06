Dossenheim-Schwabenheimerhof. (aham) Für die letzten 40 Kilometer musste ein Bus her. Das Fahrgastschiff "Merian" der "Weißen Flotte" aus Heidelberg war am Samstag unterwegs von Neckarsteinach nach Worms, als der Ausflug für die 51 Passagiere an der Schwabenheimer Schleuse endete.

Der Grund: In den Motorraum war Wasser eingedrungen. Zwar hatte das einen Großeinsatz von Feuerwehren, Wasserschutzpolizei, Rettungsdienst und DLRG zur Folge, doch verletzt wurde niemand - abgesehen vom Schiffsführer, der sich nach Angaben der Dossenheimer Feuerwehr eine kleine Brandblase zuzog.

Wie der Geschäftsführer der "Weißen Flotte", Karl Hofstätter, am Sonntag auf RNZ-Anfrage berichtete, hat offenbar eine kaputte Dichtung zu dem Wassereintritt in das Schiff geführt. Diese soll noch heute in der Werft in Neckarsteinach ausgetauscht werden. Das dauere höchstens einen Tag, schätzt Hofstätter. Daher halten sich auch die Auswirkungen auf den Fahrgastbetrieb der "Weißen Flotte" in Grenzen.

Zwar hätte das Fahrgastschiff "Merian" am Montag von Heidelberg nach Neckarsteinach und zurück fahren sollen, nun soll einfach ein anderes Schiff aus der Flotte die Fahrt übernehmen; je nach Wetter und Anzahl der Buchungen die "Germania" oder das "Schloss Heidelberg". Daher würde die für 11 Uhr geplante Fahrt auf 12 Uhr verschoben.

Am Samstag sah die Lage noch weitaus ernster aus. Wie die Polizei berichtet, bemerkte der Kapitän gegen 18.30 Uhr, dass es bei der Steuerung Probleme gab. Da fuhr das Schiff gerade in die Schleusenkammer ein. "Offensichtlich gab es ein Elektronikproblem", so die Polizei. Als der Kapitän daraufhin im Maschinenraum nachschauen wollte, stand dort schon das Wasser.

Die Polizei macht dafür jedoch einen "zehn Zentimeter langen Riss in der Bordwand" direkt unter der Antriebswelle verantwortlich. Etwa 5000 Liter Wasser - das sind etwa 37 volle Badewannen - seien so ins Innere gelangt, teilen die Beamten mit.

Das bedeutete das Ende des Schiffsausflugs für die Passagiere. Glück im Unglück: Da die "Merian" an der Schleuse war, konnten die Fahrgäste problemlos aussteigen. Die Lage war nicht nur für die Passagiere praktisch, sondern auch für die hinzugerufene Feuerwehr.

"Das war ein glücklicher Umstand", sagte Stefan Wieder, Kommandant der Dossenheimer Feuerwehr, die neben der Ladenburger Wehr und der Heidelberger Berufsfeuerwehr im Einsatz war. Wie Wieder berichtet, war das Schiff schon in Schieflage nach hinten, als die Kameraden eintrafen.

Der Wassereintritt in das Schiff löste einen Großeinsatz der Rettungskräfte aus. Foto: Priebe

Die Wehrleute pumpten das ölhaltige Wasser aus dem Schiffsinneren ab, eine Gefahr für die Umwelt bestand aber nicht. Derweil suchten Taucher der Heidelberger DLRG und der Berufsfeuerwehr an der Außenseite des Schiffes nach dem Leck. "Mit einer speziellen Paste hätte es abgedichtet werden können", erklärt Feuerwehrkommandant Wieder im RNZ-Gespräch.

Nur: Von außen war das Leck nicht auffindbar. Letztlich konnte es von innen abgedichtet werden, als der Großteil des Wassers abgepumpt war. Für die Dossenheimer Wehr war der Einsatz um 23.30 Uhr abgeschlossen. Laut Polizei und Feuerwehr blieb das Fahrgastschiff über Nacht in der Schleusenkammer.

Wie der Geschäftsführer der "Weißen Flotte" auf RNZ-Anfrage erklärt, war die Dichtung des Ruderpropellers ursächlich für den Wassereintritt. "Das war nur ein klitzekleiner Minischaden", sagt Karl Hofstätter. Es habe keine Gefahr für Mensch und Umwelt bestanden, betont er.

Denn die restlichen Schotten hätten das Schiff oben gehalten und auch das Öl konnte nicht austreten. Daher fand er, dass mit dem Großeinsatz "aus einer Mücke ein Elefant" gemacht wurde. Hofstätter: "Die Wasserschutzpolizei alarmiert immer gleich Gott und die Welt."