Region Heidelberg. (lesa) Nimmt die vierte Corona-Welle nach den zurückliegenden Feiertagen wieder an Fahrt auf? Tagelang sind die Corona-Zahlen gesunken, doch nun ist der Rückgang zumindest vorerst vorbei. Und das gewissermaßen mit einem großen Knall. 160 neue Infektionen mit dem Coronavirus wurden seit Dienstag rund um Heidelberg bekannt. Mit Blick auf die 17 Orte der Region kamen nur vier Orte ungeschoren davon: Gaiberg, Heiligkreuzsteinach, Neckarsteinach und Spechbach blieben ohne neuen Fall. Die aktive Fallzahl schoss im Zuge dessen um 71 Infizierte nach oben – auf nun 542. Am deutlichsten fiel der Anstieg in Sandhausen (+19) aus, gefolgt von Leimen und Neckargemünd (jeweils +10).

Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" umfasst die seit März 2020 Infizierten, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Dienstag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 547 (+5) / 16 (+2)

> Dossenheim 641 (+17) / 57 (+8)

> Eppelheim 1247 (+32) / 79 (+9)

> Gaiberg 110 (0) / 2 (0)

> Heiligkreuzst. 142 (0) / 4 (0)

> Leimen 2668 (+34) / 161 (+10)

> Lobbach 185 (+5) / 16 (+4)

> Mauer 221 (+3) / 8 (0)

> Meckesheim 315 (+3) / 9 (-1)

> Neckargemünd 803 (+11) / 35 (+10)

> Neckarsteinach 213 (0) / 5 (0)

> Nußloch 752 (+14) / 35 (+8)

> Sandhausen 1099 (+27) / 67 (+19)

> Schönau 369 (+1) / 8 (+1)

> Spechbach 103 (0) / 9 (0)

> Wiesenbach 162 (+4) / 17 (+1)

> Wilhelmsfeld 187 (+4) / 14 (0)

> Insgesamt 9764 (+160) / 542 (+71)

Im Rhein-Neckar-Kreis galten am Donnerstag 1968 (+253) Menschen als Corona-positiv, im Heidelberger Stadtgebiet 763 (+163).

Update: Donnerstag, 6. Januar 2022, 19.19 Uhr

Fallzahl in der Region sinkt unter 500

Region Heidelberg. (lesa) Neues Jahr, altes Phänomen: Wohl im Zuge von Meldeverzögerungen über die freien Tage fallen die Corona-Zahlen im Wochenvergleich besonders niedrig aus. So auch am gestrigen Dienstag, an dem die Landratsämter von Rhein-Neckar-Kreis und Kreis Bergstraße für die Region Heidelberg einen Rückgang um 46 aktive Fälle gegenüber dem Vortag meldeten. 471 Menschen in den 17 Orten rund um die Universitätsstadt gelten aktuell als Corona-positiv. Erstmals seit November liegt diese Zahl wieder unter der 500er-Marke. Niedrig fiel mit 22 auch die Zahl der neuen Infektionen aus, die sich auf sieben Orte verteilt. Acht Menschen steckten sich in Eppelheim an – das sind die meisten gefolgt von Dossenheim (+4) und Sandhausen und Leimen (jeweils +3).

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 542 (0) / 14 (-4)

> Dossenheim 624 (+4) / 49 (+2)

> Eppelheim 1215 (+8) / 70 (-3)

> Gaiberg 110 (0) / 2 (0)

> Heiligkreuzst. 142 (0) / 4 (0)

> Leimen 2634 (+3) / 151 (-21)

> Lobbach 180 (0) / 12 (-1)

> Mauer 218 (+1) / 8 (0)

> Meckesheim 312 (0) / 10 (-1)

> Neckargemünd 792 (+1) / 25 (-7)

> Neckarsteinach 213 (0) / 5 (0)

> Nußloch 738 (+2) / 27 (-4)

> Sandhausen 1072 (+3) / 48 (0)

> Schönau 368 (0) / 7 (-6)

> Spechbach 103 (0) / 9 (0)

> Wiesenbach 158 (0) / 16 (0)

> Wilhelmsfeld 183 (0) / 14 (-1)

> Insgesamt 9604 (+22) / 471 (-46)

Der Rhein-Neckar-Kreis meldete am Dienstag 1715 (-123) Corona-positive Einwohner im Landkreis. Im Heidelberger Stadtgebiet waren gestern 600 (-41) aktive Infektionsfälle mit Covid-19 bekannt.

