Region Heidelberg. (lesa) Sandhausen ist nicht mehr der Ort der Region mit den meisten aktiven Corona-Fällen. Wie aus Informationen des Rhein-Neckar-Kreises hervorgeht, sind dort gegenüber Dienstag sechs bis dato Corona-positive Bürger von ihrer Infektion genesen. Weil gleichzeitig am Mittwoch eine Neuansteckung bekannt wurde, gelten in Sandhausen noch 15 Menschen als aktive Corona-Fälle. In Leimen verlief es umgekehrt: Dort wurden sechs neue Infektionen, aber nur eine Genesung bekannt. Damit steigt die Zahl der aktiven Fälle um fünf auf 21. So ist Leimen nun der Ort mit den meisten aktiven Fällen im direkten Heidelberger Umland. Insgesamt gelten dort derzeit 64 Menschen als Corona-positiv – einer weniger als am Dienstag.

Der hessische Landkreis Bergstraße, zu dem Neckarsteinach gehört, meldet nur noch freitags die neuen Corona-Entwicklungen. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" umfasst alle seit März 2020 Infizierten, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 289 (0) / 0 (0)

> Dossenheim 352 (+1) / 4 (+1)

> Eppelheim 703 (+1) / 9 (+1)

> Gaiberg 55 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzst. 80 (0) / 0 (0)

> Leimen 1628 (+6) / 21 (+5)

> Lobbach 127 (0) / 2 (0)

> Mauer 136 (+2) / 3 (+2)

> Meckesheim 195 (0) / 0 (0)

> Neckargemünd 492 (0) / 2 (0)

> Neckarsteinach 138 (0) / 1 (0)

> Nußloch 457 (0) / 4 (-2)

> Sandhausen 645 (+1) / 15 (-5)

> Schönau 198 (0) / 0 (0)

> Spechbach 59 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach 85 (0) / 1 (-2)

> Wilhelmsfeld 103 (0) / 2 (-1)

> Insgesamt 5742 (+11) / 64 (-1)

Im Rhein-Neckar-Kreis waren am Mittwoch 562 (+81) und im Heidelberger Stadtgebiet 71 (+13) aktive Corona-Fälle bekannt.

Update: Mittwoch, 6. Oktober 2021, 19.34 Uhr

Ein einziger neuer Fall

Region Heidelberg. (lesa) Die Neuinfektionen mit dem Coronavirus haben sich seit Montag auf Sandhausen beschränkt. Wie das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises mitteilt, wurde unter den 17 Orten des Heidelberger Umlands die einzige neue Erkrankung in der Hopengemeinde bekannt. Die Zahl aktiver Fälle liegt mit 65 zehn Fälle unter dem Wert vom Montag. Der hessische Landkreis Bergstraße, zu dem Neckarsteinach gehört, meldet nur noch freitags die neuen Corona-Entwicklungen.

Alle Fälle/ Aktive Fälle

> Bammental 289 (0) / 0 (0 )

> Dossenheim 351 (0) / 3 (-2)

> Eppelheim 702 (0) / 8 (-2)

> Gaiberg 55 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzst. 80 (0) / 0 (0)

> Leimen 1622 (0) / 16 (-5)

> Lobbach 127 (0) / 2 (0)

> Mauer 134 (0) / 1 (0)

> Meckesheim 195 (0) / 0 (-1)

> Neckargemünd 492 (0) / 2 (0)

> Neckarsteinach 138 (0) / 1 (0)

> Nußloch 457 (0) / 6 (0)

> Sandhausen 644 (+1) / 20 (0)

> Schönau 198 (0) / 0 (0)

> Spechbach 59 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach 85 (0) / 3 (0)

> Wilhelmsfeld 103 (0) / 3 (0)

> Insgesamt 5731 (+1) / 65 (-10)

Im Rhein-Neckar-Kreis galten am Dienstag 481 (-57) und im Heidelberger Stadtgebiet 58 (-7) Menschen als Corona-positiv.

Update: Dienstag, 5. Oktober 2021, 19.05 Uhr

Von 97 auf 75 in einer Woche

Region Heidelberg. (lesa) Langsam aber stetig sinken die Corona-Zahlen im Heidelberger Umland. 75 Menschen galten am Montag in den 17 Orten der Region Heidelberg als Corona-positiv. Genau eine Woche zuvor waren es noch 97 gewesen. Über das Wochenende wurden laut Mitteilung des Rhein-Neckar-Kreises 13 Neuinfektionen verteilt auf sechs baden-württembergische Orte gemeldet. Der hessische Landkreis Bergstraße, zu dem Neckarsteinach gehört, meldet indes ab sofort nur noch freitags die neuen Corona-Entwicklungen.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 289 (0) / 0 (0)

> Dossenheim 351 (+1) / 5 (-2)

> Eppelheim 702 (+3) / 10 (+1)

> Gaiberg 55 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzst. 80 (0) / 0 (0)

> Leimen 1622 (+4) / 21 (-2)

> Lobbach 127 (+2) / 2 (+2)

> Mauer 134 (0) / 1 (0)

> Meckesheim 195 (0) / 1 (-1)

> Neckargemünd492 (0) / 2 (0)

> Neckarsteinach138 (0) / 1 (0)

> Nußloch 457 (+2) / 6 (+2)

> Sandhausen 643 (+1) / 20 (-2)

> Schönau 198 (0) / 0 (-1)

> Spechbach 59 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach 85 (0) / 3 (0)

> Wilhelmsfeld 103 (0) / 3 (-1)

> Insgesamt 5730 (+13) / 75 (-4)

Der Rhein-Neckar-Kreis meldete am Montag 538 (-16) Corona-positive Bürger im Landkreis sowie 65 (-10) in Heidelberg.

Update: Montag, 4. Oktober 2021, 19.33 Uhr

Weiter weniger Corona-Fälle

Region Heidelberg. (bmi) Sieben und neun: Diese beiden Ziffern spielen bei den Corona-Zahlen in der Region vor dem Wochenende die Hauptrolle. Die Landratsämter der Kreise Rhein-Neckar und Bergstraße vermeldeten am Freitag nämlich sieben Neuinfektionen, neun Genesene und insgesamt noch 79 aktive Corona-Fälle in den 17 Orten rund um Heidelberg. Zuletzt war diese Zahl am 18. August so niedrig. Während Bammental seit gestern als Corona-frei gilt, hat Neckargemünd mit zwei Neuinfektionen diesen Status verloren.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 289 (0) / 0 (-1)

> Dossenheim 350 (0) / 7 (0)

> Eppelheim 699 (0) / 9 (-1)

> Gaiberg 55 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzst. 80 (0) / 0 (0)

> Leimen 1618 (+1) / 23 (0)

> Lobbach 125 (0) / 0 (0)

> Mauer 134 (0) / 1 (0)

> Meckesheim 195 (0) / 2 (0)

> Neckargemünd492 (+2)⋌2 (+2)

> Neckarsteinach138 (0) / 1 (0)

> Nußloch 455 (+1) / 4 (0)

> Sandhausen 642 (+3) / 22 (-2)

> Schönau 198 (0) / 1 (0)

> Spechbach 59 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach 85 (0) / 3 (0)

> Wilhelmsfeld 103 (0) / 4 (0)

> Insgesamt 5717 (+7) / 79 (-2)

Im Rhein-Neckar-Kreis galten am Freitag 554 (+15) Einwohner als Corona-positiv und im Heidelberger Stadtgebiet 75 (-11).

