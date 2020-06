Region Heidelberg. (cm) Erstmals seit die Corona-Pandemie die Region erreicht hat, gilt in der Großen Kreisstadt Leimen keine Person mehr als erkrankt. 60 Infizierte sind genesen, zuletzt hatte es noch einen "aktiven" Fall geben. Ein noch deutlicherer Rückgang wurde in Neckarsteinach registriert: Hier ist nur noch eine Person akut erkrankt, Anfang der Woche waren es noch drei. Weiter einen "aktiven" Fall zählt Neckargemünd. Da die Behörden keine Neuinfektionen meldeten, gibt es nur noch zwei akut erkrankte Personen im direkten Heidelberger Umland. Außer Neckargemünd und Neckarsteinach gelten alle Orte als Corona-frei.

Update: Donnerstag, 18. Juni 2020, 19.44 Uhr

Region Heidelberg. (cm) Die Zahl der Corona-Fälle im direkten Heidelberger Umland bleibt trotz zwischenzeitlicher Anstiege und Rückgänge auf einem erfreulich niedrigen Niveau: Über das Wochenende meldeten die Behörden lediglich eine neu infizierte Person in Neckarsteinach, wo es nun insgesamt drei akute Corona-Fälle gibt. Konstant geblieben ist deren Zahl in Leimen und Neckargemünd, wo die Behörden jeweils noch einen "aktiven" Fall kennen. Damit gelten in der Region nun noch fünf von insgesamt 216 infizierten Personen als akut erkrankt. In allen anderen Orten der Region rund um Heidelberg gelten die infizierten Personen inzwischen als genesen.

Update: Montag, 15. Juni 2020, 19.41 Uhr

Region Heidelberg. (cm) Der Anstieg der Corona-Zahlen in der Region über das vergangene Wochenende war zum Glück nur von kurzer Dauer: Im Laufe dieser Woche ist die Zahl der "aktiven" Fälle im direkten Heidelberger Umland wieder zurückgegangen – und zwar deutlich: Mit gerade einmal noch vier Fällen ist ein Tiefststand seit dem März erreicht. Seit Anfang der Woche wurden keine Neuinfektionen registriert (insgesamt weiter 215), dafür sind drei weitere Personen genesen (nun 211). Somit ging auch die Zahl der "aktiven" Fälle um drei zurück.

Den deutlichsten Rückgang gab es in Eppelheim: Da zwei weitere Personen geheilt sind, gibt es hier nun keinen einzigen bekannten Fall mehr – so wie zuletzt schon Mitte Mai. Ebenfalls als Corona-frei gilt nun Dossenheim, wo der seit Ende April bestehende Fall nicht mehr "aktiv" ist.

Weiterhin zwei Fälle sind derweil im hessischen Neckarsteinach bekannt und jeweils eine Person ist noch in Leimen sowie in Neckargemünd erkrankt. In allen anderen Städten und Gemeinden rund um Heidelberg kennen die Behörden derzeit keine "aktiven" Fälle mehr.

Update: Freitag, 12. Juni 2020, 19.35 Uhr

Region Heidelberg. (cm) Am 2. April waren die Corona-Zahlen für das direkte Heidelberger Umland letztmals gestiegen, seither ging die Zahl der "aktiven" Fälle immer weiter zurück. Zwar gab es auch weiterhin Neuinfektionen, doch die Zahl der frisch geheilten Personen war entweder höher oder zumindest gleich. Bis gestern. Da meldeten die Behörden für die Region rund um Heidelberg drei Neuinfektionen (nun insgesamt 215). Da nur eine weitere Person genesen ist (nun insgesamt 208), gelten nun sieben Personen als akut infiziert. Mitte der vergangenen Woche waren es nur fünf.

Jeweils eine Neuinfektion gab es in Leimen, Neckargemünd und Neckarsteinach. Da in Leimen gleichzeitig eine Person frisch genesen ist, blieb es in der Großen Kreisstadt bei einem "aktiven" Fall. Nach Wochen ohne Fall ist nun Neckargemünd nicht mehr Corona-frei. Und in Neckarsteinach gibt es nun wieder zwei "aktive" Fälle. Deren Zahl ist in Eppelheim (2) und Dossenheim (1) konstant geblieben. In allen anderen Orten in der Region sind keine "aktiven" Fälle bekannt.

Update: Montag, 8. Juni 2020, 19.15 Uhr

Die Zahl der Neuinfektionen ist weiter auf Talfahrt

Region Heidelberg. (cm) Kaum noch neue Infektionen mit dem Coronavirus, immer mehr geheilte Erkrankte und somit immer weniger "aktive" Fälle: Dieser Trend hält auch für das direkte Heidelberger Umland seit Wochen an. Gestern hat die Zahl der "aktiven" Fälle rund um Heidelberg einen neuen Tiefstand erreicht: Den Behörden sind nur noch fünf akut erkrankte Personen bekannt. Seit dem Höchststand Anfang April mit 102 gleichzeitig erkrankten Personen ist dieser Wert kontinuierlich gesunken. Von 212 infizierten Personen gelten inzwischen 207 als geheilt.

Seit dem Pfingstwochenende ist die Zahl der "aktiven" Fälle noch einmal um drei zurückgegangen: Jeweils eine weitere Person genesen ist in Eppelheim (nun noch zwei Erkrankte) sowie in Leimen und Neckarsteinach (jeweils nur noch ein Erkrankter). Keine Veränderung gab es übrigens in Dossenheim, wo weiterhin eine Person als akut infiziert gilt.

Doch wie werden die Fälle den Orten zugeordnet? Der RNZ wurde von einem Fall berichtet, bei dem zwei in Wilhelmsfeld gemeldete Personen in einem Pflegeheim in einem anderen Ort des Rhein-Neckar-Kreises untergebracht und dort auch erkrankt waren. Wie Stefan Kramer vom Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises und der Stadt Heidelberg auf RNZ-Anfrage berichtet, ist nicht die offizielle Meldeadresse, sondern der Aufenthaltsort entscheidend: "Wir überprüfen nicht das Melderegister." Bei etwa fünf Fällen sei aber aufgefallen, dass die Infizieren nicht an dem Ort gemeldet waren, wo sie auch erkrankten. Dies sei zum Beispiel bei Studenten der Fall gewesen, die zwar in der Region leben, aber nicht hier gemeldet sind. In solchen Fällen "einigen" sich die Gesundheitsämter dann, wo der Fall geführt wird.

Update: Mittwoch, 3. Juni 2020, 19.38 Uhr

Zwei weitere Orte sind Corona-frei

Region Heidelberg. (cm) Zunächst die gute Nachricht: Nußloch und Spechbach gelten seit gestern wieder als Corona-frei. Hier kennen die Behörden keine "aktiven" Fälle mehr – zuletzt gab es noch jeweils einen Erkrankten. Die schlechte: In Eppelheim ist die Zahl der akut Infizierten in anderthalb Wochen von null auf drei gestiegen. Ende vergangener Woche waren es noch zwei. Insgesamt ging die Zahl der "aktiven" Fälle rund um Heidelberg von neun auf acht zurück. Weitere "aktive" Fälle gibt es derzeit noch in Leimen und Neckarsteinach (jeweils 2) sowie in Dossenheim (1). Alle anderen Orte rund um Heidelberg sind derzeit offiziell ohne Fall.

Update: Mittwoch, 27. Mai 2020, 20.20 Uhr

Eppelheim steigt, Leimen fällt - Corona-Zahlen bleiben niedrig

Region Heidelberg. (bmi) Genau 200 Menschen haben im direkten Heidelberger Umland eine Erkrankung mit Covid-19 überstanden. Das geht aus den Corona-Zahlen vom Sonntag hervor.

Seit Mittwoch gilt eine Person mehr aus Leimen als genesen, gleichzeitig gibt es aber auch eine Neuinfektion: Eppelheim hat einen weiteren Corona-Erkrankten und damit aktuell zwei "aktive" Fälle. Weil in Leimen dagegen statt drei nur noch zwei Personen als infiziert gemeldet sind, gelten in der Region weiter neun Personen als derzeit an Covid-19 erkrankt.

Konstant geblieben sind die Fallzahlen in Neckarsteinach (2) sowie Dossenheim, Nußloch und Spechbach (jeweils 1). "Corona-frei" sind derzeit Bammental, Gaiberg, Heiligkreuzsteinach, Lobbach, Meckesheim, Neckargemünd, Sandhausen, Schönau, Wiesenbach und Wilhelmsfeld.

Update: Sonntag, 24. Mai 2020, 19.15 Uhr

Neuer Fall in Eppelheim, keiner mehr in Mauer

Region Heidelberg. (cm) Im direkten Heidelberger Umland gelten weiter neun Personen als derzeit an Covid-19 erkrankt. Das geht aus den aktuellen Corona-Zahlen hervor. Zwar gab es in der Region seit dem vergangenen Sonntag eine Neuinfektion (nun insgesamt 208 Infizierte), gleichzeitig ist aber eine weitere Person genesen (nun insgesamt 199).

Durch die Neuinfektion hat die Stadt Eppelheim nun wieder einen "aktiven" Fall. Erst am vergangenen Sonntag war sie für "Corona-frei" erklärt worden. Dafür gibt es nun keinen "aktiven" Fall mehr in Mauer. Konstant geblieben sind die Fallzahlen in Leimen (3), Neckarsteinach (2) sowie Dossenheim, Nußloch und Spechbach (jeweils 1). Keine Fälle sind derzeit in den Gemeinden Bammental, Gaiberg, Heiligkreuzsteinach, Lobbach, Meckesheim, Neckargemünd, Sandhausen, Schönau, Wiesenbach und Wilhelmsfeld bekannt.