Update: Dienstag, 4. Januar 2022, 18.35 Uhr

Fallzahlen über Silvester stabil

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 542 (+4) / 18 (-6)

> Dossenheim 620 (+17) / 47 (+11)

> Eppelheim 1207 (+13) / 73 (-6)

> Gaiberg 110 (0) / 2 (0)

> Heiligkreuzsteinach 142 (0) / 4 (-1)

> Leimen 2631 (+20) / 172 (-1)

> Lobbach 180 (0) / 13 (0)

> Mauer 217 (+1) / 8 (-4)

> Meckesheim 312 (+1) / 11 (0)

> Neckargemünd 791 (+10) / 32 (+5)

> Neckarsteinach 213 (0) / 5 (0)

> Nußloch 736 (+6) / 31 (-1)

> Sandhausen 1069 (+12) / 48 (+6)

> Schönau 368 (0) / 13 (-5)

> Spechbach 103 (+5) / 9 (+5)

> Wiesenbach 158 (0) / 16 (-1)

> Wilhelmsfeld 183 (+2) / 15 (-1)

> Insgesamt 9582 (+91) / 517 (+1)

Im Rhein-Neckar-Kreis galten am Montag 1838 (+6) Menschen als Corona-positiv, im Heidelberger Stadtgebiet 641 (+46).

Update: Montag, 3. Januar 2022, 19 Uhr

Zahl der aktiven Fälle sinkt zum Jahreswechsel

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 538 (0) / 24 (-3)

> Dossenheim 603 (+8) / 36 (+2)

> Eppelheim 1194 (+7) / 79 (+1)

> Gaiberg 110 (0) / 2 (0)

> Heiligkreuzst. 142 (0) / 5 (-1)

> Leimen 2611 (+9) / 173 (-27)

> Lobbach 180 (+3) / 13 (+3)

> Mauer 216 (+2) / 12 (+2)

> Meckesheim 311 (+1) / 11 (-5)

> Neckargemünd 781 (+2) / 27 (-2)

> Neckarsteinach 213 (+2) / 5 (-1)

> Nußloch 730 (+1) / 32 (+1)

> Sandhausen 1057 (+4) / 42 (+2)

> Schönau 368 (+1) / 18 (0)

> Spechbach 98 (+1) / 4 (+1)

> Wiesenbach 158 (+2) / 17 (+2)

> Wilhelmsfeld 181 (+2) / 16 (+1)

> Insgesamt 9491 (+45) / 516 (-24)

Im Rhein-Neckar-Kreis galten am Freitag 1832 (-73) Menschen als Corona-positiv, im Heidelberger Stadtgebiet 595 (+1).

Update: Sonntag, 2. Januar 2022, 19.30 Uhr

Zahlen gehen leicht nach oben

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 538 (+1) / 27 (-1)

> Dossenheim 595 (+1) / 34 (-1)

> Eppelheim 1187 (+13) / 78 (-2)

> Gaiberg 110 (0) / 2 (-1)

> Heiligkreuzst. 142 (0) / 6 (0)

> Leimen 2602 (+19) / 200 (-5)

> Lobbach 177 (+6) / 10 (+6)

> Mauer 214 (0) / 10 (-4)

> Meckesheim 310 (+3) / 16 (+1)

> Neckargemünd 779 (+8) / 29 (+6)

> Neckarsteinach 211 (0) / 6 (0)

> Nußloch 729 (+4) / 31 (-5)

> Sandhausen 1053 (+9) / 40 (+8)

> Schönau 367 (+3) / 18 (+3)

> Spechbach 97 (+2) / 3 (0)

> Wiesenbach 156 (+2) / 15 (+2)

> Wilhelmsfeld 179 (+2) / 15 (0)

> Insgesamt 9446 (+73) / 540 (+7)