Update: Freitag, 1. Oktober 2021, 19.39 Uhr

81 aktive Corona-Fälle

Region Heidelberg. (lesa) Die Zahl der Corona-Infizierten in der Region ist leicht gesunken. Sechs aktive Fälle weniger als am Mittwoch meldeten die Landratsämter von Rhein-Neckar-Kreis und Kreis Bergstraße am Donnerstag. Damit gelten in den 17 Orten rund um Heidelberg 81 Menschen als Corona-positiv. Seit Mittwoch wurden vier Neuinfektionen bekannt, darunter eine in Mauer. Damit gilt der Fundort des Homo heidelbergensis nach zwei Tagen mit weißer Weste nicht mehr als Corona-frei.

Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" umfasst alle seit März 2020 Infizierten, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 289 (0) / 1 (0 )

> Dossenheim 350 (0) / 7 (-1)

> Eppelheim 699 (0) / 10 (-1)

> Gaiberg 55 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzst. 80 (0) / 0 (0)

> Leimen 1617 (+2) / 23 (-1)

> Lobbach 125 (0) / 0 (0)

> Mauer 134 (+1) / 1 (+1)

> Meckesheim 195 (0) / 2 (0)

> Neckargemünd 490 (0) / 0 (0)

> Neckarsteinach 138 (0) / 1 (0)

> Nußloch 454 (+1) / 4 (+1)

> Sandhausen 639 (0) / 24 (-5)

> Schönau 198 (0)/ 1 (0)

> Spechbach 59 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach 85 (0) / 3 (0)

> Wilhelmsfeld 103 (0) / 4 (0)

> Insgesamt 5710 (+4) / 81 (-6)

Der Rhein-Neckar-Kreis meldete am Donnerstag 539 (+1) Corona-positive Einwohner. Im Heidelberger Stadtgebiet galten 86 (-4), im hessischen Kreis Bergstraße 358 (-24) Bürger als aktiver Corona-Fall.

Update: Donnerstag, 30. September 2021, 19.38 Uhr

Ein Drittel aller aktiven Fälle in Sandhausen

Region Heidelberg. (bmi) Acht Neuinfektionen, sechs Genesene und somit zwei aktive Fälle mehr: Die Zahl der Corona-Infizierten in der Region Heidelberg hat sich am Mittwoch kaum bewegt.

Nur in fünf von 17 Orten es Heidelberger Umlands vermeldeten die Landratsämter von Kreis Bergstraße und Rhein-Neckar überhaupt Veränderungen; in deren vier gab es Neuinfektionen, davon die Hälfte in Sandhausen. Die dort 29 aktiven Fälle machen somit aktuell genau ein Drittel der nun 87 Fälle rund um Heidelberg aus.

Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" umfasst alle seit März 2020 Infizierten, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 289 (0) / 1 (0 )

> Dossenheim 350 (+1) / 8 (0)

> Eppelheim 699 (+1) / 11 (+1)

> Gaiberg 55 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzst. 80 (0) / 0 (0)

> Leimen 1615 (+2) / 24 (0)

> Lobbach 125 (0) / 0 (0)

> Mauer 133 (0) / 0 (0)

> Meckesheim 195 (0) / 2 (0)

> Neckargemünd 490 (0) / 0 (-1)

> Neckarsteinach 138 (0) / 1 (0)

> Nußloch 453 (0) / 3 (0)

> Sandhausen 639 (+4) / 29 (+2)

> Schönau 198 (0) / 1 (0)

> Spechbach 59 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach 85 (0) / 3 (0)

> Wilhelmsfeld 103 (0) / 4 (0)

> Insgesamt 5698 (+8) / 87 (+2)

Im Rhein-Neckar-Kreis galten am Mittwoch 538 (+20) Menschen als Corona-positiv, in Heidelberg waren 90 (+/-0) Infizierte bekannt. Der hessische Kreis Bergstraße meldete 382 (-21) aktive Fälle.

Update: Mittwoch, 29. September 2021, 19.45 Uhr

Rückgänge in neun Orten – 97 Infizierte insgesamt

Region Heidelberg. (lesa) Ein Dutzend Fälle weniger als am Vortag, dazu nur drei Neuinfektionen: Was die Landratsämter von Kreis Bergstraße und Rhein-Neckar-Kreis am Dienstag in Sachen Corona-Entwicklung in den 17 Orten des Heidelberger Umlands vermeldeten, stimmt zuversichtlich. In der Region Heidelberg liegt die Zahl der Corona-Infizierten aktuell bei 85; Anstiege gab es in keinem Ort, dafür Rückgänge in fünf Kommunen. In Mauer sank die Zahl der aktiven Corona-Fälle nach der Genesung des zuvor einzigen Infizierten sogar auf Null.

Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" umfasst alle seit März 2020 Infizierten, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 289 (0) / 1 (0 )

> Dossenheim 349 (0) / 8 (-1)

> Eppelheim 698 (0) / 10 (-3)

> Gaiberg 55 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzst. 80 (0) / 0 (0)

> Leimen 1613 (+2) / 24 (-5)

> Lobbach 125 (0) / 0 (0)

> Mauer 133 (0) / 0 (-1)

> Meckesheim 195 (0) / 2 (-2)

> Neckargemünd 490 (0) / 1 (0)

> Neckarsteinach 138 (0) / 1 (0)

> Nußloch 453 (0) / 3 (0)

> Sandhausen 635 (0) / 27 (0)

> Schönau 198 (0) / 1 (0)

> Spechbach 59 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach 85 (0) / 3 (0)

> Wilhelmsfeld 103 (+1) / 4 (0)

> Insgesamt 5698 (+3) / 85 (-12)

Im Rhein-Neckar-Kreis galten am Dienstag 518 (-64) Menschen als Corona-positiv, in Heidelberg waren 90 (-12) Infizierte bekannt. Der hessische Kreis Bergstraße meldete 403 (+17) aktive Fälle. >Mehr Corona-Zahlen, Politik S.18

Update: Dienstag, 28. September 2021, 20 Uhr

Rückgänge in neun Orten – 97 Infizierte insgesamt

Region Heidelberg. (lesa) Die Zahl der Corona-Infizierten rund um Heidelberg liegt erstmals seit 24. August wieder unter der 100er-Marke. Über das Wochenende gingen die aktiven Fälle von 104 am Freitag auf 97 am Montag zurück. Dabei verzeichneten neun der 17 Orte rund um Heidelberg einen Rückgang der aktiven Infektionszahl – vier Kommunen meldeten dagegen einen Anstieg. Am größten fiel dieser in Sandhausen aus, wo nun neun Infizierte mehr als in der Vorwoche bekannt sind. Unter den nun 27 aktiven Corona-Fällen in der Hopfengemeinde seien jedoch keine größeren Ausbruchsgeschehen bekannt, wie es von Gemeindesprecher Jochen Denker heißt.

Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" umfasst alle seit März 2020 Infizierten, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Freitag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 289 (0) / 1 (-1 )

> Dossenheim 349 (+2) / 9 (+1)

> Eppelheim 698 (+4) / 13 (-1)

> Gaiberg 55 (0) / 0 (-4)

> Heiligkreuzst. 80 (0) / 0 (-1)

> Leimen 1611 (+4) / 29 (-7)

> Lobbach 125 (0) / 0 (-1)

> Mauer 133 (0) / 1 (-1)

> Meckesheim 195 (+1) / 4 (0)

> Neckargemünd 490 (0) / 1 (-4)

> Neckarsteinach 138 (+1) / 1 (0)

> Nußloch 453 (0) / 3 (0)

> Sandhausen 635 (+11) / 27 (+9)

> Schönau 198 (0) / 1 (-1)

> Spechbach 59 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach 85 (+3) / 3 (+3)

> Wilhelmsfeld 102 (0) / 4 (+1)

> Insgesamt 5695 (+26) / 97 (-7)

Im Rhein-Neckar-Kreis galten am Montag 582 (-10) Einwohner als Corona-positiv, im Heidelberger Stadtgebiet 102 (-9). Der hessische Landkreis Bergstraße meldete 386 (-43) aktuell infizierte Bürger.

Update: Montag, 27. September 2021, 19.45 Uhr

Weiter über 100 aktive Fälle

Region Heidelberg. (bmi) Die Zahl aktiver Corona-Fälle im Heidelberger Umland ist am Freitag erstmals in dieser Woche wieder gestiegen. Der Anstieg fällt aber gering aus und scheint eher statistischen Gründen geschuldet: Weniger Tests und keine Meldungen am Wochenende lassen in der zweiten Wochenhälfte die Zahl der Neuinfektionen steigen. Nach einer Trendwende sieht es – zum Glück – nicht aus. So registrierten die Gesundheitsämter der Kreise Rhein-Neckar und Bergstraße am Freitag elf Neuinfektionen in vier der 17 Kommunen rund um Heidelberg: vier in Leimen, drei in Sandhausen und je zwei in Eppelheim und Wilhelmsfeld. Dank acht Genesenen stieg die Zahl der aktiven Fälle nur um drei auf nun 104.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 289 (0) / 2 (0 )

> Dossenheim 347 (0) / 8(-1)

> Eppelheim 694 (+2) / 14(+1)

> Gaiberg 55 (0) / 4 (-1)

> Heiligkreuzst. 80 (0) / 1 (0)

> Leimen 1607 (+4) / 36 (+3)

> Lobbach 125 (0) / 1 (-1)

> Mauer 133 (0) / 2 (0)

> Meckesheim 194 (0) / 4 (0)

> Neckargemünd 490 (0) / 5 (-2)

> Neckarsteinach 137 (0) / 1 (0)

> Nußloch 453 (0) / 3 (0)

> Sandhausen 624 (+3) / 18 (+3)

> Schönau 198 (0) / 2 (0)

> Spechbach 59 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach 82 (0) / 0 (0)

> Wilhelmsfeld 102(+2) / 3 (+1)

> Insgesamt 5669 (+11) / 104 (+3)

Im Rhein-Neckar-Kreis waren am Freitag 584 (+13), im Heidelberger Stadtgebiet 137 (-7) und im hessischen Kreis Bergstraße 429 (-6) aktive Fälle bekannt.

Update: Freitag, 24. September 2021, 19.41 Uhr

Noch 101 Fälle in der Region

Region Heidelberg. (cm) Liegt die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Heidelberger Umland bald wieder unter 100? Auch am gestrigen Donnerstag ist diese weiter zurückgegangen – langsamer als zu Wochenbeginn, aber immerhin. So registrierten die Gesundheitsämter des Rhein-Neckar-Kreises und des hessischen Kreises Bergstraße am Donnerstag zwar wieder elf Neuinfektionen in den 17 Städten und Gemeinden rund um Heidelberg – genauer: vier in Leimen, zwei in Nußloch und jeweils eine in Dossenheim, Eppelheim, Sandhausen, Schönau und Wilhelmsfeld. Aber gleichzeitig wurden erneut mehr Corona-Infizierte für genesen erklärt, sodass die Zahl der aktiven Fälle um fünf auf nun noch 101 sank.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 289 (0) / 2 (0 )

> Dossenheim 347 (+1) / 9 (0)

> Eppelheim 692 (+1) / 13 (-1)

> Gaiberg 55 (0) / 5 (-1)

> Heiligkreuzst. 80 (0) / 1 (0)

> Leimen 1603 (+4) / 33 (-2)

> Lobbach 125 (0) / 2 (0)

> Mauer 133 (0) / 2 (-1)

> Meckesheim 194 (0) / 4 (0)

> Neckargemünd 490 (0) / 7 (0)

> Neckarsteinach 137 (0) / 1 (-3)

> Nußloch 453 (+2) / 3 (0)

> Sandhausen 621 (+1) / 15 (+1)

> Schönau 198 (+1) / 2 (+1)

> Spechbach 59 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach 82 (0) / 0 (0)

> Wilhelmsfeld 100 (+1) / 2 (+1)

> Insgesamt 5658 (+11) / 101 (-5)

Im Rhein-Neckar-Kreis waren am Mittwoch 571 (-19), im Heidelberger Stadtgebiet 144 (-9) und im hessischen Kreis Bergstraße 435 (-18) aktive Fälle bekannt.