Auffällig ist, dass es im hessischen Neckarsteinach seit Ende April konstant zwei "aktive" Fälle gibt. Cornelia von Poser, die Sprecherin des zuständigen Landratsamtes des Kreises Bergstraße in Heppenheim, kann wegen des Datenschutzes und der Persönlichkeitsrechte der Betroffenen nicht auf die konkreten Fälle eingehen. Grundsätzlich aber könne der Krankheitsverlauf bei einer Infektion mit dem Coronavirus von Person zu Person zeitlich sehr variieren und sich höchst unterschiedlich gestalten. "Insbesondere in den Fällen, in denen sich ein Covid-19-Patient in stationäre Behandlung begeben muss, liegt üblicherweise ein längerer Infektionsverlauf vor", erklärt von Poser.

Der Kreis Bergstraße weise eine Person nach einer Infektion mit dem Coronavirus erst dann als genesen aus, wenn dieser von der Behörde der schriftliche Bescheid der Aufhebung sämtlicher angeordneter Maßnahmen ausgestellt wurde. "Bei medizinischem Fachpersonal erfolgt dies beispielsweise erst, nachdem diese Person zwei Mal negativ auf das Coronavirus getestet wurde", erläutert die Sprecherin des Landratsamtes.

Update: Donnerstag, 21. Mai 2020, 19.40 Uhr

Region Heidelberg. (cm) Da sich die Corona-Fallzahlen zuletzt kaum noch verändert haben, teilt das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises in Heidelberg die Zahlen für die einzelnen Orte nur noch mittwochs und sonntags mit. Vier Tage waren also seit der letzten Mitteilung bis zum gestrigen Sonntag vergangen – und doch blieben die Veränderungen in der Region gering. Gut: Es kam zu keinem einzigen neuen Fall im direkten Heidelberger Umland. Noch besser: Da immer mehr Erkrankte als genesen gelten, ging die Zahl der "aktiven" Fälle in der Region weiter zurück – und zwar um drei auf nun nur noch neun.

So gilt zum Beispiel Heidelbergs Nachbarstadt Eppelheim inzwischen wieder als Corona-frei. Bürgermeisterin Patricia Rebmann teilte gestern mit, dass alle 26 Infizierten nun genesen sind. Gleiches gilt für das Klosterstädtchen Schönau, wo beide Infizierten als geheilt gelten. Ebenfalls einen "aktiven" Fall weniger gibt es nun in Leimen (nun noch 3). Konstant blieb die Zahl der derzeit Infizierten in Neckarsteinach (2) sowie Dossenheim, Mauer, Nußloch und Spechbach (jeweils 1). Ohnehin schon ohne Corona-Fall waren Bammental, Gaiberg, Heiligkreuzsteinach, Lobbach, Meckesheim, Neckargemünd, Sandhausen, Wiesenbach und Wilhelmsfeld.

Update: Sonntag, 17. Mai 2020, 20.22 Uhr

Corona-Zahlen leicht gestiegen

Region Heidelberg. (cm) Ist die Talsohle für das Heidelberger Umland erreicht? Erstmals seit Anfang April stieg die Zahl der "aktiven" Corona-Fälle wieder – nämlich von elf auf zwölf, da es in Leimen nun vier statt drei Fälle gibt. Konstant blieb die Fallzahl in Neckarsteinach (2) sowie Dossenheim, Eppelheim, Mauer, Nußloch, Schönau und Spechbach (jeweils 1). Die anderen Orten gelten als Corona-frei. Künftig teilt das Landratsamt die Zahlen wegen der geringen Veränderungen nicht mehr täglich, sondern nur noch mittwochs und sonntags mit.

Update: Mittwoch, 13. Mai 2020, 19.45 Uhr

Fallzahlen weiter auf niedrigem Niveau

Region Heidelberg. (cm) Die Corona-Zahlen für das direkte Heidelberger Umland stagnieren weiter – und zwar auf niedrigem Niveau. Wie die Landratsämter des badischen Rhein-Neckar-Kreises und hessischen Kreises Bergstraße gestern mitteilten, gab es rund um Heidelberg weder eine Neuinfektion noch wurde ein Patient für genesen erklärt. Damit blieb es bei elf "aktiven" Fällen. Diese verteilen sich auf Leimen (3) und Neckarsteinach (2) sowie Dossenheim, Eppelheim, Mauer, Nußloch, Schönau und Spechbach (jeweils 1). Keine Fälle bekannt sind aktuell in Bammental, Gaiberg, Heiligkreuzsteinach, Lobbach, Meckesheim, Neckargemünd, Sandhausen, Wiesenbach und Wilhelmsfeld.

Update: Dienstag, 12. Mai 2020, 19.30 Uhr

Nur noch elf "aktive" Corona-Fälle

Region Heidelberg. (cm) Schon seit anderthalb Wochen haben die Behörden für das direkte Heidelberger Umland keine Neuinfektion mit dem Coronavirus registriert. Gleichzeitig gelten rund um Heidelberg seither aber 7 weitere Personen als genesen, sodass von den insgesamt 206 infizierten Personen zuletzt nur noch 12 als "aktiv erkrankt" galten.

Am heutigen Montag waren es dann nur noch 11. Denn für Leimen meldete das zuständige Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Montag nur noch 3 statt 4 "aktive" Fälle.

Zur Einordnung: Anfang April zählte die Große Kreisstadt noch 35 "aktive" Fälle. Konstant ist deren Zahl weiterhin in Neckarsteinach (2) sowie Dossenheim, Eppelheim, Mauer, Nußloch, Schönau und Spechbach (jeweils 1). Die meisten Erkrankten gibt es damit – bezogen auf die Einwohnerzahl – mit 0,59 pro 1000 Einwohner in Spechbach und mit 0,51 pro 1000 Bürger in Neckarsteinach.

Aktuell keine Corona-Fälle bekannt sind den Behörden in Bammental, Gaiberg, Heiligkreuzsteinach, Lobbach, Meckesheim, Neckargemünd, Sandhausen, Wiesenbach und Wilhelmsfeld.

Update: Montag, 11. Mai 2020, 19.45 Uhr

Zahl der Corona-Fälle weiter stabil

Region Heidelberg. (bmi) Keine Neuinfektionen, aber auch keine neu Genesenen: Bei den Corona-Zahlen für das direkte Heidelberger Umland gab es über das Wochenende keinerlei Veränderungen. Somit haben sich in der Region laut Behördenangaben insgesamt 206 Personen infiziert, 194 gelten als genesen, sodass noch zwölf "aktive Fälle" übrig bleiben. Diese verteilen sich auf Leimen (4) und Neckarsteinach (2) sowie Dossenheim, Eppelheim, Mauer, Nußloch, Schönau und Spechbach (je 1). Als Corona-frei gelten aktuell Bammental, Gaiberg, Heiligkreuzsteinach, Lobbach, Meckesheim, Neckargemünd, Sandhausen, Wiesenbach und Wilhelmsfeld.

Update: Sonntag, 10. Mai 2020, 19.45 Uhr

Es blieb in der Region vor dem Wochenende bei zwölf Infizierten

Region Heidelberg. (cm) Wenn von "stagnieren" die Rede ist, bedeutet das oft nichts Gutes. Doch in diesem Fall ist es wirklich gut: Denn die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen im direkten Heidelberger Umland bewegt sich weiter auf einem niedrigen Niveau und veränderte sich vor dem Wochenende nicht.

In der Region gelten weiter von den insgesamt 206 infizierten Personen 194 als genesen, sodass die Behörden noch 12 "aktive Fälle" kennen. Diese verteilen sich auf Leimen (4) und Neckarsteinach (2) sowie Dossenheim, Eppelheim, Mauer, Nußloch, Schönau und Spechbach.

In Bammental, Gaiberg, Heiligkreuzsteinach, Lobbach, Meckesheim, Neckargemünd, Sandhausen, Wiesenbach und Wilhelmsfeld ist derzeit kein Corona-Fall bekannt.

Update: Freitag, 8. Mai 2020, 20 Uhr

Kein Corona-Fall mehr in Gaiberg

Region Heidelberg. (cm) Auch am Mittwoch hat sich der Trend der vergangenen Tage fortgesetzt: Die Corona-Zahlen für das direkte Heidelberger Umland stagnieren auf einem niedrigen Niveau.

Es gab lediglich eine Veränderung – und zwar in Gaiberg: Am Dienstag galt hier noch eine Person als erkrankt, am gestrigen Mittwoch meldeten die Behörden dann eine "Null". Es gibt also keinen "aktiven Fall" mehr. Insgesamt waren dort fünf Personen infiziert.

Konstant blieb die Zahl der derzeit Erkrankten derweil in Leimen (4), Eppelheim (2), Schönau (2), Neckarsteinach (2), Dossenheim (1), Lobbach (1), Mauer (1), Nußloch (1) und Spechbach (1).

Kein Fall bekannt ist derzeit weiter in Bammental, Heiligkreuzsteinach, Meckesheim, Neckargemünd, Sandhausen, Wiesenbach und Wilhelmsfeld.

Von insgesamt 206 mit dem Coronavirus infizierten Personen gelten somit noch 15 als akut erkrankt.