Im Rhein-Neckar-Kreis galten am Donnerstag 1905 (-7) Menschen als Corona-positiv, im Heidelberger Stadtgebiet 594 (+20). > Mehr Corona-Zahlen, Politik S. 20

Update: Donnerstag, 30. Dezember 2021, 19.30 Uhr

Fallzahlen sinken weiter

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 537 (+4) / 28 (-2)

> Dossenheim 594 (0) / 35 (-6)

> Eppelheim 1174 (+2) / 80 (-14)

> Gaiberg 110 (0) / 3 (0)

> Heiligkreuzst. 142 (0) / 6 (-1)

> Leimen 2583 (+22) / 205 (+3)

> Lobbach 171 (0) / 4 (-1)

> Mauer 214 (+1) / 14 (+1)

> Meckesheim 307 (0) / 15 (-1)

> Neckargemünd 771 (0) / 23 (-3)

> Neckarsteinach 211 (0) / 6 (0)

> Nußloch 725 (+2) / 36 (-6)

> Sandhausen 1044 (+2) / 32 (-3)

> Schönau 364 (+1) / 15 (-3)

> Spechbach 95 (+1) / 3 (+1)

> Wiesenbach 154 (+3) / 13 (+3)

> Wilhelmsfeld 177 (0) / 15 (-1)

> Insgesamt 9373 (+38) / 533 (-33)

Im Rhein-Neckar-Kreis galten am Mittwoch 1912 (-114) Menschen als Corona-positiv, im Heidelberger Stadtgebiet 574 (-11).

Update: Mittwoch, 29. Dezember 2021, 19.31 Uhr

Nur zehn neue Fälle bekannt

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 533 (0) / 30 (-5)

> Dossenheim 594 (0) / 41 (-4)

> Eppelheim 1172 (+2) / 94 (-17)

> Gaiberg 110 (0) / 3 (0)

> Heiligkreuzsteinach 142 (+1) / 7 (-1)

> Leimen 2561 (+2) / 202 (-17)

> Lobbach 171 (0) / 5 (-1)

> Mauer 213 (0) / 13 (0)

> Meckesheim 307 (0) / 16 (-3)

> Neckargemünd 771 (0) / 26 (-4)

> Neckarsteinach 211 (+1) / 6 (+1)

> Nußloch 723 (+2) / 42 (-9)

> Sandhausen 1042 (+1) / 35 (-4)

> Schönau 363 (0) / 18 (-5)

> Spechbach 94 (0) / 2 (-1)

> Wiesenbach 151 (+1) / 10 (+1)

> Wilhelmsfeld 177 (0) / 16 (-2)

> Insgesamt 9335 (+10) / 566 (-71)

Im Rhein-Neckar-Kreis galten am Dienstag 2026 (-241) Menschen als Corona-positiv, im Heidelberger Stadtgebiet 23 (+2).

Update: Dienstag, 28. Dezember 2021, 19.47 Uhr

Fallzahl sank über die Feiertage

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 533 (+5) / 35 (-9)

> Dossenheim 594 (+17) / 45 (+6)

> Eppelheim 1170 (+17) / 111 (-10)

> Gaiberg 110 (+2) / 3 (0)

> Heiligkreuzsteinach 141 (+3) / 8 (+1)

> Leimen 2559 (+50) / 219 (-1)

> Lobbach 171 (+3) / 6 (+1)

> Mauer 213 (+2) / 13 (-5)

> Meckesheim 307 (+4) / 19 (+1)

> Neckargemünd 771 (+4) / 30 (-10)

> Neckarsteinach 210 (+1) / 5 (-15)

> Nußloch 721 (+6) / 51 (-5)

> Sandhausen 1041 (+14) / 39 (-6)

> Schönau 363 (+1) / 23 (-6)

> Spechbach 94 (0) / 3 (-1)

> Wiesenbach 150 (+8) / 9 (+5)

> Wilhelmsfeld 177 (+7) / 18 (+6)

> Insgesamt 9325 (+144) / 637 (-48)

Der Rhein-Neckar-Kreis meldete am Montag 2267 (-207) Corona-positive Einwohner. Im Heidelberger Stadtgebiet wurden 627 (+28) Menschen als aktive Fälle geführt.

