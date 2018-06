Dossenheim. (dw) Der Platz am Kronenburger Hof steht im Gemeinderat schon seit Längerem immer wieder auf der Tagesordnung. Erst ging es um die zu sanierenden Treppenabgänge zur Tiefgarage. Dann ging es darum, das Dach zu verlängern. Jetzt wurde einstimmig ein Auftrag an die Firma Morsch aus Eppelheim vergeben. Sie soll die Entwässerung des sogenannten Marktdaches durch Anbindung an das Rohrsystem der Tiefgarage neu regeln. Bisher erfolgte die Entwässerung unmittelbar über Platz und Straße.

Bei einer beschränkten Ausschreibung hatten die zur Abgabe gebetenen vier Anbieter Angebote zwischen 24.717, 88 und 35.803, 72 Euro aufgetischt. In der Sitzungsunterlage war von "überraschend günstigen Ergebnissen" die Rede. Das günstigste war das der Eppelheimer Firma Morsch. "Ist das Abwassersystem der Tiefgarage ausreichend dimensioniert, die zusätzlichen Wassermengen aufzunehmen?" hatte einzig Hans-Peter Stöhr (CDU) dazu eine technische Frage. Diese bejahte Jörg Ullrich, zuständiger Fachbereichsleiter. Das eingeschaltete Ingenieurbüro habe keine Bedenken gehabt.

Das Thema "Kronenburger Hof" war verschiedentlich auch im Technischen Ausschuss beraten worden. Schon im vergangenen Jahr hatten sich die Mitglieder mit der Verlängerung der Überdachung befasst. Dabei ging es nicht darum, einen Wind- und Wetterschutz für Veranstaltungen zu kreieren - auch wenn die Maße von zwei mal sechs Metern dazu verleiten könnten. Vielmehr ging es darum, die östliche Dachseite über den bis dahin freien Treppenabgang zu ziehen. Hans Ruland (Freie Wähler) hatte den Zustand der Abgänge mehrfach bemängelt. Diese wurden saniert. Dabei erkannte man wohl, dass man den Witterungsschutz durch diese einfache, aber nicht ganz billige Maßnahme verbessern kann. Im Haushalt waren 2017 dafür 60.000 Euro bereitgestellt. In diesen Tagen, so hatte Ullrich gesagt, würden die Arbeiten abgeschlossen werden. Dann könne mit den Arbeiten zur Entwässerung begonnen werden.

Diese Veränderungen werden Passanten weniger ins Auge fallen, als die gerade erst im Technischen Ausschuss besprochene. Das "kleine Häuschen" in der östlich am Platz vorbeiführenden Rathausstraße, das seit einigen Monaten wieder im Eigentum der Gemeinde ist, ist derart baufällig, dass es einsturzgefährdet ist, so die Unterlage. Seine Tage sind daher gezählt. Es soll demnächst abgerissen werden.