Update: 6. Mai 2020, 20 Uhr

Corona-Zahlen bleiben konstant

Region Heidelberg. (cm) Das gab es seit Beginn der Coronakrise zuvor erst einmal: Die Fallzahlen für das direkte Heidelberger Umland haben sich von Sonntag auf den gestrigen Montag nicht verändert. Es gab weder eine Neuinfektion noch eine weitere genesene Person. Damit gelten in der Region weiter 189 von 206 erkrankten Personen als geheilt, es gibt also noch 17 "aktive Fälle". Diese verteilen sich auf Leimen (5), Eppelheim (2), Schönau (2), Neckarsteinach (2), Dossenheim (1), Gaiberg (1), Lobbach (1), Mauer (1), Nußloch (1) und Spechbach (1). Keine Fälle bekannt sind derzeit in Bammental, Heiligkreuzsteinach, Meckesheim, Neckargemünd, Sandhausen, Wiesenbach und Wilhelmsfeld.

Update: 4. Mai 2020, 20.50 Uhr

Jetzt hat Schönau schon zwei Fälle

Region Heidelberg. (cm) Lange Zeit war das 4400-Seelen-Städtchen Schönau im Odenwald ohne einen einzigen Corona-Fall. Auch als in den umliegenden Orten immer mehr Infektionen registriert wurden, stand bei Schönau noch die Null. Bis zum vergangenen Mittwoch. Da tauchte in der Statistik des Landratsamtes der erste Fall auf. Bürgermeister Matthias Frick hoffte damals, dass es bei diesem bleibt. Diese Hoffnung hat sich zerschlagen.

Denn am Wochenende meldete die Behörde den zweiten Fall. Damit hat Schönau im Heidelberger Umland – bezogen auf die Einwohnerzahl – aktuell die drittmeisten Fälle. 0,45 von 1000 Bürgern sind erkrankt. Nur in Neckarsteinach (zwei Fälle – 0,51 pro 1000 Einwohner) und Spechbach (ein Fall – 0,59 pro 1000 Einwohner) sind es mehr.

Der Schönauer Fall war der einzige, den die Behörden am Wochenende für die Region neu meldeten. Da es in Leimen einen Erkrankten weniger gibt (nun noch 5), blieb die Zahl der "aktiven Fälle" bei 17. Von 206 erkrankten Personen gelten somit 189 als genesen. Konstant blieb die Zahl der derzeit Erkrankten in Eppelheim (2), Neckarsteinach (2), Dossenheim (1), Nußloch (1), Gaiberg (1), Lobbach (1), Mauer (1) und Spechbach (1). Kein "aktiver Fall" ist derzeit bekannt in Bammental, Heiligkreuzsteinach, Meckesheim, Neckargemünd, Sandhausen, Wiesenbach und Wilhelmsfeld.

Update: 3. Mai 2020, 20.39 Uhr

Keine neuen Fälle gemeldet

Region Heidelberg. (luw) Die Zahl der gemeldeten Corona-Infektionen in der Region stagniert: In den vergangenen zwei Tagen ist keine weitere Person positiv auf Covid-19 getestet worden. Weil seit Donnerstag auch niemand als genesen gemeldet wurde, bleibt die Zahl der "aktiven Fälle" bei 17.

Diese teilen sich also weiterhin wie folgt auf die einzelnen Gemeinden auf: Leimen (6), Eppelheim (2), Neckarsteinach (2), Dossenheim (1) Gaiberg (1), Lobbach (1), Mauer (1), Nußloch (1), Schönau (1) und Spechbach (1). Als Corona-frei gelten Bammental, Heiligkreuzsteinach, Meckesheim, Neckargemünd, Sandhausen, Wiesenbach und Wilhelmsfeld.

Update: 1. Mai 2020, 18.37 Uhr

Region Heidelberg. (cm) "Die letzte Stadt im Rhein-Neckar-Kreis mit einer Null ist gefallen", bedauerte Bürgermeister Matthias Frick am Mittwoch. "Es war eine Frage der Zeit, bis es auch uns erwischt." Und tatsächlich: Bislang hatte sich das 4400-Seelen-Städtchen Schönau im Odenwald wacker gehalten. Keine einzige Corona-Infektion wurde hier registriert – bis Mittwoch. Da meldete das Landratsamt eine "1". Damit ist auch Schönau nicht mehr Corona-frei.

Doch das kann nicht über die positive Corona-Entwicklung im direkten Heidelberger Umland hinwegtäuschen: Immer weniger Menschen infizieren sich neu, immer mehr gelten als geheilt. Die Zahl der erkrankten Personen geht somit weiter zurück.

Dies war auch am Mittwoch so. Zwar gab es die Neuinfektion in Schönau, dafür ging die Zahl der Erkrankten in Dossenheim (nun noch ein Infizierter) und Leimen (nun noch sechs Infizierte) um jeweils einen Fall zurück. Damit sank die Zahl der "aktiven Fälle" auf nun nur noch 17. Zum Vergleich: Anfang April waren noch über 100 Personen erkrankt.

Seither werden es von Tag zu Tag weniger, wie auch die rote Kurve im nebenstehenden Diagramm zeigt. Die Zahl der Gesamtfälle (orangefarbene Kurve) stieg zuletzt nur noch leicht an, am Mittwoch lag sie bei 205. Umso steiler stieg die Zahl der Geheilten bis auf 188. Konstant blieb die Zahl der aktuell Infizierten gestern in Eppelheim (2), Neckarsteinach (2), Gaiberg (1), Lobbach (1), Mauer (1), Nußloch (1) und Spechbach (1). In Bammental, Heiligkreuzsteinach, Meckesheim, Neckargemünd, Sandhausen, Wiesenbach und Wilhelmsfeld gelten die zuletzt Infizierten als genesen.

In Schönau sieht Bürgermeister Frick keinen Grund zur Panik – auch wenn seit am Mittwoch noch eine weitere Person wegen Kontakts zu einem Infizierten in Quarantäne ist. Die Stadt werde beiden Personen – falls nötig – im Alltag helfen. "Wir hoffen nun, dass es bei einem Fall bleibt", so Frick.

Update: Mittwoch, 29. April 2020

Wieder ein Infizierter weniger - Mehr Personen genesen

Region Heidelberg. (cm) Für Neckarsteinach haben die Behörden am Dienstagabend den insgesamt neunten Corona-Fall gemeldet. Dies war die einzige Neuinfektion rund um Heidelberg. Dafür ging die Zahl der akut erkrankten Menschen um einen Fall auf nun nur noch 18 zurück. Immer mehr Personen gelten als genesen – etwa in Neckarsteinach sieben, womit es dort aktuell zwei "aktive Fälle" gibt.

Diese Zahl ist in Dossenheim und Eppelheim gesunken – dort gelten nun je zwei statt zuvor drei Personen als erkrankt. Weiter sieben Infizierte gibt es in Leimen und jeweils einen in Gaiberg, Lobbach, Mauer, Nußloch und Spechbach.

Corona-frei sind Bammental, Heiligkreuzsteinach, Meckesheim, Neckargemünd, Sandhausen, Schönau, Wiesenbach und Wilhelmsfeld.

Update: Dienstag, 28. April 2020

Nur zwei neue Infektionen - Gesamtzahl aktiver Fälle sinkt

Region Heidelberg. (luw) Die Zahl der als Corona-positiv geltenden Personen in der Region rund um Heidelberg ist erneut gesunken. Am gestrigen Sonntag galten nur noch 21 Personen als infiziert, am Freitag waren es noch 25. Die einzigen zwei Neuinfektionen wurden gestern in Lobbach und Neckarsteinach verzeichnet. Zurück gingen die "aktiven Fälle" jeweils um einen in Bammental (nun 0), Dossenheim (4) und Leimen (9); zwei Infizierte weniger wurden in Sandhausen gezählt. Damit gelten nun Bammental und Sandhausen als Corona-frei – ebenso wie Heiligkreuzsteinach, Neckargemünd, Meckesheim, Schönau, Wiesenbach und Wilhelmsfeld. Konstant blieben die Zahlen in Eppelheim (4), Nußloch (1), Mauer (1), Gaiberg (1) und Spechbach (1).

Update: Sonntag, 26. April 2020

Dritter Tage ohne neue Infektionen

Region Heidelberg. (bmi) 200 scheint eine Grenze zu sein: Bereits am dritten Tag hat sich die Zahl der insgesamt an Corona erkrankten Personen rund um Heidelberg nicht verändert. Auch am Donnerstag meldeten die Behörden für die Orte im Heidelberger Umland keine Neuinfektionen. Dafür ging die Zahl der "aktiven Fälle" um sechs auf nun noch 26 zurück. So gelten in Leimen nur noch neun statt zwölf, in Eppelheim vier statt fünf und in Nußloch eine statt zwei Personen als erkrankt.

In Meckesheim ist seit Donnerstag der letzte Corona-Patient genesen, der Ort gilt nun ebenso als Corona-frei wie Neckargemünd, Neckarsteinach, Heiligkreuzsteinach, Lobbach, Schönau, Wiesenbach und Wilhelmsfeld. Konstant blieben die Fallzahlen in Dossenheim (5), Sandhausen (3), Bammental, Mauer, Gaiberg und Spechbach (alle 1).

Update: Donnerstag, 23. April 2020, 19.34 Uhr

Region Heidelberg. (cm) Die Corona-Zahlen für die Region verändern sich kaum noch. So meldeten die Behörden für die Orte im Heidelberger Umland gestern keine Neuinfektion. Die Verdopplungszeit – also die Zeit, in der sich die Fallzahl verzweifacht – liegt nun bei über 130 Tagen. Vor zwei Wochen waren es nur 18 Tage. Seit gestern gibt es keinen Fall mehr in Neckarsteinach – zuletzt war noch ein Erkrankter bekannt. In Leimen ging die Zahl der "aktiven Fälle" um drei auf nun noch zwölf zurück. Konstant blieb diese in Dossenheim (5), Eppelheim (5), Sandhausen (3), Nußloch (2), Bammental (1), Meckesheim (1), Mauer (1), Gaiberg (1) und Spechbach (1). Keine Fälle bekannt sind derzeit in Neckargemünd, Heiligkreuzsteinach, Lobbach, Schönau, Wiesenbach und Wilhelmsfeld. Gestern galten in der Region noch 32 von insgesamt 200 Personen als erkrankt.