Update: Donnerstag, 23. September 2021, 19.45 Uhr

Der Rückgang verlangsamt sich

Region Heidelberg. (cm) Der starke Rückgang der Corona-Fallzahlen in der Region hat sich am Mittwoch nicht fortgesetzt. Nachdem die Gesundheitsämter des Rhein-Neckar-Kreises und des hessischen Kreises Bergstraße am Dienstag keinen einzigen neuen Infizierten gemeldet hatten, waren es am Mittwoch unterm Strich wieder zehn Neuinfektionen in vier Orten rund um Heidelberg: sechs in Leimen, zwei in Eppelheim und jeweils eine in Meckesheim und Neckargemünd. Da aber wieder mehrere Infizierte für genesen erklärt wurden, ging die Zahl der aktiven Fälle etwas zurück auf 106. Leichte Korrekturen der Fallzahlen gab es in Dossenheim und Neckarsteinach.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 289 (0) / 2 (-2)

> Dossenheim: 346 (0) / 9 (+1)

> Eppelheim: 691 (+2) / 14 (+1)

> Gaiberg: 55 (0) / 6 (-1)

> Heiligkreuzst.: 80 (0) / 1 (0)

> Leimen: 1599 (+6) / 35 (+1)

> Lobbach: 125 (0) / 2 (0)

> Mauer: 133 (0) / 3 (-1)

> Meckesheim: 194 (+1) / 4 (+1)

> Neckargemünd: 490 (+1) / 7 (+1)

> Neckarsteinach: 137 (-1) / 4 (-2)

> Nußloch: 451 (0) / 3 (0)

> Sandhausen: 620 (0) / 14 (-1)

> Schönau: 197 (0) / 1 (0)

> Spechbach: 59 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach: 82 (0) / 0 (0)

> Wilhelmsfeld: 99 (0) / 1 (0)

> Insgesamt: 5647 (+9) / 106 (-2)

Im Rhein-Neckar-Kreis waren am Mittwoch 590 (+27), im Heidelberger Stadtgebiet 153 (+/-0) und im hessischen Kreis Bergstraße 453 (-9) aktive Fälle bekannt.

Update: Mittwoch, 22. September 2021, 19.45 Uhr

Keine einzige Neuinfektion

Region Heidelberg. (cm) Der Trend geht weiter in die richtige Richtung: Auch am gestrigen Dienstag sind die Corona-Fallzahlen in der Region stark gesunken. Die Gesundheitsämter des Rhein-Neckar-Kreises und des hessischen Kreises Bergstraße registrierten keine einzige Neuinfektion mehr in den 17 Orten rund um Heidelberg. Das gab es zuletzt am 4. August. Da zahlreiche Infizierte für genesen erklärt wurden, sank die Zahl der aktiven Fälle von 129 auf 108 – so wenige wie zuletzt am 25. August. Am größten war der Rückgang in Leimen von 41 auf 34 aktive Fälle. Kein Fall mehr bekannt ist seit Dienstag in Spechbach.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 289 (0) / 4 (-3)

> Dossenheim 346 (0) / 8 (-3)

> Eppelheim 689 (0) / 13 (-2)

> Gaiberg 55 (0) / 7 (0)

> Heiligkreuzst. 80 (0) / 1 (0)

> Leimen 1593 (0) / 34 (-7)

> Lobbach 125 (0) / 2(-1)

> Mauer 133 (0) / 4 (-2)

> Meckesheim 193 (0) / 3 (0)

> Neckargemünd 489 (0) / 6 (0)

> Neckarsteinach 138 (0) / 6 (-2)

> Nußloch 451 (0) / 3 (0)

> Sandhausen 620 (0) / 15(0)

> Schönau 197 (0) / 1 (0)

> Spechbach 59 (0) / 0 (-1)

> Wiesenbach 82 (0) / 0 (0)

> Wilhelmsfeld 99 (0) / 1 (0)

> Insgesamt 5621 (0) / 108 (-21)

Im Rhein-Neckar-Kreis waren am Montag 563 (-63), im Heidelberger Stadtgebiet 153 (-23) und im hessischen Kreis Bergstraße 462 (-47) aktive Fälle bekannt.

Update: Dienstag, 21. September 2021, 20.42 Uhr

Ebbt die vierte Welle ab?

Region Heidelberg. (cm) Gute Nachrichten: Die Corona-Fallzahlen für die Region sind über das Wochenende stark gesunken. Die Gesundheitsämter des Rhein-Neckar-Kreises und des hessischen Kreises Bergstraße meldeten am Montag zwar 17 Neuinfektionen für die 17 Orte rund um Heidelberg – alleine zwölf davon in Sandhausen. Gleichzeitig wurden jedoch 49 Infizierte – 22 davon in Leimen – für genesen erklärt, sodass die Gesamtzahl der aktiven Fälle um 32 auf 129 sank – so viele wie zuletzt Ende August. Ebbt die vierte Welle nun ab? Das werden die kommenden Tage zeigen.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 289 (0) / 7 (-2)

> Dossenheim: 346 (+2) / 11 (-1)

> Eppelheim: 689 (+1) / 15 (-6)

> Gaiberg: 55 (0) / 7 (-1)

> Heiligkreuzst.: 80 (0) / 1 (-1)

> Leimen: 1593 (+1) / 41 (-21)

> Lobbach: 125 (0) / 3 (0)

> Mauer: 133 (0) / 6 (0)

> Meckesheim: 193 (0) / 3 (0)

> Neckargemünd: 489 (0) / 6(-1)

> Neckarsteinach: 138 (0) / 8 (-3)

> Nußloch: 451 (+1) / 3 (-5)

> Sandhausen: 620 (+12) / 15 (+9)

> Schönau: 197 (0) / 1 (0)

> Spechbach: 59 (0) / 1(0)

> Wiesenbach: 82 (0) / 0 (0)

> Wilhelmsfeld: 99 (0) / 1 (0)

> Insgesamt: 5621 (+17) / 129 (-32)

Im Rhein-Neckar-Kreis waren am Montag 626 (-79), im Heidelberger Stadtgebiet 176 (-12) und im hessischen Kreis Bergstraße 509 (-57) aktive Fälle bekannt.

Update: Montag, 20. September 2021, 19.04 Uhr

Fallzahlen pendeln sich ein

Region Heidelberg. (bmi) 15 Neuinfektionen stehen elf Genese gegenüber: Die Zahl der Corona-Fälle hat sich – dem Trend der vergangenen Tage folgend – zum Wochenende weiter stabilisiert. Sie hat sich in den 17 Orten rund um Heidelberg um vier auf nun 160 aktive Fälle bewegt, wie aus den Angaben der zuständigen Landratsämter von Rhein-Neckar-Kreis und Kreis Bergstraße hervorgeht. Den größten Anstieg gab es in Dossenheim, wo zum Kerwewochenende nun zwölf statt zuvor neun Einwohner als "Corona-positiv" gelten. Die meisten aktiven Fälle – trotz fünf Neuinfektionen nun 62 statt zuvor 64 – gibt es weiterhin in Leimen.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 289 (0) / 9 (0)

> Dossenheim: 344 (+4) / 12 (+3)

> Eppelheim: 688 (+1) / 21 (-1)

> Gaiberg: 55 (0) / 8 (0)

> Heiligkreuzst. 80 (0) / 2 (0)

> Leimen: 1592 (+5) / 62 (-2)

> Lobbach: 125 (0) / 3 (0)

> Mauer: 133 (0) / 6 (0)

> Meckesheim: 193 (+1) / 3 (+1)

> Neckargemünd: 489 (+1) / 7 (+1)

> Neckarsteinach: 138 (+1) / 10 (0)

> Nußloch: 450 (0) / 8 (0)

> Sandhausen: 608 (+1) / 6 (+1)

> Schönau: 197 (+1) / 1 (+1)

> Spechbach: 59 (0) / 1 (0)

> Wiesenbach: 82 (0) / 0 (0)

> Wilhelmsfeld: 99 (0) / 1 (0)

> Insgesamt: 5621 (+15) / 161 (+4)

Im Rhein-Neckar-Kreis waren am Freitag 705 (+24) und im Heidelberger Stadtgebiet 188 (+11) aktive Corona-Fälle bekannt. Im hessischen Landkreis Bergstraße galten 566 (+12) Menschen als Corona-positiv.