Update: Montag, 27. Dezember 2021, 19.32 Uhr

Zahlen fallen unter 700

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 528 (+4) / 44 (-13)

> Dossenheim 577 (+5) / 39 (-1)

> Eppelheim 1153 (+21) / 121 (+8)

> Gaiberg 108 (0) / 3 (0)

> Heiligkreuzsteinach 138 (0) / 7 (-1)

> Leimen 2509 (+21) / 220 (-3)

> Lobbach 168 (0) / 5 (-1)

> Mauer 211 (+2) / 18 (+1)

> Meckesheim 303 (0) / 18 (-2)

> Neckargemünd 767 (+3) / 40 (0)

> Neckarsteinach 209 (0) / 20 (0)

> Nußloch 715 (+7) / 56 (-4)

> Sandhausen 1027 (+4) / 45 (-3)

> Schönau 362 (+5) / 29 (0)

> Spechbach 94 (0) / 4 (0)

> Wiesenbach 142 (0) / 4 (-1)

> Wilhelmsfeld 170 (+1) / 12 (-1)

> Insgesamt 9181 (+73) / 685 (-21)

Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises meldete am Donnerstag 2474 (-112) Corona-positive Einwohner des Landkreises. In Heidelberg galten vor dem Weihnachtsfest 655 (-23) Menschen als infiziert.

Update: Donnerstag, 23. Dezember 2021, 20.01 Uhr

In elf Orten sinken die Fallzahlen

Region Heidelberg. (lesa) Nach Wochen der Höchstwerte und Rekordinzidenzen gibt es in dieser Woche vorsichtig gute Nachrichten von den Corona-Entwicklungen der Region zu vermelden. Am Mittwoch lag die Zahl der aktiven Corona-Fälle mit 706 Infizierten 30 Fälle unter dem Wert vom Dienstag. Das bedeutet einen neuen monatlichen Tiefstwert. Auch der genauere Blick auf die 17 Orte rund um Heidelberg sorgt für Freude: In elf Orten sank die Zahl der Corona-Infizierten, in vier blieb sie konstant und nur in zwei – in Mauer und Gaiberg – kam es zum geringen Anstieg von jeweils einem Fall.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 524 (+1) / 57 (-6)

> Dossenheim 572 (0) / 40 (-5)

> Eppelheim 1132 (+5) / 113 (-8)

> Gaiberg 108 (+1) / 3 (+1)

> Heiligkreuzsteinach 138 (0) / 8 (-1)

> Leimen 2488 (+13) / 223 (-2)

> Lobbach 168 (+1) / 6 (-1)

> Mauer 209 (+1) / 17 (+1)

> Meckesheim 303 (+1) / 20 (-2)

> Neckargemünd 764 (+5) / 40 (-3)

> Neckarsteinach 209 (0) / 20 (0)

> Nußloch 708 (+3) / 60 (-1)

> Sandhausen 1023 (+4) / 48 (0)

> Schönau 357 (+1) / 29 (-1)

> Spechbach 94 (0) / 4 (0)

> Wiesenbach 142 (0) / 5 (0)

> Wilhelmsfeld 169 (+1) / 13 (-2)

> Insgesamt 9108 (+37) / 706 (-30)

Im Rhein-Neckar-Kreis galten am Mittwoch 2586 (-113) und in der Stadt Heidelberg 678 (-13) Menschen als Corona-positiv.

Update: Mittwoch, 22. Dezember 2021, 19.30 Uhr

Tiefstwert im Dezember

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 523 (+1) / 63 (-7)

> Dossenheim 572 (+2) / 45 (-4)

> Eppelheim 1127 (+7) / 121 (-13)

> Gaiberg 107 (0) / 2 (-2)

> Heiligkreuzsteinach 138 (0) / 9 (-2)

> Leimen 2475 (+10) / 225 (-11)

> Lobbach 167 (0) / 7 (-4)

> Mauer 208 (+4) / 16 (+3)

> Meckesheim 302 (0) / 22 (-5)

> Neckargemünd 759 (+1) / 43 (-6)

> Neckarsteinach 209 (0) / 20 (0)

> Nußloch 705 (+1) / 61 (-2)

> Sandhausen 1019 (+1) / 48 (-2)

> Schönau 356 (+2) / 30 (+1)

> Spechbach 94 (0) / 4 (0)

> Wiesenbach 142 (+1) / 5 (-1)

> Wilhelmsfeld 168 (+1) /15 (-3)

> Insgesamt 9071 (+31) / 736 (-58)

Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises meldete am Dienstag 2699 (-220) Corona-positive Einwohner. Für das Heidelberger Stadtgebiet waren 691 (-53) aktive Virus-Infektionen bekannt.