Update: Mittwoch, 22. April 2020, 19.32 Uhr

Region Heidelberg. (cm) Bis Ende März hatte es in Lobbach keinen Corona-Fall gegeben. Dann waren es auf einmal vier Erkrankte und zuletzt registrierten die Behörden noch eine infizierte Person. Seit Dienstag gehört Lobbach zu den Orten ohne Fall, zu denen auch Heiligkreuzsteinach, Neckargemünd, Schönau, Wiesenbach und Wilhelmsfeld zählen. Gleich um vier ging die Zahl der derzeit Erkrankten in Leimen zurück – und zwar von 19 auf 15. Dies liegt auch an einer "Doppelerfassung", wie das Landratsamt auf RNZ-Anfrage mitteilte.

Konstant geblieben ist die Zahl der aktuell Infizierten in Eppelheim (5), Dossenheim (5), Sandhausen (3), Nußloch (2), Bammental (1), Gaiberg (1), Meckesheim (1), Spechbach (1) und Neckarsteinach (1). Auch in Mauer blieb es bei einer infizierten Person. Bürgermeister John Ehret teilte mit, dass es sich um eine 81-Jährige handele, die in der stark betroffenen Rehaklinik in Bad Wimpfen positiv getestet wurde und sich nun auch dort in Quarantäne befindet. Von insgesamt 200 Infizierten galten in der Region am Dienstag 164 als genesen, sodass es noch 36 "aktive Fälle" gab. Das waren fünf weniger als am Vortag.

Update: Dienstag, 21. April 2020, 19.35 Uhr

Region Heidelberg. (cm) Immer mehr Orte in der Region gelten als Corona-frei – seit Montag neben Heiligkreuzsteinach, Schönau, Wiesenbach und Wilhelmsfeld auch wieder Neckargemünd, wo es zuletzt einen "aktiven Fall" gab. Noch Ende März hatte es hier 15 Erkrankte gegeben. In keinem Ort wurde gestern eine Neuinfektion registriert (weiter 201 Fälle). Dafür waren fünf Erkrankte mehr genesen (nun 160). Neben der Person in Neckargemünd sind zwei Erkrankte in Leimen wieder gesund (nun noch 19 "aktive Fälle") und in Mauer sowie in Neckarsteinach ist jeweils eine Person genesen (jeweils nun noch 1).

Konstant blieb die Zahl der "aktuell Infizierten" in Eppelheim (5), Dossenheim (5), Sandhausen (3), Nußloch (2), Bammental (1), Meckesheim (1), Gaiberg (1), Lobbach (1) und Spechbach (1). Damit waren noch 41 Personen erkrankt.

Update: Montag, 20. April 2020, 19.41 Uhr

Region Heidelberg. (cm) Seit dem Wochenende gilt auch der höchstgelegene Ort der Region, der Luftkurort Wilhelmsfeld, wieder als Corona-frei. Noch am Freitag hatte das Landratsamt einen "aktiven Fall" gemeldet. Damit gibt es nun in vier Orten rund um Heidelberg keine Infektionen mehr: Neben Wilhelmsfeld sind dies Heiligkreuzsteinach, Wiesenbach und Schönau, wo noch keine Infektion registriert wurde.

Über das Wochenende haben sich die Corona-Zahlen der Region aber nur leicht verbessert. Dies liegt vor allem daran, dass aus Dossenheim vier neue Fälle gemeldet wurden. Damit sind dort nun fünf Personen erkrankt. Ein Infizierter mehr wurde in Mauer gemeldet (nun 2), drei Erkrankte weniger waren es in Leimen (nun 21). Jeweils einen Rückgang um einen Infizierten gab es in Sandhausen (nun 3), Neckargemünd (nun 1) und Bammental (nun 1). Konstant blieb die Zahl der Erkrankten in Eppelheim (5), Nußloch (2), Neckarsteinach (2), Meckesheim (1), Gaiberg (1), Lobbach (1) und Spechbach (1). Da die Gesamtzahl der Infektionen zwar um fünf stieg (nun 201), aber die Zahl der genesenen Personen um sieben zunahm (nun 155), galten am Sonntag zwei Personen weniger als "derzeit erkrankt" (nun 46).

Update: Sonntag, 19. April 2020, 20.02 Uhr

Region Heidelberg. (cm) Nicht nur Schönau und Wiesenbach sind Corona-frei, sondern seit gestern ist es auch Heiligkreuzsteinach. Dort hatte es am Donnerstag noch einen "aktiven Fall" gegeben, am Freitag wurde dieser nicht mehr aufgeführt. Auch gestern meldeten die Behörden für die Orte rund um Heidelberg keine neuen Fälle – dafür sieben Geheilte mehr (nun 148 von 196 Infizierten insgesamt): Den größten Rückgang der Zahl der derzeit Infizierten gab es in Neckarsteinach um drei auf nun noch zwei Personen. Jeweils ein Erkrankter mehr genesen ist in Leimen (nun noch 25 derzeit Infizierte), Eppelheim (5) und Lobbach (1). Gleich geblieben ist die Zahl der Erkrankten in Sandhausen (4), Bammental (2), Neckargemünd (2), Nußloch (2), Dossenheim (1), Gaiberg (1), Mauer (1), Meckesheim (1), Spechbach (1) und Wilhelmsfeld (1).

Update: Freitag, 17. April 2020, 19.45 Uhr

Schönau und Wiesenbach sind Corona-frei

Region Heidelberg. (cm) Im direkten Heidelberger Umland sind derzeit nur noch 55 Personen an Corona erkrankt. Dies geht aus den Zahlen hervor, die das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises gestern veröffentlichte. Dabei gab es eine Änderung: Bisher teilte die Behörde die Gesamtzahl der Infektionen und die Zahl der genesenen Personen mit – in der Differenz waren die derzeit erkrankten Personen, aber auch die Todesfälle enthalten. Nun wird die Zahl der "aktiven Fälle" direkt genannt. Eine Vergleichbarkeit mit dem Vortag ist somit nicht gegeben.

Als derzeit erkrankt galten am Donnerstag in Leimen 25, in Eppelheim 6 und in Sandhausen 4 Personen. Jeweils 2 Fälle gab es in Neckargemünd, Nußloch, Bammental sowie Lobbach und jeweils 1 Fall in Dossenheim, Gaiberg, Heiligkreuzsteinach, Mauer, Meckesheim, Spechbach und Wilhelmsfeld. Nicht mehr nur Schönau, sondern auch Wiesenbach ist nun Corona-frei. In Neckarsteinach wurden laut Kreis Bergstraße bis zum heutigen Donnerstag 7 Personen infiziert, 2 davon gelten schon als genesen.

Update: Donnerstag, 16. April 2020, 19.45 Uhr

Region Heidelberg. (cm) Das gab es seit drei Wochen nicht mehr: Am Mittwoch meldeten die Behörden keinen einzigen Fall einer Neuinfektion mit dem Coronavirus in den 17 Orten rund um Heidelberg. Stattdessen wurden weitere Erkrankte für geheilt erklärt. Damit setzt sich der positive Trend der vergangenen Tage fort. In immer mehr Orten im direkten Heidelberger Umland gibt es nur noch wenige Personen, die als "aktuell infiziert" gelten. Manche könnten auch bald wieder "Corona-frei" sein.

Die Gesamtzahl der Infektionen in der Region verharrte gestern also bei 192, während die Zahl der genesenen Personen um acht auf nun 132 stieg. Somit galten gestern nur noch 62 statt 70 Personen als erkrankt. Den größten Rückgang gab es in Eppelheim: Hier wurden drei Personen für geheilt erklärt, sechs galten noch als erkrankt. Zwei Fälle weniger waren es in Leimen (nun 26) und einen Rückgang um jeweils einen Fall gab’s in Neckargemünd sowie Nußloch (nun jeweils 4) und in Gaiberg (nun 1). Konstant blieb die Zahl in Neckarsteinach (5), Sandhausen (4), Lobbach (3), Bammental (2), Dossenheim (1), Meckesheim (1), Mauer (1), Heiligkreuzsteinach (1), Wiesenbach (1), Wilhelmsfeld (1), Spechbach (1) und Schönau (0).

Update: Mittwoch, 15. April 2020, 20.31 Uhr

Region Heidelberg. (cm) Nach der ersten Veröffentlichung der "Corona-Kurven" für das direkte Heidelberger Umland vor etwa zwei Wochen hat es eine erstaunliche Entwicklung gegeben: Die Zahl der täglichen Neuinfektionen wird immer geringer. Deshalb steigt die orangefarbene Kurve im nebenstehenden Diagramm nicht mehr so stark, sondern flacht ab. Es werden zwar weiter Personen positiv auf das Coronavirus getestet, aber es sind pro Tag längst nicht mehr so viele. Gleichzeitig steigt die grüne Kurve, also die Zahl der genesenen Personen, weiter.

Diese Kombination führt dazu, dass die Zahl der Personen, die als "aktuell infiziert" gelten, seit zwei Wochen stetig abnimmt. Das zeigt die rote Kurve. Die Zahl hat inzwischen wieder einen Stand von vor drei Wochen erreicht. Damals gaben die für die Orte in der Region zuständigen Landratsämter des Rhein-Neckar-Kreises in Heidelberg und des hessischen Landkreises Bergstraße in Heppenheim auf RNZ-Anfrage erstmals detaillierte Zahlen bekannt. Der Höhepunkt war Anfang April erreicht, als in den 17 Orten der Region 104 Personen als derzeit erkrankt galten. Es sind die "Kurven der Hoffnung".