Update: Freitag, 17. September 2021, 19.51 Uhr

In der Region gelten aktuell 156 Menschen als Corona-positiv

Region Heidelberg. (lesa) Nur in vier von 17 Orten der Region ist die Zahl der Corona-Infizierten seit Mittwoch gestiegen: Jeweils in Dossenheim, Gaiberg, Lobbach und Mauer ist ein aktiver Fall hinzugekommen. In fünf Orten dagegen sank die Zahl der Infizierten – ebenso wie in der gesamten Region rund um Heidelberg, wo die Landratsämter von Rhein-Neckar-Kreis und Kreis Bergstraße am Donnerstag sieben aktive Fälle weniger als am Vortag meldeten. Damit liegt die Zahl der Infizierten aktuell bei 156.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 289 (0) / 9 (0)

> Dossenheim: 340 (+1) / 9 (+1)

> Eppelheim: 687 (+5) / 22 (-1)

> Gaiberg: 55 (+1) / 8 (+1)

> Heiligkreuzst. 80 (0) / 2 (-1)

> Leimen: 1587 (+10) / 64 (-4)

> Lobbach: 125 (+1) / 3 (+1)

> Mauer: 133 (+1) / 6 (+1)

> Meckesheim: 192 (0) / 2 (0)

> Neckargemünd: 488 (0) / 6 (-1)

> Neckarsteinach: 137 (0) / 10 (0)

> Nußloch: 450 (0) / 8 (0)

> Sandhausen: 607 (-1) / 5 (-4)

> Schönau: 196 (0) / 0 (0)

> Spechbach: 59 (0) / 1 (0)

> Wiesenbach: 82 (0) / 0 (0)

> Wilhelmsfeld: 99 (0) / 1 (0)

> Insgesamt: 5606 (+18) / 156 (-7)

Im Rhein-Neckar-Kreis waren am Donnerstag 681 (-8) und im Heidelberger Stadtgebiet 178 (+3) aktive Corona-Fälle bekannt. Im hessischen Landkreis Bergstraße galten 554 (-26) Menschen als Corona-positiv.

Update: Donnerstag, 16. September 2021, 19.53 Uhr

Deutlicher Rückgang in Eppelheim

Region Heidelberg. (lesa) Die Zahl der Corona-Infizierten in den 17 Orten rund um Heidelberg ist seit Dienstag um fünf aktive Fälle gestiegen. Nur um fünf aktive Fälle. Denn während der Anstieg vergleichsweise gering ausfiel, wurde mit 27 Neuinfektionen eine durchaus große Zahl von frischen Ansteckungen im Heidelberger Umland bekannt. Gleichzeitig sind jedoch auch 22 Menschen von ihrer Corona-Infektion genesen, darunter alleine zehn Eppelheimer. Damit hat sich die Zahl der aktiven Fälle in der ehemaligen Maurergemeinde seit dem vergangenen Freitag beinahe halbiert; damals galten 42 Eppelheimer als Corona-positiv.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 289 (0) / 9 (0)

> Dossenheim 339 (+1) / 8 (0)

> Eppelheim 682 (+2) / 23 (-8)

> Gaiberg 54 (+1) / 7 (+1)

> Heiligkreuzst. 80 (+1) / 3 (+1)

> Leimen 1577 (+10) / 68 (+3)

> Lobbach 124 (+1) / 2 (+1)

> Mauer 132 (+2) / 5 (+2)

> Meckesheim 192 (+2) / 2 (+2)

> Neckargemünd 488 (+3) / 7 (+2)

> Neckarsteinach 137 (+1) / 10 (+1)

> Nußloch 450 (+1) / 8 (0)

> Sandhausen 608 (+2) / 9 (0)

> Schönau 196 (0) / 0 (0)

> Spechbach 59 (0) / 1 (0)

> Wiesenbach 82 (0) / 0 (0)

> Wilhelmsfeld 99 (0) / 1 (0)

> Insgesamt 5588 (+27) / 163 (+5)

Im Rhein-Neckar-Kreis galten am Mittwoch 689 (-4), im Heidelberger Stadtgebiet 175 (+22) und im hessischen Kreis Bergstraße 580 (-5) Menschen als Corona-positiv.

Update: Mittwoch, 15. September 2021, 18 Uhr

Drei Orte sind nun ohne Corona-Fall

Region Heidelberg. (lesa) 15 Genesene, nur zwei Neuinfizierte, keine am Coronavirus Verstorbenen: Bereits zum zweiten Mal in der laufenden Woche gibt die Corona-Entwicklung Grund zur Hoffnung: Nachdem die Zahl der aktiven Infektionsfälle in der Region übers Wochenende stabil blieb, sank sie nun von Montag auf Dienstag um 13 Fälle. Damit gelten aktuell 158 Einwohner der 17 Orte rund um Heidelberg als Corona-positiv.

Neu zu den Orten ohne aktiven Corona-Fall stieß mit der Genesung des bis dato letzten Infizierten Schönau. Wiesenbach und Meckesheim bewahren weiter die "weiße Weste".

Neu zu den Orten ohne aktiven Corona-Fall stieß mit der Genesung des bis dato letzten Infizierten Schönau. Wiesenbach und Meckesheim bewahren weiter die "weiße Weste". Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" umfasst alle seit März 2020 Infizierten, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 289 (+1) / 9 (+1)

> Dossenheim: 338 (0) / 8 (0)

> Eppelheim: 680 (0) / 31 (-5)

> Gaiberg: 53 (0) / 6 (0)

> Heiligkreuzst. 79 (0) / 2 (0)

> Leimen: 1567 (0) / 65 (-6)

> Lobbach: 123 (0) / 1 (0)

> Mauer: 130 (+1) / 3 (+1)

> Meckesheim: 190 (0) / 0 (0)

> Neckargemünd: 485 (0) / 5 (0)

> Neckarsteinach: 136 (0) / 9 (-1)

> Nußloch: 449 (0) / 8 (0)

> Sandhausen: 606 (0) / 9 (-2)

> Schönau: 196 (0) / 0 (-1)

> Spechbach: 59 (0) / 1 (0)

> Wiesenbach: 82 (0) / 0 (0)

> Wilhelmsfeld: 99 (0) / 1 (0)

> Insgesamt: 5561 (+2) / 158 (-13)

Im Rhein-Neckar-Kreis lag die Zahl der aktiven Fälle am Dienstag bei 693 (-53), im Heidelberger Stadtgebiet bei 153 (-13) und im hessischen Kreis Bergstraße bei 585 (-7).

