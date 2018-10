Mauer. (cm) John Ehret ist seit 2012 Bürgermeister der Elsenztalgemeinde. Im Interview verrät der parteilose frühere Kriminalbeamte, was die Mauermer ausmacht und wie er das Dorf weiter voranbringen will.

Herr Ehret, was macht für Sie das Leben in Mauer aus?

Oh, das Leben hier ist so vielfältig, dass ich das nur schwer in eine kurze Antwort packen kann. Ich versuche es trotzdem: Wir sind eine Feiergemeinde. Die Mauermer sind offen, treffen sich gerne und sitzen gerne zusammen. Es heißt, dass wir zwei Bierbänke zusammenstellen und schon ein Fest haben. Bei uns gibt es viele Straßen- und Nachbarschaftsfeste. Und das nicht nur im Sommer, sondern das ganze Jahr über. Da wird auch im Winter einfach mal eine Garage zum Glühweinstand umfunktioniert.

Wo gibt es Handlungsbedarf und Verbesserungsmöglichkeiten?

Die Internetversorgung war lange ein Problem, hier gibt es aber nur noch wenige weiße Flecken. Etwa 90 Prozent sind gut versorgt. Ein großes Thema ist aber die hohe Nachfrage nach Bauplätzen - auch dank unserer tollen Lage mit dem S-Bahn-Anschluss. Wir haben eine kleine Gemarkung und brauchen mehr Bauplätze. Viele Kinder von Mauermern wollen gerne weiter hier in der Gemeinde wohnen, hatten aber bislang einfach nicht die Möglichkeit dazu. Deshalb wollen wir nun das kleine Neubaugebiet "Am Karlsbrunnen" umsetzen.

Der demografische Wandel macht vor keinem Dorf Halt. Was wird getan, um die Auswirkungen gering zu halten und neue Einwohner zu gewinnen?

Mir ist wichtig, dass die Senioren nicht abgeschoben werden. Die Gemeinde soll auch für ältere Bürger weiter attraktiv sein. Wir unterstützen dies als Gemeinde mit Ausflügen und Nachmittagen für Senioren. Außerdem haben wir einen Bürgerrufbus eingeführt, damit Senioren möglichst lange mobil bleiben und sich selbst versorgen können. Wir denken aber auch an Familien und halten zum Beispiel unsere Spielplätze in Schuss.