Gestern setzte sich dieser Trend fort, wenn auch abgeschwächt. So meldeten die Behörden zwei Neuinfektionen (nun 194), aber auch drei genesene Personen mehr (nun 124). Damit gab es gestern noch 70 statt 71 Erkrankte. Jeweils eine Person weniger war es in Leimen (nun noch 28), Dossenheim (nun noch 1) und Mauer (nun noch 1). Konstant blieb die Zahl der Infizierten in Neckargemünd (5), Nußloch (5), Neckarsteinach (5), Lobbach (3), Bammental (2), Gaiberg (2), Meckesheim (1), Heiligkreuzsteinach (1), Wiesenbach (1), Wilhelmsfeld (1), Spechbach (1) und Schönau (0). Eine Steigerung um jeweils eine infizierte Person gab es nur in Eppelheim (nun 9) und Sandhausen (nun 4).

Update: Dienstag, 14. April 2020, 19.45 Uhr

Region Heidelberg. (cm) Schöne Osterüberraschung für die Region rund um Heidelberg: Über die Feiertage haben sich die Corona-Zahlen weiter verbessert. Zwar könnte es sein, dass über Ostern nicht so viele Neuinfektionen wie sonst gemeldet wurden. Dennoch handelt es sich nicht nur um eine Momentaufnahme. Vielmehr setzt sich ein Trend der vergangenen zwei Wochen fort: Es gelten immer mehr Menschen als genesen, während die Zahl der Neuinfektionen zurückgeht.

Am gestrigen Ostermontag galten im direkten Heidelberger Umland noch 71 Personen als aktuell erkrankt. Das waren sieben weniger als noch am Karfreitag. Dies liegt daran, dass seither nur sechs weitere Personen positiv auf das Corona-Virus getestet wurden (nun 192), während 13 weitere für geheilt erklärt wurden (nun 121).

Die größten Rückgänge – nämlich jeweils um zwei infizierte Personen – wurden in Leimen (nun noch 29) und Sandhausen (nun noch 3) registriert. In Leimen gab es zwar drei Neuinfektionen, aber auch fünf frisch Genesene. Jeweils eine infizierte Person weniger gibt es seit gestern in Neckargemünd (nun noch 5), Mauer (nun noch 2) und Meckesheim (nun noch 1). Konstant blieben die Zahlen in Eppelheim (8), Nußloch (5), Neckarsteinach (5), Lobbach (3), Bammental (2), Dossenheim (2), Gaiberg (2), Wiesenbach (1), Wilhelmsfeld (1) und Spechbach (1). Nach wie vor als Corona-frei gilt Schönau. Eine Steigerung gab es in keinem Ort.

Update: Montag, 13. April 2020, 20.45 Uhr

Region Heidelberg. (cm) Nach Ostern soll darüber entschieden werden, ob die strengen Corona-Verhaltensregeln gelockert werden. Wenn sich die Zahlen überall so gut entwickeln wie in der Region rund um Heidelberg, dann dürften die Chancen nicht schlecht stehen. Denn im direkten Heidelberger Umland ist die Zahl der aktuell infizierten Personen zum siebten Mal in Folge zurückgegangen. Zwar werden auch hier nach wie vor noch Einwohner positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet. Doch seit einer Woche gelten jeden Tag mehr Personen als genesen. Von Mittwoch bis zum gestrigen Karfreitag wurden acht Personen neu infiziert (nun 186), 13 mehr galten jedoch als genesen (nun 108). Somit ging die Zahl der derzeit als erkrankt geltenden Personen erneut zurück – und zwar von 83 auf 78.

Den größten Rückgang gab’s von Mittwoch auf Karfreitag in Neckargemünd. Hier wurden keine Neuinfektionen registriert, stattdessen zwei Genesene mehr. Somit gelten noch sechs von einst 15 Personen als infiziert. Jeweils einen Infizierten weniger zeigt die Statistik in Leimen (nun 31), Eppelheim (nun 8) und Wiesenbach (nun 1). Konstant blieb die Zahl der derzeit Erkrankten in Sandhausen (5), Nußloch (5), Neckarsteinach (5), Mauer (3), Lobbach (3), Dossenheim (2) , Bammental (2), Meckesheim (2), Gaiberg (2), Heiligkreuzsteinach (1), Spechbach (1) und Wilhelmsfeld (1). Weiter Corona-frei ist Schönau. Eine Steigerung der aktuell Infizierten gab es in keinem Ort.

Update: 10. April 2020, 21.20 Uhr

Region Heidelberg. (cm) Als es in den meisten Orten der Region schon Corona-Infektionen gab, stand bei Lobbach noch die Null. Inzwischen gehört das 2400-Seelen-Dorf zu den Orten mit den meisten Infektionen rund um Heidelberg – zumindest im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Zwar gibt es dort aktuell nur drei Erkrankte, doch das macht 1,27 Infizierte pro 1000 Einwohner. Nur in Neckarsteinach ist dieser Wert mit 1,28 Erkrankten pro 1000 Einwohnern etwas höher. Auch in Leimen liegt der Wert über eins – nämlich bei 1,19. Besonders niedrig ist der Anteil der aktuell Erkrankten in Dossenheim und Bammental mit 0,15 und 0,30 je 1000 Einwohner. In den anderen Orten gelten zwischen 0,30 und 0,84 je 1000 Einwohnern als derzeit infiziert.

Die Corona-Zahlen von gestern geben weiter Anlass zur Hoffnung. Es wurden nur drei neue Fälle registriert (nun 178), gleichzeitig gelten neun Erkrankte mehr als genesen (nun 95). Die Zahl der aktuell Infizierten ging somit von 89 auf 83 zurück – so wenige wie vor zwei Wochen. Die stärksten Rückgänge um je zwei Personen gab’s in Dossenheim (nun 2), Nußloch und Sandhausen (nun jeweils 5). Einen Fall weniger haben seit gestern Lobbach (nun 3) und Neckarsteinach (nun 5). Gleich blieb die Zahl der Infizierten in Eppelheim (9), Neckargemünd (8), Mauer (3), Bammental (2), Meckesheim (2), Gaiberg (2), Wiesenbach (2), Spechbach (1), Wilhelmsfeld (1) und Schönau (0). Ein Fall mehr wurde in Leimen registriert (nun 32) und in Heiligkreuzsteinach gibt’s wieder einen Infizierten.

Meckesheims Bürgermeister Maik Brandt gab derweil bekannt, dass der Zustand des erkrankten 57-Jährigen aus dem Ort wieder stabil sei. Der Mann wurde von der Intensivstation auf eine normale Krankenstation verlegt. Er war beatmet worden.

Update: Mittwoch, 8. April 2020, 19.45 Uhr

Region Heidelberg. (cm) Als Physikerin kennt sich Angela Merkel mit Zahlen aus. Seit die Bundeskanzlerin vor Kurzem im Zusammenhang mit der Coronakrise von der "Verdopplungszeit" sprach, ist von dieser immer wieder die Rede. Gemeint ist damit die Zeit, in der sich die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus verdoppeln. Anfangs der Krise lag diese bei zwei Tagen. Ziel der Corona-Maßnahmen ist es, diese Verdopplungszeit zu verlängern. Experten gehen davon aus, dass diese über zwölf Tage betragen muss, damit das Gesundheitssystem nicht überfordert wird. In Baden-Württemberg sind es derzeit zehneinhalb Tage. Für die 17 Orte im direkten Heidelberger Umland errechnete die RNZ eine Verdopplungszeit von fast 18 Tagen.

Auch gestern ist in der Region zwar die Zahl der Infektionen um drei auf 175 angestiegen. Gleichzeitig gelten seit gestern aber auch zehn Erkrankte mehr wieder als gesund, insgesamt sind es nun 86. Aktuell erkrankt sind somit noch 89 Personen – sieben weniger als am Montag. Diese Zahl geht seit vier Tagen zurück.

Die größten Rückgänge um jeweils zwei Erkrankte gab es in Nußloch mit nun noch sieben und in Leimen mit nun noch 31, wobei hier vier Personen mehr genesen und zwei neuerkrankt sind. Jeweils einen Infizierten weniger gab’s in Eppelheim mit nun neun, in Neckargemünd mit nun acht und in Wiesenbach mit nun zwei Personen. Keine Veränderung wurde in Sandhausen (7), Neckarsteinach (6), Dossenheim (4), Lobbach (4), Mauer (3), Meckesheim (2), Bammental (2), Gaiberg (2), Spechbach (1), Wilhelmsfeld (1), Heiligkreuzsteinach (0) und Schönau (0) registriert. In keinem Ort ging die Zahl der aktuell Infizierten gestern nach oben.

Update: Dienstag, 7. April 2020, 20.02 Uhr

Region Heidelberg. (cm) Es gibt erneut gute Nachrichten, was die Coronakrise im Heidelberger Umland angeht: Die Quarantäne für die Flüchtlings- und Obdachlosenunterkunft in der Güterbahnhofstraße in Neckargemünd ist aufgehoben. Dies teilte Stadtsprecherin Petra Polte auf RNZ-Anfrage mit. Es hätten sich keine weiteren Bewohner mit dem Coronavirus angesteckt. Bekanntlich hatte sich vor etwa zwei Wochen eine in den Containern lebende Person infiziert. Das Gesundheitsamt hatte eine 14-tägige Quarantäne für die knapp 50 Bewohner verfügt. Ein Sicherheitsdienst überwachte die Einhaltung. Die Nachbarschaftshilfe und der Asylkreis übernahmen Einkäufe für die Bewohner. Weil diese in den Gemeinschaftsküchen nicht mehr kochen durften, bekamen sie Essen von örtlichen Restaurants geliefert.