Update: Dienstag, 14. September 2021, 20.18 Uhr

Kein Anstieg übers Wochenende

Region Heidelberg. (lesa) Diese gute Nachricht gab es an einem Montag schon lange nicht mehr: Über das Wochenende ist die Zahl der Corona-Infizierten im direkten Heidelberger Umland nicht gestiegen. Stattdessen liegt die Zahl der aktiven Fälle in den 17 Orten der Region wie auch am Freitag bei 171. Veränderungen gab es beim Blick auf die einzelnen Orte dennoch: So liegt die Zahl der Infizierten in

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 288 (+3) / 8 (+3)

> Dossenheim: 338 (+3) / 8 (0)

> Eppelheim: 680 (+3) / 36 (-6)

> Gaiberg: 53 (+5) / 6 (+5)

> Heiligkreuzst. 79 (0) / 2 (-1)

> Leimen: 1567 (+16) / 71 (+9)

> Lobbach: 123 (0) / 1 (0)

> Mauer: 129 (+1) / 2 (0)

> Meckesheim: 190 (0) / 0 (-1)

> Neckargemünd: 485 (+3) / 5 (+2)

> Neckarsteinach: 136 (0) / 10 (-1)

> Nußloch: 449 (+1) / 8 (0)

> Sandhausen: 606 (0) / 11 (-3)

> Schönau: 196 (0) / 1 (-8)

> Spechbach: 59 (0) / 1 (0)

> Wiesenbach: 82 (0) / 0 (0)

> Wilhelmsfeld: 99 (+1) / 1 (+1)

> Insgesamt: 5559 (+36) / 171 (0)

Im Rhein-Neckar-Kreis galten am Montag 746 (-44), in Heidelberg 166 (0) und im Kreis Bergstraße 592 (+3) als Corona-positiv.

Update: Montag, 13. September 2021, 20 Uhr

Leichter Anstieg zum Wochenende

Region Heidelberg. (lesa) Zum letzten Mal in der laufenden Woche meldeten die Landratsämter von Rhein-Neckar-Kreis und Kreis Bergstraße am Freitag die neuesten Corona-Zahlen – und damit einen leichten Anstieg in der Region Heidelberg. Dort stieg die zahl der aktuell als Corona-positiv geltenden Einwohner gegenüber Donnerstag um acht Fälle auf 171. Die Zahl der Neuinfektionen in den 17 Orten rund um die Universitätsstadt bezifferten die Behörden auf 21. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" umfasst alle seit März 2020 Infizierten, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 285 (+4) / 5 (+4)

> Dossenheim: 335 (0) / 8 (-1)

> Eppelheim: 677 (+2) / 42 (+2)

> Gaiberg: 48 (0) / 1 (0)

> Heiligkreuzst. 79 (0) / 3 (0)

> Leimen: 1551 (+9) / 62 (+3)

> Lobbach: 123 (0) / 1 (0)

> Mauer: 128 (+1) / 2 (+1)

> Meckesheim: 190 (0) / 1 (0)

> Neckargemünd: 482 (0) / 3 (-4)

> Neckarsteinach: 136 (+3) / 11 (+2)

> Nußloch: 448 (+1) / 8 (+1)

> Sandhausen: 606 (+1) / 14 (+1)

> Schönau: 196 (0) / 9 (-1)

> Spechbach: 59 (0) / 1 (0)

> Wiesenbach: 82 (0) / 0 (0)

> Wilhelmsfeld: 98 (0) / 0 (0)

> Insgesamt: 5523 (+21) / 171 (+8)

Im Rhein-Neckar-Kreis waren am Freitag 790 (+14) und im Heidelberger Stadtgebiet 166 (+5) Corona-positive Einwohner bekannt. Im hessischen Kreis Bergstraße galten 593 (+4) Menschen als infiziert.

Update: Freitag, 10. September 2021, 19.45 Uhr

Zahl der aktiven Corona-Fälle sinkt

Region Heidelberg. (lesa) Von Dienstag auf Mittwoch waren es 30, von Mittwoch auf Donnerstag 16: Die Zahl der Neuinfektionen in der Region hat sich gegenüber dem vorangegangenen Meldetag nahezu halbiert. Passend dazu ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle gesunken: um sieben auf 163. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" umfasst alle seit März 2020 Infizierten, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 281 (+1) / 1 (+1)

> Dossenheim: 335 (0) / 9 (0)

> Eppelheim: 675 (+5) / 40 (+3)

> Gaiberg: 48 (0) / 1 (0)

> Heiligkreuzst. 79 (0) / 3 (0)

> Leimen: 1542 (+6) / 59 (-2)

> Lobbach: 123 (+1) / 1 (+1)

> Mauer: 127 (0) / 1 (0)

> Meckesheim: 190 (0) / 1 (0)

> Neckargemünd: 482 (0) / 7 (-1)

> Neckarsteinach: 133 (0) / 9 (-2)

> Nußloch: 447 (+1) / 7 (-2)

> Sandhausen: 605 (+2) / 13 (+1)

> Schönau: 196 (0) / 10 (-5)

> Spechbach: 59 (0) / 1 (0)

> Wiesenbach: 82 (0) / 0 (-1)

> Wilhelmsfeld: 98 (0) / 0 (0)

> Insgesamt: 5502 (+16) / 163 (-7)

Im Rhein-Neckar-Kreis galten am Donnerstag 776 (+21), im Heidelberger Stadtgebiet 161 (+5) und im hessischen Kreis Bergstraße 589 (+4) Menschen als Corona-positiv.