Update: Dienstag, 21. Dezember 2021, 19.41 Uhr

Corona-Ausbruch in einer Wohneinrichtung

Leimen. (RNZ) In einem Leimener Wohnheim für psychisch kranke Menschen wurden 30 Personen (29 Bewohner sowie eine Pflegekraft) positiv auf das Coronavirus getestet, teilt das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises iin einer Pressemitteilung mit. Dies ist unter anderem das Ergebnis einer Flächentestung, die das Gesundheitsamt in der betroffenen Einrichtung durchgeführt hatte. Die Fälle beziehen sich momentan auf alle Wohnbereiche. Das Gesundheitsamt ermittelt die Kontaktpersonen und entscheidet gemeinsam mit der Einrichtungsleitung über die weiteren Maßnahmen.

Update: Dienstag, 21. Dezember 2021, 16.32 Uhr

Region sinkt, Leimen steigt

Region Heidelberg. (bmi) Trotz 158 Neuinfektionen ist die Zahl der Corona-Fälle rund um Heidelberg über das Wochenende gesunken. Die Landratsämter von Rhein-Neckar-Kreis und Kreis Bergstraße gaben für die 17 Kommunen im direkten Umland der Unistadt 794 aktive Fälle an – und damit 31 weniger als noch am Freitag. Besonders in Sandhausen (-16 aktive Fälle) – dort gab es vor zwei Wochen noch dreimal so viele an Corona Erkrankte –, Bammental (-8) und auch Neckargemünd (-5) scheint sich das Infektionsgeschehen zu beruhigen. Dagegen werden in Eppelheim und Leimen bei den aktuell Infizierten weiter Höchststände erreicht. So sind etwa in der Großen Kreisstadt übers Wochenende 42 Prozent aller Neuinfektionen rund um Heidelberg und aktuell 30 Prozent aller aktiven Fälle registriert – bei gleichzeitig nur 20 Prozent Bevölkerungsanteil.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 522 (+12) / 70 (-8)

> Dossenheim 570 (+12) / 49 (+3)

> Eppelheim 1120 (+26) / 134 (+1)

> Gaiberg 107 (+1) / 4 (-1)

> Heiligkreuzsteinach 138 (+2) / 11 (0)

> Leimen 2465 (+67) / 236 (+9)

> Lobbach 167 (0) / 11 (-3)

> Mauer 204 (0) / 13 (-3)

> Meckesheim 302 (+8) / 27 (-1)

> Neckargemünd 758 (+9) / 49 (-5)

> Neckarsteinach 209 (0) / 20 (0)

> Nußloch 704 (+6) / 63 (-1)

> Sandhausen 1018 (+4) / 50 (-16)

> Schönau 354 (+6) / 29 (0)

> Spechbach 94 (+1) / 4 (+1)

> Wiesenbach 141 (0) / 6 (-3)

> Wilhelmsfeld 167 (+4) / 18 (-4)

> Insgesamt 9040 (+158) / 794 (-31)

Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises meldete am Montag 2919 (-295) Corona-positive Einwohner. Für das Heidelberger Stadtgebiet waren 744 (-65) aktive Virus-Infektionen bekannt.