Von Sonntag auf Montag ist die Zahl der aktuell infizierten Personen in der Region erneut zurückgegangen – und zwar von 98 auf 96. Die Zahl der Infektionen stieg zwar um zwei auf 172, gleichzeitig kletterte aber auch die Zahl der genesenen Personen um vier auf nun 76. Der größte Rückgang wurde in Eppelheim von zwölf auf zehn Erkrankte registriert. Jeweils eine infizierte Person weniger gab’s in Neckargemünd mit nun neun und in Dossenheim mit nun noch vier. Gleich blieb die Zahl der derzeit Erkrankten in Leimen (33), Sandhausen (7), Neckarsteinach (6), Lobbach (4), Mauer (3), Wiesenbach (3), Meckesheim (2), Gaiberg (2), Spechbach (1) und Wilhelmsfeld (1). "Corona-frei" sind weiter Heiligkreuzsteinach und Schönau. Je einen Fall mehr gab’s nur in Bammental mit nun zwei und Nußloch mit nun neun Erkrankten.

Update: Montag, 6. April 2020, 19.45 Uhr

Region Heidelberg. (cm) Das Wochenende begann mit einer traurigen Nachricht: Nußlochs Bürgermeister Joachim Förster teilte am Samstagvormittag mit, dass ein zweiter Nußlocher in einem Heidelberger Krankenhaus an dem Coronavirus verstorben ist. Doch das Wochenende ging mit einer guten Nachricht zu Ende: Die Zahl der aktuell infizierten Personen ist rund um Heidelberg von 104 auf 98 zurückgegangen. Es haben sich zwar elf Personen mehr angesteckt (nun 170), aber es sind auch 17 Erkrankte frisch genesen (nun 72).

Den größten Rückgang gab es in Dossenheim von acht auf fünf Infizierte. Ein Minus von zwei Erkrankten wurde in Wiesenbach registriert, wo es noch zwei Personen sind. Jeweils einen Infizierten weniger gab’s in Neckargemünd mit nun zehn, in Nußloch mit nun acht, in Sandhausen mit nun sieben und in Meckesheim mit nun noch zwei. Gleich blieb deren Zahl in Leimen (33) – hier gab es zwar vier Neuinfektionen, aber auch vier frisch genesene Personen – in Eppelheim (12), Mauer (3), Gaiberg (2), Bammental (1) und Wilhelmsfeld (1).

Jeweils ein Fall wurde in Neckarsteinach mit nun sechs und in Lobbach mit nun vier gezählt. Im Gegensatz zu Heiligkreuzsteinach und Schönau nicht mehr Corona-frei ist Spechbach, wo es nun wieder einen Fall gibt.

Update: Sonntag, 5. April 2020, 19.25 Uhr

Region Heidelberg. (cm) So langsam ist es nicht mehr nur eine Momentaufnahme, sondern ein Trend: Die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus infizierten Personen im direkten Heidelberger Umland steigt kaum noch weiter an. Sie bewegt sich seit inzwischen einer Woche um die 100-Personen-Marke. Die Zahl der Neuinfektionen wird meist durch die Zahl der frisch genesenen Personen ausgeglichen. So auch am gestrigen Freitag. Und zwar exakt.

Zwar stieg die Zahl der gesamten Neuinfektionen in der Region um sechs auf nun 159 Fälle an, gleichzeitig gab es allerdings auch sechs genesene Personen mehr, nämlich nun 55. Somit blieb die Zahl der aktuell infizierten Personen konstant bei 104.

Die Zahl der aktuellen Corona-Erkrankten veränderte sich am Freitag lediglich in fünf der 17 Orte rund um Heidelberg: Der stärkste Rückgang – nämlich von 35 auf 33 Fälle – wurde in Leimen registriert: Hier kam keine Neuinfektion hinzu, dafür gelten seit dem gestrigen Freitag zwei weitere Erkrankte als genesen. Einen Rückgang um einen Fall auf nun zwölf Erkrankte gab es in Eppelheim. Jeweils eine Person mehr positiv auf Corona getestet wurde in Dossenheim mit nun acht und in Wiesenbach mit nun fünf.

Seit dem gestrigen Freitag nicht mehr Corona-frei ist Wilhelmsfeld, wo es nun einen Fall gibt. Anders als in Heiligkreuzsteinach und Spechbach, wo die bisherigen Patienten wieder genesen sind, und in Schönau, wo bisher schon immer die "Null" stand. Ebenfalls keine Veränderungen gab es in Neckargemünd (11 Fälle), Nußloch (9), Sandhausen (8), Neckarsteinach (5), Lobbach (3), Mauer (3), Meckesheim (3), Gaiberg (2) und Bammental (1).

Update: 3. April 2020, 21.30 Uhr

Wieder mehr als 100 Corona-Infizierte in der Region

Region Heidelberg. (cm) "Flatten the curve" lautet das Gebot bei der Ausbreitung des Coronavirus. Durch die Einschränkungen im öffentlichen Leben soll erreicht werden, dass die Kurve mit den Neuinfektionen flacher wird. Im direkten Heidelberger Umland scheint dies zu gelingen, wie ein Blick auf das nebenstehende Diagramm zeigt.

Quelle: Rhein-Neckar-Kreis und Kreis Bergstraße, Grafik: RNZ-Repro

Die Zahl der Neuinfektionen ist in den vergangenen Tagen in den 17 Orten rund um Heidelberg zwar weiter angestiegen, aber nicht mehr so stark. Gleichzeitig ist fast im Gleichschritt die Kurve mit der Zahl der genesenen Personen nach oben gegangen – wenn auch auf geringerem Niveau. So blieb die Zahl der aktuell erkrankten Personen zuletzt fast gleich. Deren Zahl entsprach übrigens zunächst der Zahl der Gesamtinfektionen, da es erst ab dem 27. März eine nennenswerte Zahl an genesenen Personen gibt. Deshalb beginnen an diesem Tag separate Kurven für die Gesamtzahlen der Infektionen und der "Genesenen". Die Differenz ergibt die Zahl der akut Infizierten.

Gab es vor anderthalb Wochen in der Region noch 70 akut erkrankte Personen, so waren es am Donnerstag 104. Damit wurde die 100er-Marke zum zweiten Mal nach dem 26. März überschritten. Insgesamt hatten sich gegenüber Mittwoch neun Personen neu infiziert, dafür galten aber auch drei weitere als genesen, sodass die Zahl der akut Infizierten um sechs stieg.

Den größten Sprung nach oben machte am Donnerstag Leimen von 30 auf 35 Fälle. Jeweils einen akuten Fall mehr gab’s in Nußloch mit nun neun, in Neckarsteinach mit nun fünf und in Lobbach mit nun drei. Gleich geblieben ist die Zahl der derzeit Erkrankten in Eppelheim (13), Sandhausen (8), Dossenheim (7), Wiesenbach (4), Mauer (3), Meckesheim (3), Gaiberg (2) und Bammental (1).

Einen Rückgang um jeweils einen Fall gab’s in Neckargemünd mit nun elf Infizierten und in Heiligkreuzsteinach, das nun wieder Corona-frei ist. Dies beanspruchen auch Schönau, Spechbach und Wilhelmsfeld weiter für sich.

Update: Donnerstag, 2. April 2020, 19.45 Uhr

Die Zahl der Corona-Infizierten bleibt stabil

Region Heidelberg. (cm) Während in Heidelberg, dem Rhein-Neckar-Kreis und in Baden-Württemberg die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen weiter teils stark ansteigt, können sich die Zahlen aus dem direkten Heidelberger Umland wirklich sehen lassen: In den 17 Orten rund um Heidelberg gab es von Dienstag auf Mittwoch gerade einmal fünf Personen mehr, die positiv auf eine Infektion mit dem Virus getestet wurden. Im Gegenzug wurden aber vier Personen für genesen erklärt, sodass die Zahl der derzeit Infizierten nur um eine Person gestiegen ist. Insgesamt haben sich bis gestern in der Region 144 Personen infiziert. Da 46 davon bereits als genesen gelten, lag die Zahl der akut Infizierten bei 98. Zum Vergleich: Vor anderthalb Wochen waren es noch 70 Infizierte, zwischenzeitlich aber auch einmal 102. Zuletzt waren die Schwankungen eher gering ausgefallen.

Die meisten Fälle von derzeit infizierten Personen und den größten Anstieg – nämlich um zwei Fälle – gab es in Leimen. Hier galten gestern 30 Personen als akut erkrankt. Jeweils ein Fall mehr wurde in Sandhausen mit nun acht, in Wiesenbach mit nun vier und in Neckarsteinach mit nun ebenfalls vier Infizierten registriert. In vier Orten der Region ist die Zahl der akut Erkrankten jeweils um eine Person zurückgegangen: In Eppelheim sind es nun noch 13, in Nußloch acht, in Gaiberg noch zwei Fälle und in Bammental ist es nur noch eine Person. Gleich geblieben ist die Zahl der Infizierten in Neckargemünd (12), Dossenheim (7), Mauer (3), Meckesheim (3), Lobbach (2) und Heiligkreuzsteinach. Als Corona-frei gilt derzeit wieder Spechbach. In Schönau und Wilhelmsfeld gab es auch bis gestern noch keinen einzigen Fall einer Infektion mit dem neuartigen Virus.

