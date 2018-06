Dossenheim. (RNZ/rl) Am kommenden Montag, 22. Januar, starten die Stadtwerke Heidelberg mit Betriebseinstellungen am Gasnetz in Dossenheim. Das teilte das Unternehmen am heutigen Donnerstag mit. Die Einstellungen sollen die Sicherheit des Netzes erhöhen und die Effizienz sicherstellen. Wann die Arbeiten genau beginnen und wie lange sie dauern sei wetterabhängig, hieß es. Bei niedrigen Temperaturen könnten die Arbeiten schneller abgeschlossen werden.

Die Betriebseinstellungen können in Ausnahmen zu Störungen von Gasanlagen führen: "Wenn eine Anlage ausfällt, ist es jedoch wahrscheinlicher, dass andere, nicht netzbezogene Ursachen verantwortlich dafür sind", sagt Markus Morlock, Abteilungsleiter Anlagenservice bei den Stadtwerken. "Das zeigen unsere Statistiken. Störungen an der Installation im Haus werden von Installationsunternehmen behoben, die im Installateursverzeichnis der Stadtwerke Heidelberg Netze eingetragen sind. Deshalb raten wir grundsätzlich: Wenden Sie sich bei einem Ausfall der Gasanlage zuerst an den Installateur Ihrer Wahl, damit Ihnen schnell geholfen wird."

Info: Für den Fall, dass die Netzeinstellungen die Ursache sind, sind die Stadtwerke Heidelberg rund um die Uhr auch an Wochenenden und Feiertagen unter der 06221/513–2030 erreichbar.