Update: Montag, 20. Dezember 2021, 19.44 Uhr

Leimen lässt die Zahlen steigen

Region Heidelberg. (bmi) Der Trend ist gebrochen: Nach 16 aktiven Fällen weniger am Vortag ist die Zahl aktuell an Corona Erkrankter rund um Heidelberg am Freitag um 5 auf 825 gestiegen. Knapp drei Viertel der von den Landratsämtern von Rhein-Neckar-Kreis und Kreis Bergstraße vermeldeten Neuinfektionen verteilen sich dabei auf Leimen (43), Eppelheim (18) und Nußloch (15). In der Großen Kreisstadt sind dabei keine Schwerpunkte festzustellen, wie Leimens Ordnungsamtsleiter Frank Kucs am Freitag auf RNZ-Nachfrage erklärte. "Die Fälle sind querbeet verteilt über alle Altersgruppen, Stadtteile und Wohngegenden", betont er. Bei Kindern gebe es gerade vermehrt Ausbrüche, Quarantänefälle für ganze Schulklassen sind der Stadt aber aktuell nicht bekannt, wie Hauptamtsleiter Ralf Berggold betont. "Bei unseren PCR-Pooltests in den Kindergärten treten immer wieder positive Fälle auf", berichtet Berggold. Somit seien immer wieder einzelne Betreuungsgruppen in Quarantäne, eine ganze Einrichtung musste bis dato aber nicht geschlossen werden.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 510 (+6) / 78 (-1)

> Dossenheim 558 (+4) / 46 (-1)

> Eppelheim 1094 (+18) / 133 (+2)

> Gaiberg 106 (0) / 5 (-2)

> Heiligkreuzsteinach 136 (+1) / 11 (-1)

> Leimen 2398 (+43) / 227 (+19)

> Lobbach 167 (+1) / 14 (-1)

> Mauer 204 (+4) / 16 (+3)

> Meckesheim 294 (+1) / 28 (0)

> Neckargemünd 749 (+4) / 54 (-5)

> Neckarsteinach 202 (0) / 20 (-12)

> Nußloch 698 (+15) / 64 (+9)

> Sandhausen 1014 (+4) / 66 (-3)

> Schönau 348 (+2) / 29 (-1)

> Spechbach 93 (+1) / 3 (-1)

> Wiesenbach 141 (0) / 9 (-1)

> Wilhelmsfeld 163 (+1) / 22 (+1)

> Insgesamt 8882 (+105) / 825 (+5)

Der Rhein-Neckar-Kreis meldete am Freitag 3214 (-7) Corona-positive Einwohner. Im Heidelberger Stadtgebiet waren 809 (+15) aktive Virus-Fälle bekannt.

Update: Freitag, 17. Dezember 2021, 19.46 Uhr

Corona-Fälle sinken am dritten Tag in Folge

Region Heidelberg. (bmi) Langsam aber stetig geht die Zahl der Corona-Fälle in der Region herunter. Die Landratsämter von Rhein-Neckar-Kreis und Kreis Bergstraße meldeten am Donnerstag den dritten Tag in Folge weniger aktive Fälle als am Vortag – diesmal 820 statt 836. Obwohl Leimen und Eppelheim die einzigen Kommunen mit zweistelligen Neuinfektionen waren, ging diesmal auch dort die Zahl der aktuell Infizierten leicht zurück. Mit Gaiberg, Mauer, Neckarsteinach und Wiesenbach blieben immerhin vier Gemeinden ohne Neuansteckung.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 504 (+4) / 79 (-2)

> Dossenheim 554 (+4) / 47 (-6)

> Eppelheim 1076 (+10) / 131 (-4)

> Gaiberg 106 (0) / 7 (-1)

> Heiligkreuzsteinach 135 (+1) / 12 (+1)

> Leimen 2355 (+12) / 208 (-5)

> Lobbach 166 (+1) / 15 (+1)

> Mauer 200 (0) / 13 (-2)

> Meckesheim 293 (+2) / 28 (-3)

> Neckargemünd 745 (+3) / 59 (-2)

> Neckarsteinach 202 (0) / 32 (0)

> Nußloch 683 (+8) / 55 (0)

> Sandhausen 1010 (+5) / 69 (0)

> Schönau 346 (+5) / 30 (+5)

> Spechbach 92 (+1) / 4 (+1)

> Wiesenbach 141 (0) / 10 (0)

> Wilhelmsfeld 162 (+2) / 21 (+1)

> Insgesamt 8777 (+58) / 820 (-16)

Der Rhein-Neckar-Kreis meldete am Donnerstag 3221 (-134) Corona-positive Einwohner. Im Heidelberger Stadtgebiet waren 794 (-17) aktive Virus-Fälle bekannt