Update: Mittwoch, 1. April 2020, 19.45 Uhr

Zwei Orte halten sich Corona-frei

Region Heidelberg. (cm) Es bleibt dabei: Das frühere Klosterstädtchen Schönau und der benachbarte Luftkurort Wilhelmsfeld bleiben Corona-frei. In allen anderen Orten der Region gibt es inzwischen Infektionen mit dem neuartigen Virus. "Vielleicht verdanken wir das unserer Lage", meint Schönaus neuer Bürgermeister Matthias Frick. "Wir sind von Wald umgeben und haben deshalb eine gute Luft." Möglicherweise sei auch die "Widerstandsfähigkeit" der Bewohner größer, da es weniger Umweltgifte gebe. Außerdem würden sich die Schönauer vernünftig und vorbildlich an alle Regeln halten, so Frick. "Wahrscheinlich ist es aber einfach extrem viel Glück."

Auch Wilhelmsfelds Bürgermeister Christoph Oeldorf tut sich schwer mit einer Erklärung. "Wir sind um jeden Tag ohne Fall froh", sagt er. "Wenn alle mithelfen, bleibt das hoffentlich noch lange so." Es gelte wie im Fußball: "Die Null muss stehen." Das war zuletzt nicht immer so. Das Gesundheitsamt hatte einen Corona-Fall für den Ort ausgewiesen – ein Fehler, wie sich herausstellte.

Gestern stieg die Zahl der derzeit infizierten Personen in den Orten im direkten Heidelberger Umland nur von 96 auf 97. So gab es zwar neun neue Fälle, allerdings kamen auch acht genesene Personen hinzu. Insgesamt haben sich rund um Heidelberg nun 139 Personen angesteckt, 42 davon sind bereits genesen.

Die meisten Fälle von derzeit infizierten Personen gibt es weiter in der Großen Kreisstadt Leimen mit 28 (Donnerstag: 27). Ebenfalls gestiegen ist die Zahl der Infizierten in Dossenheim mit 7 (5) und Neckarsteinach mit 3 (2).

In Lobbach gab es gestern zwei Fälle, am Montag war es nur einer – und bis dato übrigens gar keiner. Gleich geblieben ist die Zahl der akuten Fälle in Neckargemünd mit zwölf, in Nußloch mit neun, in Gaiberg, Meckesheim, Mauer und Wiesenbach mit jeweils drei sowie in Bammental mit zwei. In Heiligkreuzsteinach gibt es derzeit einen Fall. Keinen akuten Corona-Patienten mehr gibt es in Spechbach, da die bislang einzige infizierte Person bereits genesen ist.

Und abschließend zu den guten Nachrichten: In Sandhausen ging die Zahl der aktuellen Corona-Fälle von zehn auf sieben deutlich zurück, da drei Personen nun als genesen gelten. Auch in Eppelheim gab es einen Rückgang: von 15 auf 14.

Update: Dientag, 31. März 2020, 19.30 Uhr

Immer mehr Infizierte sind genesen

Region Heidelberg. (cm) Es ist sicher noch zu früh, um Entwarnung zu geben. Aber die am Freitagveröffentlichten Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus in der Region geben zumindest etwas Anlass zur Hoffnung. Denn die Zahl der aktuell rund um Heidelberg erkrankten Personen ging von 102 auf 89 zurück. Bisher hatte das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises in Heidelberg auf RNZ-Anfrage nur die Zahl der aktuell infizierten Personen in den Orten veröffentlicht. Wie viele Fälle es gab und wie hoch die Zahl der bereits genesenen Personen ist, war nicht bekannt. Bis heute.

Nach den neuesten Daten haben sich in den baden-württembergischen Orten der Region bisher insgesamt 108 Personen angesteckt. Die meisten Fälle wurden in Leimen registriert (28), gefolgt von Eppelheim (18), Neckargemünd (17), Nußloch (12), Sandhausen (7) und Mauer (5). Jeweils vier Fälle gab es bisher in Dossenheim, Meckesheim, Wiesenbach und Gaiberg. In Bammental wurden zwei Personen Corona-positiv getestet, in Heiligkreuzsteinach, Spechbach und Wilhelmsfeld gab es jeweils einen Betroffenen. Weiter keinen Fall gibt es in Lobbach und Schönau.

Inzwischen sind mehrere Personen schon wieder genesen: In Leimen sind es fünf, in Nußloch vier sowie in Dossenheim, Eppelheim und Neckargemünd jeweils zwei. In Bammental, Mauer, Meckesheim, Spechbach und Wilhelmsfeld gilt je eine Person als geheilt.

In Leimen waren am Freitag noch 23 Personen akut erkrankt (Donnerstag: 26), in Eppelheim 16 (17), in Nußloch 8 (12), in Mauer 4 (5), in Meckesheim 3 (4), in Dossenheim 2 (4) und in Bammental war es noch eine Person (2). Als Corona-frei gelten wieder Spechbach und Wilhelmsfeld, wo es bis Donnerstag noch jeweils einen Fall gab. Konstant blieb die Zahl der Infizierten in Neckargemünd (15), Gaiberg (4) und Heiligkreuzsteinach (1). Gestiegen ist sie nur in Sandhausen auf 7 (6), in Wiesenbach auf 4 (3) und im hessischen Neckarsteinach auf 2 (1). Ob hier schon Personen genesen sind, ist unbekannt.

Update: Freitag, 27. März 2020, 19.45 Uhr

Region Heidelberg. (cm) Im Rhein-Neckar-Kreis ist am Donnerstag eine dritte Person an einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben. Die schlechten Nachrichten reißen derzeit nicht ab. Doch es gibt auch einen kleinen Lichtblick: Denn im direkten Heidelberger Umland stieg die Zahl der derzeit Infizierten zwar weiter an, jedoch nur leicht. Galten am Mittwoch noch 92 Menschen als erkrankt, so waren es gestern 102. Es gibt also weiter mehr Menschen, die sich jeden Tag neu infizieren als solche, die genesen. In einigen Orten blieb die Zahl der Erkrankten allerdings stabil.

In Leimen stieg die Zahl der Infizierten gestern von 25 auf 26, in Eppelheim von 14 auf 17, in Neckargemünd von 13 auf 15, in Nußloch von elf auf zwölf, in Mauer von drei auf fünf und in Meckesheim von drei auf vier. Stabil blieb die Zahl der Erkrankten in Sandhausen mit sechs, in Dossenheim mit vier, in Gaiberg mit vier, in Bammental mit zwei Personen sowie in Neckarsteinach und Spechbach mit jeweils einer Person. In Heiligkreuzsteinach, Wiesenbach und Wilhelmsfeld gibt es weiter insgesamt fünf Infizierte. Corona-frei waren auch gestern noch Lobbach und Schönau.

Und noch eine positive Nachricht: Wie Neckargemünds Stadtsprecherin Petra Polte gestern auf RNZ-Anfrage mitteilte, gibt es keinen weiteren Corona-Fall in der Flüchtlings- und Obdachlosenunterkunft in der Güterbahnhofstraße. Die Tests bei allen Bewohnern und den drei Hausmeistern fielen negativ aus. Vergangenen Freitag war bekannt geworden, dass sich ein Bewohner infiziert hatte. Die Unterkunft war daraufhin unter Quarantäne gestellt worden, die von einem Sicherheitsdienst überwacht wird. Wenn es keine positiven Tests mehr gibt, gilt die Quarantäne bis zum 3. April.⋌

Update: Donnerstag, 26. März 2020, 19.41

Nußloch/Region Heidelberg. (cm) "Ich war geschockt, als ich das gehört habe", sagte Joachim Försternam Mittwoch auf RNZ-Anfrage. "Unser tiefstes Mitgefühl gilt den Hinterbliebenen." Der Nußlocher Bürgermeister kannte den Mann, der an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben ist (siehe Titelseite). "Er war im Vereinsleben aktiv", berichtete Förster. Wo sich der im Jahr 1941 geborene Mann angesteckt hat, ist nicht bekannt. Der Mann befand sich nach RNZ-Informationen wegen einer anderen Erkrankung in Behandlung. Der fast 80-Jährige war am Dienstagabend in einer Heidelberger Klinik verstorben. Ein Test auf das Coronavirus fiel positiv aus.

"Die Bedrohung durch das Virus kam immer näher – und jetzt ist sie da", meinte Bürgermeister Förster. "Das macht einem Angst und man macht sich sehr viele Gedanken." Auch er verbringe nun viel Zeit im Homeoffice, so Förster, der gerade Vater von Zwillingen wurde.

In der Region ist derweil die Zahl der Corona-Fälle laut Gesundheitsamt weiter angestiegen. Insgesamt galten gestern im direkten Heidelberger Umland 92 Personen als derzeit erkrankt. Das sind neun mehr als am Vortrag. Es gab also erneut mehr Personen, die sich neu infiziert haben als solche, die für genesen erklärt wurden. Die größte Steigerung gab’s in Nußloch von sieben auf elf Fälle.

Jeweils eine weitere infizierte Person wurde in Leimen mit nun 25, in Sandhausen mit nun sechs, in Dossenheim mit nun vier und in Meckesheim mit nun drei Erkrankten registriert. Meckesheims Bürgermeister Maik Brandt teilte mit, dass die Symptome bei dem betroffenen 57-Jährigen leider stark ausgeprägt seien, sodass dieser intensivmedizinisch betreut und auch beatmet werden müsse.

