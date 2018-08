Die Lage schien zunächst dramatisch, da in dem Haus 30 Parteien wohnen. Foto: Priebe

Sandhausen. (aham) Nun hat die Staatsanwaltschaft bestätigt, was Augenzeugen am Montag schon berichtet haben: Nach dem Brand in Sandhausen ist ein 32-Jähriger festgenommen worden.

Es besteht der Verdacht, dass er kurz nach 16 Uhr das Feuer in einer Dachgeschosswohnung in der Wingertstraße gelegt hat, so Tim Haaf, Sprecher der Heidelberger Staatsanwaltschaft.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 32-Jährige in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Ob es sich bei dem Festgenommenen um den Bewohner der Dachgeschosswohnung handelte, wollte Haaf auf RNZ-Nachfrage nicht bestätigen.