Update: Donnerstag, 16. Dezember 2021, 19.44 Uhr

Die Region folgt dem sinkenden Trend

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 500 (+1) / 81 (-9)

> Dossenheim 550 (+2) / 53 (-1)

> Eppelheim 1066 (+14) / 135 (+4)

> Gaiberg 106 (0) / 8 (0)

> Heiligkreuzsteinach 134 (+2) / 11 (+2)

> Leimen 2343 (+19) / 213 (+4)

> Lobbach 165 (0) / 14 (-3)

> Mauer 200 (+2) / 15 (+1)

> Meckesheim 291 (+3) / 31 (+1)

> Neckargemünd 742 (+4) / 61 (-4)

> Neckarsteinach 202 (0) / 32 (0)

> Nußloch 675 (+8) / 55 (-2)

> Sandhausen 1005 (+1) / 69 (-10)

> Schönau 341 (0) / 25 (-2)

> Spechbach 91 (0) / 3 (-1)

> Wiesenbach 141 (0) / 10 (-1)

> Wilhelmsfeld 160 (0) / 20 (0)

> Insgesamt 8719 (+56) / 836 (-21)

Der Rhein-Neckar-Kreis meldete am Mittwoch 3355 (-116) Corona-positive Einwohner. Im Heidelberger Stadtgebiet waren 811 (-43) aktive Virus-Fälle bekannt.

Update: Mittwoch, 15. Dezember 2021, 19.40 Uhr

Leichter Rückgang in der Region

Bammental. (bmi) Mit derzeit 90 aktiven Corona-Fällen gehört die Elsenztalgemeinde zu den Orten rund um Heidelberg, die am Stärksten von der Pandemie betroffen sind. Ein Zustand, der vor allem auf ein zuletzt reges Ausbruchsgeschehen in Kindergärten und Schulen zurückzuführen ist, wie Hauptamtsleiter Christian Herrn auf Nachfrage erklärt.

So stehen derzeit und noch bis Ende dieser Woche zwei von sechs Gruppen im örtlichen Regenbogenkindergarten nach Corona-Fällen unter Quarantäne. An der Elsenztalschule seit dieser Woche zurück im Präsenzunterricht sind indes eine fünfte sowie eine Grundschulklasse. "Dort hatte es zuerst mehrere Ausbrüche gegeben, die über Geschwister dann in die älteren Klassen sowie die Kindergärten getragen wurden", berichtet Henn. Zuletzt habe sich das Geschehen aber beruhigt, im Gymnasium sei es indes bei Einzelfällen geblieben. "Bei den Kindern sind keine schweren Verläufe bekannt, viele bleiben absolut symptomfrei", so der Hauptamtsleiter. Bei betroffenen Erzieherinnen seien belastende Verläufe dabei, aber keine Klinikaufenthalte.

50 von 90 aktiven Fälle in Bammental betreffen laut Henn die Gruppe bis 19 Jahren. Macht 55 Prozent – bei nur 20 Prozent Anteil in der Gesamtbevölkerung. Jeder Dritte Bammentaler ist über 60 Jahre alt, für diese Gruppe sind aber nur fünf – alle in einer Pflegeeinrichtung – und somit knapp sechs Prozent der aktiven Fälle zu verzeichnen. An den Schulen wird wöchentlich dreimal getestet – und bei Auftritt eines Corona-Falles in einer Klasse täglich. In den Kindergärten bietet die Gemeinde freiwillige Tests an, eine Testpflicht will das Land ab 10. Januar einführen.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 499 (+5) / 90 (-3)

> Dossenheim 548 (+1) / 54 (-9)

> Eppelheim 1052 (+7) / 131 (+1)

> Gaiberg 106 (0) / 8 (0)

> Heiligkreuzsteinach 132 (0) / 9 (-3)

> Leimen 2324 (+10) / 209 (+1)

> Lobbach 165 (0) / 17 (-1)

> Mauer 198 (+2) / 14 (+2)

> Meckesheim 288 (+1) / 30 (0)

> Neckargemünd 738 (+2) / 65 (-6)

> Neckarsteinach 202 (0) / 32 (0)

> Nußloch 667 (+7) / 57 (+4)

> Sandhausen 1004 (+8) / 79 (-7)

> Schönau 341 (+5) / 27 (+2)

> Spechbach 91 (0) / 4 (-2)

> Wiesenbach 141 (0) / 11 (-2)

> Wilhelmsfeld 160 (+2) / 20 (+1)

> Insgesamt 8663 (+50) / 857 (-22)

Der Rhein-Neckar-Kreis meldete am Dienstag 3471 (-146) Corona-positive Einwohner. Im Heidelberger Stadtgebiet waren 854 (-7) aktive Virus-Fälle bekannt.

