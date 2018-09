Dossenheim. (bmi) Fahr ich, oder fahr ich nicht? Diese Frage schwirrte lange im Kopf von Boris Konradi. Wenn alles geklappt hat, dann saß der Dossenheimer am heutigen Samstagmorgen um 4 Uhr im Zug nach Stralsund. Sein Ziel: die Deutsche Meisterschaft der Hobbybrauer. Dort misst sich der Wäscherei-Besitzer mit über 100 Konkurrenten.

Konradi geht mit seinem Traubenbier "Fabienne" ins Rennen. Es ist nach seiner Tochter Fabienne benannt und bereits jetzt preisgekrönt. Vergangenes Jahr hat es beim berühmten "Meininger Craft Beer Award" Platin in der Kategorie Fruchtbier gewonnen - die höchsten Auszeichnung. "Dieses Jahr habe ich das Bier zu drei Wettbewerben eingeschickt und dreimal Gold gewonnen", erzählt Konradi. Und jetzt soll es die Deutsche Meisterschaft werden - quasi als Schaumkrone.

Er hofft auf die Gunst der Expertenjury aus Sommeliers, Brauern und weiteren Bierkennern. Verköstigt wird dieses Jahr der Stil Witbier: ein belgisches Weizenbier, das als Besonderheit Gewürze wie Koriander und Orangenschale enthält. "Das Schöne dabei ist, dass es kein festes Rezept gibt", betont Konradi. Er glaubt, dass 90 Prozent der Teilnehmer ein klassisches Witbier präsentieren werden - und baut darauf, dass er sich mit seinem Traubenbier von der Masse absetzen kann.

Doch was macht das "Fabienne" aus? "Es bringt aus Bier und Wein das Beste zusammen", meint Konradi. Für die Deutsche Meisterschaft habe er auch ein klassisches Witbier gebraut - aber im direkten Duell überzeugte ihn selbst die Traubenbier-Variante. Und zwar so sehr, dass er auch die zweimal neun Stunden Bahnfahrt gerne auf sich nimmt. "Am Montag werde ich zwar in Wäsche ersaufen", fürchtet Konradi, "aber das ist es wert." Und vielleicht hat er ja auch einen Titel mit im Gepäck.