Konstant blieb die Zahl der Fälle in Eppelheim mit 14, in Neckargemünd mit 13, in Gaiberg mit vier, in Mauer mit drei, in Bammental mit zwei sowie in Neckarsteinach und Spechbach mit jeweils einem Fall. In Heiligkreuzsteinach, Wiesenbach und Wilhelsfeld gibt es weiter insgesamt fünf Erkrankte. Noch immer Corona-frei sind Lobbach und Schönau.

Update: Mittwoch, 25. März 2020, 19.58 Uhr

Region Heidelberg. (cm) Im Rhein-Neckar-Kreis gibt es die ersten beiden Personen, die an den Folgen einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus verstorben sind. Ein etwa 80-jähriger Mann stammte aus Nußloch und hatte Vorerkrankungen, wegen der er auch in Behandlung gewesen sei, wie der dortige Bürgermeister Joachim Förster erklärte. Der Mann verstarb in einem Krankenhaus in Heidelberg.

Bereits am 21. März 2020 ist ein über 70-Jähriger aus dem Rhein-Neckar-Kreis in einer kreiseigenen Klinik verstorben. Inzwischen ist der Leichnam positiv auf das Coronavirus getestet. Woher die zweite Person stammt, war zunächst nicht bekannt. Nach RNZ-Informationen soll diese in einer Klinik in Weinheim verstorben sein.

Update: Mittwoch, 25. März 2020, 15.35 Uhr

Region Heidelberg. (cm) Der Rückgang der derzeitigen Corona-Erkrankten war nur eine Momentaufnahme. War die Zahl der von Sonntag auf Montag genesenen Personen noch höher als die Zahl der Neuinfizierten, so war es von Montag auf Dienstag wieder umgekehrt. Somit stieg die Zahl der aktuellen Corona-Fälle im direkten Heidelberger Umland wieder an – und zwar um 17 auf nun 83. Dies geht aus den Daten der Gesundheitsämter hervor.

Die meisten Fälle gibt es weiter in Leimen. Galten hier am Montag noch 19 Personen als infiziert, so waren es gestern 24. Auch in Neckargemünd stieg die Zahl an: von elf auf 13. Eine deutliche Steigerung gab’s in Nußloch. Hier wurden aus zwei Fällen sieben. Jeweils ein Fall mehr wurde in Sandhausen mit nun vier, in Mauer mit drei und in Meckesheim mit zwei Infizierten gezählt. Konstant blieb die Zahl der derzeit als erkrankt geltenden Personen in Eppelheim mit 14, Dossenheim mit drei und Bammental mit zwei. Auch in Gaiberg und Spechbach, wo die Gemeinden die Fälle öffentlich gemacht hatten, änderte sich nichts: In Gaiberg sind weiter vier Personen infiziert, in Spechbach ist es derzeit eine Person. Und auch in Neckarsteinach blieb es bei einem Fall.

Laut Gesundheitsamt ist Wilhelmsfeld nun nicht mehr Corona-frei. Hier sowie in Heiligkreuzsteinach und Wiesenbach wurden insgesamt fünf Fälle registriert. Die genauen Zahlen werden aus Datenschutzgründen nicht mitgeteilt, da die Orte vergleichsweise klein sind. Weiter Corona-frei halten sich Lobbach und Schönau.

Update: Dienstag, 24. März 2020, 19.54 Uhr

Region Heidelberg. (cm) Wenn das keine gute Nachricht ist: Erstmals seit dem Auftreten des Coronavirus im direkten Heidelberger Umland vor über zwei Wochen ist die Zahl der derzeit infizierten Personen zurückgegangen. Dies geht aus den aktuellen Zahlen der Gesundheitsämter hervor. Galten am Sonntag in der Region noch 70 Personen als erkrankt, so waren es gestern nur noch 65. Der Rückgang ist dadurch zu erklären, dass rund um Heidelberg inzwischen mehr Personen genesen sind als sich neu infiziert haben. Es bleibt abzuwarten, ob es sich nur um eine Momentaufnahme handelt.

Die meisten Fälle in der Region gibt es weiter in Leimen. Hier blieb es aber bei 19 Infizierten. In Eppelheim stieg die Zahl der Corona-Fälle von 13 auf 14 und in Sandhausen von eins auf drei. In Neckargemünd waren gestern elf statt zwölf Personen infiziert, in Nußloch zwei statt sechs, in Bammental zwei statt drei und in in Meckesheim galt eine Person als erkrankt – am Sonntag waren es noch zwei Fälle.

Konstant blieb die Zahl der Infizierten in Dossenheim mit drei und in Mauer mit zwei. In Neckarsteinach blieb es bei einem Fall. Ebenfalls keine Veränderungen gab es in Gaiberg mit vier Infizierten, wie die Gemeinde gestern mitteilte. In Spechbach blieb es bei dem einen Fall, den Bürgermeister Guntram Zimmermann am Wochenende öffentlich machte. Auch in Heiligkreuzsteinach und Wiesenbach gibt es Fälle – wie viele wollten die Behörden aus Gründen des Datenschutzes nicht mitteilen, da die Orte vergleichsweise klein seien. Weiter "Corona-frei" sind Schönau und Lobbach. Als solches gilt seit gestern auch offiziell wieder Wilhelmsfeld. Und dies nach nur wenigen Tagen. Wie Bürgermeister Christoph Oeldorf sagte, habe es sich um einen Fehler gehandelt. "Es gab bisher keinen Fall bei uns", betonte er.

Update: Montag, 23. März 2020, 19.56 Uhr

Region Heidelberg. (cm) Auch in der Region steigt die Zahl der Infizierten mit dem Coronavirus weiter. Inzwischen haben sich in den Orten rund um Heidelberg 70 Personen angesteckt. Dies teilten die Landratsämter des Rhein-Neckar-Kreises und des hessischen Kreises Bergstraße gestern auf RNZ-Anfrage mit. Gute Nachrichten gibt es für Lobbach und Schönau: Hier gibt es bisher keinen einzigen Fall. In allen anderen Orten hat sich mindestens eine Person angesteckt.

Die meisten Infizierten gibt es weiter in Leimen. Hier wurden bis gestern 19 Personen registriert, am Freitag waren es noch 16. In Eppelheim gibt’s nun 13 Infizierte (Freitag: 10), in Neckargemünd 12 (10) und in Nußloch 6 (5). In Bammental stieg die Zahl der Fälle von zwei auf drei. Keine Steigerung gab es in Dossenheim mit drei Fällen, in Mauer und Meckesheim mit jeweils zwei Fällen sowie Sandhausen und Neckarsteinach mit jeweils einem Fall.

Weil die Orte vergleichsweise klein sind, teilte das Landratsamt "aus datenschutzrechtlichen Gründen" nur mit, dass es in Gaiberg, Heiligkreuzsteinach, Wiesenbach und Wilhelmsfeld insgesamt sieben Fälle gibt. Spechbachs Bürgermeister Guntram Zimmermann teilte am Samstag mit, dass es nun einen Fall im Ort gibt. Die Person sei sich in einem europäischen Risikogebiet gewesen, ihr Gesundheitszustand sei nicht besorgniserregend. Damit sind Heiligkreuzsteinach, Spechbach und Wiesenbach nun nicht mehr Corona-frei. Bis Freitag gab es hier keine Fälle.

Update: Sonntag, 22. März 2020, 20.09 Uhr

Region Heidelberg. (cm) Im direkten Heidelberger Umland haben sich inzwischen über 50 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Dies ergab eine Nachfrage der RNZ beim Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises gestern. Die meisten Infektionen gibt es in Leimen (16), Eppelheim (10), Neckargemünd (9) und Nußloch (5). In Dossenheim wurden bisher drei und in Bammental zwei Fälle gezählt. Inzwischen gibt es auch einen Fall in Sandhausen. "Mehr als eine Person" sind in Gaiberg, Mauer und Meckesheim infiziert. Weil die Orte vergleichsweise klein sind, wollte das Landratsamt aus datenschutzrechtlichen Gründen keine genau Anzahl nennen. Das Gleiche gilt für Wilhelmsfeld. Hier ist lediglich bekannt, dass die Zeit ohne einen Fall vorbei ist. Weiter keine Fälle gibt es in Heiligkreuzsteinach, Lobbach, Schönau, Spechbach und Wiesenbach. Im hessischen Neckarsteinach ist eine Person infiziert.

In Neckargemünd wurde gestern Mittag ein zehnter Fall bekannt. Und dieser ist brisant, da die betroffene Person in der Flüchtlings- und Obdachlosenunterkunft in der Güterbahnhofstraße lebt, wie die Stadt mitteilte. Stadtsprecherin Petra Polte sagte auf RNZ-Nachfrage, dass das Gesundheitsamt eine sofortige und 14-tägige Quarantäne für die knapp 50 Bewohner verfügt habe. Ein Sicherheitsdienst sorge dafür, dass diese eingehalten wird. Die Unterkunft am Bahnhof wurde abgesperrt. Freiwillige Helfer der Nachbarschaftshilfe und des Asylkreises übernehmen Einkäufe für die Bewohner.

Der Stadt sei nicht bekannt, wo sich die Person angesteckt habe, so Polte. Dieser gehe es aber "nicht sehr schlecht" und sie sei auch nicht in der Klinik. Das Gesundheitsamt testete noch gestern vor Ort alle Bewohner auf den Virus. Ein Ergebnis stand gestern Abend noch aus.

Da die Bewohner nun nicht mehr in den Gemeinschaftsküchen kochen dürfen, hat die Stadt alle örtlichen Gastronomen angefragt. Das Ergebnis: Das "Ristorante im Schützenhaus La cucina Italiana" und "Christians Restaurant" versorgen die Bewohner nun mit einer warmen Mahlzeit am Tag. "Wir unterstützen damit diese Betriebe", so Polte.