Update: Donnerstag, 9. September 2021, 20 Uhr

Fallzahl steigt wieder – Hälfte der neuen Fälle kommt aus Leimen

Region Heidelberg. (lesa) Nach dem Rückgang von Dienstag auf Mittwoch nimmt die Corona-Entwicklung in der Region wieder Fahrt auf. 30 Neuinfektionen meldeten die Landratsämter von Rhein-Neckar-Kreis und Kreis Bergstraße am Mittwoch. Weil im gleichen Zeitraum 19 bis dato infizierte Einwohner der Region für genesen erklärt wurden, stieg die Zahl der aktiven Fälle um elf auf nun 170. Exakt die Hälfte der Neuinfektionen des Heidelberger Umlands wurde einmal mehr aus Leimen gemeldet. Dort ist auch die Zahl der infizierten Einwohner mit 61 besonders hoch. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" umfasst alle seit März 2020 Infizierten, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 280 (0) / 0 (-1)

> Dossenheim: 335 (+2) / 9 (0)

> Eppelheim: 670 (+7) / 37 (+6)

> Gaiberg: 48 (+1) / 1 (+1)

> Heiligkreuzst. 79 (+1) / 3 (+1)

> Leimen: 1536 (+15) / 61 (+4)

> Lobbach: 122 (0) / 0 (0)

> Mauer: 127 (0) / 1 (0)

> Meckesheim: 190 (0) / 1 (0)

> Neckargemünd: 482 (+1) / 8 (+1)

> Neckarsteinach: 133 (0) / 11 (0)

> Nußloch: 446 (+1) / 9 (-1)

> Sandhausen: 603 (+1) / 12 (+1)

> Schönau: 196 (0) / 15 (-2)

> Spechbach: 59 (+1) / 1 (+1)

> Wiesenbach: 82 (0) / 1 (0)

> Wilhelmsfeld: 98 (0) / 0 (0)

> Insgesamt: 5486 (+30) / 170 (+11)

Im Rhein-Neckar-Kreis waren am Mittwoch 755 (+56) infizierte Menschen bekannt, im Heidelberger Stadtgebiet 156 (+11) und im hessischen Kreis Bergstraße 585 (+10).

Update: Mittwoch, 8. September 2021, 19.45 Uhr

Nur in drei Orten neue Fälle

Region Heidelberg. (lesa) Nach dem teils rasanten Anstieg der Corona-Zahlen in den vergangenen Tagen scheint das Virus eine kleine Pause einzulegen. Am Dienstag sank die Zahl der aktiven Corona-Fälle den zweiten Tag in Folge. Im Gegensatz zum leichten Rückgang um sieben Fälle von Freitag auf Montag fiel der Sinkflug nun deutlicher aus: 159 Menschen – also 18 weniger als zum Wochenbeginn – galten am Dienstag in den 17 Orten rund um Heidelberg als Corona-positiv. Neuinfektionen wurden nur in drei Orten bekannt. In Eppelheim, Leimen und Neckarsteinach wurde jeweils ein frischer Fall gemeldet. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" umfasst alle seit März 2020 Infizierten, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 280 (0) / 1 (0)

> Dossenheim: 333 (0) / 9 (-1)

> Eppelheim: 663 (+1) / 31 (-6)

> Gaiberg: 47 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzst. 78 (0) / 2 (0)

> Leimen: 1521 (+1) / 57 (-6)

> Lobbach: 122 (0) / 0 (0)

> Mauer: 127 (0) 1 (0)

> Meckesheim: 190 (0) 1 (0)

> Neckargemünd: 481 (0) / 7 (-2)

> Neckarsteinach: 133(+1) / 11 (-1)

> Nußloch: 445 (0) / 10 (-1)

> Sandhausen: 602 (0) / 11 (-1)

> Schönau: 196 (0) 17 (0)

> Spechbach: 58 (0) / 0(0)

> Wiesenbach: 82 (0) / 1 (0)

> Wilhelmsfeld: 98 (0) / 0 (0)

> Insgesamt: 5456 (+3) / 159 (-18)

Im Rhein-Neckar-Kreis waren am Dienstag 699 (-53), im Heidelberger Stadtgebiet 145 (-12) und im Kreis Bergstraße 575 (+14) Corona-Infizierte bekannt.

Update: Dienstag, 7. September 2021, 19.26 Uhr

Rückgang trotz vieler neuer Fälle

Region Heidelberg. (lesa) Trotz zahlreicher Neuinfektionen übers Wochenende ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle in den 17 Orten rund um Heidelberg leicht gesunken. 176 Infizierte meldeten die Landratsämter von Rhein-Neckar-Kreis und Kreis Bergstraße am Montag; 35 Neuinfektionen wurden bekannt. Mit 22 neuen Fällen gingen fast zwei Drittel der jüngsten Ansteckungen auf das Konto von Leimen, wo jedoch auch 14 bis dato Infizierte für genesen erklärt wurden. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" umfasst alle seit März 2020 Infizierten, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Freitag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 280 (0) / 1 (-2)

> Dossenheim: 333 (-1) / 10 (-2)

> Eppelheim: 662 (+5) / 37 (-5)

> Gaiberg: 47 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzst. 78 (+1) / 2 (0)

> Leimen: 1520 (+22) / 63 (+8)

> Lobbach: 122 (0) / 0 (0)

> Mauer: 127 (0) / 1 (0)

> Meckesheim: 190 (0) / 0 (-1)

> Neckargemünd: 481 (0) / 9 (-3)

> Neckarsteinach: 132 (0) / 12 (-4)

> Nußloch: 445 (+4) / 11 (+3)

> Sandhausen: 602 (+4) / 12 (+1)

> Schönau: 196 (0) / 17 (-2)

> Spechbach: 58 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach: 82 (0) / 1 (-1)

> Wilhelmsfeld: 98 (0) / 0 (0)

> Insgesamt: 5453 (+35) / 176 (-8)

Im Rhein-Neckar-Kreis galten am Montag 752 (+26), im Heidelberger Stadtgebiet 157 (-2) und im hessischen Kreis Bergstraße 561 (-21) Menschen als Corona-positiv.

Update: Montag, 6. September 2021, 19.35 Uhr

Gesamtzahl der aktiven Corona-Fälle steigt deutlich

Region Heidelberg. (lesa) Vor dem Wochenende ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle in den 17 Orten der Region Heidelberg stark gestiegen: 29 Neuinfektionen verteilt auf neun Orte wurden am Freitag bekannt. Demgegenüber fiel die Zahl von elf Genesungen ab, womit die aktiven Fälle gegenüber Donnerstag um 18 auf 184 stiegen. Neben Leimen (55) und Eppelheim (42) – den beiden größten Kommunen im Heidelberger Umland – sind mit Schönau und Neckarsteinach auch zwei kleine Städte mit rund 4400 beziehungsweise 3900 Einwohnern unter den Orten mit den meisten aktiven Fällen. In Schönau waren am Freitag 19 Infizierte bekannt, in Neckarsteinach 16. Auf Nachfrage gab das für die Vierburgenstadt zuständige Landratsamt in Heppenheim an, dass die Infektionen "großteils einen Familienverband" betreffen. Ein Cluster liege nicht vor.

Auffällig ist das junge Durchschnittsalter der aktiven Corona-Fälle in dem hessischen Landkreis, zu dem Neckarsteinach gehört: Laut einem Sprecher des Landratsamtes liegt der Mittelwert der aktiven Infektionsfälle im Kreis bei 33,5 Jahren. "In der Altersklasse der 16- bis 20-Jährigen liegt die Inzidenz aktuell mit deutlich über 200 am höchsten", teilte der Sprecher mit. Von Corona-Ausbrüchen betroffen seien derzeit im Kreis 18 Schulen, sieben Kitas sowie eine Pflegeeinrichtung.

Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" umfasst alle seit März 2020 Infizierten, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 280 (0) / 3 (-2)

> Dossenheim: 334 (+3) / 12 (+3)

> Eppelheim: 657 (+7) / 42 (+4)

> Gaiberg: 47 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzst. 77 (+1) / 2 (+1)

> Leimen: 1498 (+3) / 55 (-2)

> Lobbach: 122 (0) / 0 (0)

> Mauer: 127 (+1) / 1 (+1)

> Meckesheim: 190 (0) / 1 (0)

> Neckargemünd: 481 (+2) / 12 (+2)

> Neckarsteinach: 132 (+1) / 16 (+1)

> Nußloch: 441 (0) / 8 (-1)

> Sandhausen: 598 (+5) / 11 (+5)

> Schönau: 196 (+6) / 19 (+6)

> Spechbach: 58 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach: 82 (0) / 2 (0)

> Wilhelmsfeld: 98 (0) / 0 (0)

> Insgesamt: 5418 (+29) / 184 (+18)

Im Rhein-Neckar-Kreis galten am Freitag 726 (+61), im Heidelberger Stadtgebiet 159 (+20) und im Landkreis Bergstraße 582 (+15) Einwohner als Corona-positiv.

Corona-Regeln werden strenger - Verschärfung im Kreis Bergstraße

Neckarsteinach. (lesa) Im hessischen Kreis Bergstraße gelten ab Dienstag strengere Corona-Regeln: Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag bei 109,2 lag, verabschiedete der Kreis eine neue Allgemeinverfügung. Während in Baden-Württemberg bekanntlich die Inzidenz kein Kriterium für eine Verschärfung der Maßnahmen ist, nimmt sie eben diese Rolle in Hessen weiterhin ein. Die Allgemeinverfügung tritt zum Dienstag, 7. September, in Kraft.

Dann gelten folgende zusätzliche Maßnahmen: Für Personal in Alten- und Pflegeheimen wird das Tragen einer FFP2- oder vergleichbaren Maske Pflicht. Gleiches gilt für Passagiere ab 16 Jahren im öffentlichen Nahverkehr. Für Zusammenkünfte, Veranstaltungen und Kulturangebote wird die Zutrittsbeschränkung auf höchstens 100 Teilnehmer in geschlossenen Räumen und 200 im Freien herabgesetzt. Geimpfte und Genesene mit entsprechendem Nachweis werden nicht eingerechnet. Für die Teilnahme muss zudem ein Negativnachweis erbracht werden – also die Erfüllung der "3 G"-Regel nachgewiesen werden. "3 G" gilt ab Dienstag auch beim Einlass in der Außengastronomie, auf Außenflächen von Kultur- und Freizeiteinrichtungen, in Sportstätten wie Sporthallen, Fitnessstudios oder Bädern sowie in Prostitutionsstätten.

Die Allgemeinverfügung gilt laut Kreis bis 20. September. Wenn die Inzidenz fünf Tage in Folge unter 100 liegt, werden die Regeln zurückgenommen.

Update: Freitag, 3. September 2021, 19.46 Uhr

166 aktive Fälle in der Region

Region Heidelberg. (lesa) Insgesamt 15 Neuinfektionen verteilt auf sieben Orte sind seit Mittwoch in der Region Heidelberg bekannt geworden. Zeitgleich wurden elf Genesungen in den 17 Orten rund um Heidelberg bekannt. Einen Todesfall im direkten Umland der Universitätsstadt meldeten weder Rhein-Neckar-Kreis, noch Kreis Bergstraße. Damit gelten in der Region 166 Menschen als Corona-positiv. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" umfasst alle seit März 2020 Infizierten, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 280 (0) / 5 (-1)

> Dossenheim: 331 (+1) / 9 (0)

> Eppelheim: 650 (+5) / 38 (+4)

> Gaiberg: 47 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzst. 76 (0) / 1 (0)

> Leimen: 1495 (+4) / 57 (+2)

> Lobbach: 122 (0) / 0 (0)

> Mauer: 126 (0) / 0 (0)

> Meckesheim: 190 (0) / 1 (-1)

> Neckargemünd: 479 (+1) / 10 (-2)

> Neckarsteinach: 131 (+1) / 15 (+1)

> Nußloch: 441 (+2) / 9 (0)

> Sandhausen: 593 (0) / 6 (0)

> Schönau: 190 (+1) / 13 (+1)

> Spechbach: 58 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach: 82 (0) / 2 (0)

> Wilhelmsfeld: 98 (0) / 0 (0)

> Insgesamt: 5389 (+15) / 166 (+4)

Im Rhein-Neckar-Kreis galten am Mittwoch 665 (+37), im Heidelberger Stadtgebiet 139 (+8) und im hessischen Kreis Bergstraße 567 (+38) Einwohner als Corona-positiv.

Update: Donnerstag, 2. September 2021, 20.02 Uhr

Anstieg trotz vieler Genesener

Region Heidelberg. (lesa) Die gute Nachricht: Seit Dienstag sind in den 17 Orten rund um Heidelberg 25 bis dato Corona-Infizierte für genesen erklärt worden. Die schlechte Nachricht: 28 Einwohner der Region wurden seither als neu infiziert gemeldet. Damit steigt die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Heidelberger Umland von 159 auf 162. Die meisten aktiven Fälle gibt es nach wie vor in Leimen (55) und Eppelheim (34). Doch neben den beiden größten Städten der Region erklimmt eine kleinere Stadt das unrühmliche Treppchen: Mit 14 aktiven Corona-Fällen ist Neckarsteinach nun der Ort mit den drittmeisten Corona-Infizierten rund um Heidelberg. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" umfasst alle seit März 2020 Infizierten, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental: 280 (0) / 6 (0)

> Dossenheim: 330 (+1) / 9 (-1)

> Eppelheim: 645 (+7) / 34 (+6)

> Gaiberg: 47 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzst. 76 (0) / 1 (0)

> Leimen: 1491 (+11) / 55 (0)

> Lobbach: 122 (0) / 0 (0)

> Mauer: 126 (0) / 0 (0)

> Meckesheim: 190 (+1) / 2 (0)

> Neckargemünd: 478 (+1) / 12 (+1)

> Neckarsteinach: 130 (+1) / 14 (+1)

> Nußloch: 439 (+1) / 9 (-2)

> Sandhausen: 593 (0) / 6 (-3)

> Schönau: 189 (+5) / 12 (+4)

> Spechbach: 58 (0) / 0 (0)

> Wiesenbach: 82 (0) / 2 (-3)

> Wilhelmsfeld: 98 (0) / 0 (0)

> Insgesamt: 5374 (+28) / 162 (+3)

Im Rhein-Neckar-Kreis gelten 628 (+21), in Heidelberg 131 (-6) und im Kreis Bergstraße 529 (+73) Menschen als Corona-positiv.

Update: Mittwoch, 1. September 2021, 19.50 Uhr

