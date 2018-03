Dossenheim. (kaz) "Meine Sprache ist die Malerei, ihre Ausdrucksform ist das Aquarell", sagt Amelie Russana. Die junge Frau, Jahrgang 1990, mit dem Nachnamen Müller, geboren in Heidelberg und aufgewachsen in Dossenheim, mischt gerade den Wald unterhalb der "Drei Eichen" auf. Auf dem Wanderweg hat sie ihre sieben stärksten Aquarelle großformatig in Szene gesetzt (siehe Artikel links). Amelie Russana ist Studentin im achten Semester an der Staatlichen Akademie für Bildende Künste in Karlsruhe, wo sie auch wohnt.

Amelie Russana. Foto: Katzenberger-Ruf

Erst kürzlich ist sie von einem Aufenthalt in Mexiko zurückgekehrt. Als Stipendiatin des Landes Baden-Württemberg hatte sie sich für ein Auslandssemester beworben und den Zuschlag bekommen. Schon als 15-Jährige war sie als Austauschschülerin in dem Land. Danach machte sie ihr Abitur am Elisabeth-von-Thadden-Gymnasium in Heidelberg-Wieblingen.

Amelie Russana, die ihren Spitznamen "Russana" zu ihrem Künstlernamen auserkoren hat, stammt ihrer Schilderung nach aus einer an Kunst interessierten Familie, ist aber das erste Familienmitglied, das die Kunst zum Beruf machen will. An besagter Akademie bewarb sie sich mit einem Ölgemälde. Amelie Russana kann sich bei ihrem künstlerischen Schaffen auf ihre Familie und auf ihre Freunde verlassen. Anders wäre das Kunstprojekt im Wald, das zwei Tage Aufbau erforderte, auch nicht zu realisieren gewesen.

Beobachtungen im Alltag - und sei es beim Autofahren der Blick in den Rückspiegel - sind für Amelie Russana die Inspiration für ihre Werke. Ein Aquarell im großformatigen Druck hat sie in Karlsruhe einfach einmal auf die Straße gestellt. Kinder im Grundschulalter blieben stehen und sprachen darüber. Das gefiel der Künstlerin und motivierte sie zu mehr großformatigen Aquarellen.

Den Dossenheimer Wald kennt Amelie von Kindheit an. Deshalb hat sie ihn auch als Ort für ihre erste Einzelausstellung mit großformatigen Aquarelldrucken ausgewählt.