Update: Dienstag, 14. Dezember 2021, 18 Uhr

213 Corona-Fälle sorgen für Höchststand

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 494 (+28) / 93 (+17)

> Dossenheim 547 (+17) / 63 (0)

> Eppelheim 1045 (+30) / 130 (+19)

> Gaiberg 106 (0) / 8 (-6)

> Heiligkreuzsteinach 132 (+3) / 12 (-1)

> Leimen 2314 (+60) / 208 (+12)

> Lobbach 165 (+3) / 18 (+2)

> Mauer 196 (+3) / 12 (0)

> Meckesheim 287 (+7) / 30 (+3)

> Neckargemünd 736 (+14) / 71 (-2)

> Neckarsteinach 202 (+7) / 32 (+7)

> Nußloch 660 (+9) / 53 (-3)

> Sandhausen 996 (+19) / 86 (-17)

> Schönau 336 (+6) / 25 (+1)

> Spechbach 91 (+1) / 6 (+1)

> Wiesenbach 141 (+1) / 13 (-6)

> Wilhelmsfeld 158 (+5) / 19 (-2)

> Insgesamt 8613 (+213) / 879 (+25)

Der Rhein-Neckar-Kreis meldete am Montag 3617 (-74) Corona-positive Einwohner. Im Heidelberger Stadtgebiet waren 861 (+10) aktive Virus-Fälle bekannt.

Update: Montag, 13. Dezember 2021, 19.30 Uhr

Kein Alkohol, kein Feuerwerk

Region Heidelberg. (cm) An einigen Plätzen in der Region ist es ab sofort bis auf Weiteres verboten, Alkohol zu konsumieren. Außerdem ist es dort an Silvester und Neujahr untersagt, Pyrotechnik abzubrennen. Geregelt ist dies in zwei Allgemeinverfügungen des Rhein-Neckar-Kreises. Grundlage für beide Verbote ist laut Landratsamt die baden-württembergische Corona-Verordnung. Die Gesundheitsämter seien verpflichtet, zusammen mit Kommunen Verkehrs- und Begegnungsflächen in Innenstädten oder sonstigen öffentlichen Orten festzulegen, an denen sich Menschen entweder auf engem Raum oder nicht nur vorübergehend aufhalten. Nicht alle Kommunen sahen aber offenbar die Notwendigkeit hierfür.

Das Verbot des Ausschankes oder des Konsums von alkoholischen Getränken auf bestimmten öffentlichen Plätzen oder zu bestimmten Zeiten könne "erheblich dazu beitragen", Infektionsrisiken zu verringern, so das Landratsamt. Durch die einhergehende Kontaktbeschränkung werde das Übertragungsrisiko gesenkt. Das Pyrotechnikverbot sei neben der Vermeidung von Menschenansammlungen auch wegen der hohen Verletzungsgefahr eingeführt worden.

Hier gilt Alkohol- und Feuerwerksverbot:

Nußloch: Lindenplatz, Park in der Ortsmitte, Parkplatz Olympiahalle, Areal um Schillerschule, Freizeitgelände Lichtenau.

Sandhausen: Lège-Cap-Ferret-Platz, Gelände des Friedrich-Ebert-Schulzentrums inklusive Parkplatz zwischen Büchert- und Albert-Schweitzer-Straße, Parkplatz in der Schützenstraße, Parkplatz vor dem Walter-Reinhardt-Stadion, Festplatz, Rathausvorplatz, Parkplatz neuer Friedhof, Vorplatz "BWT-Stadion am Hardtwald", Vorplatz Citybau Hauptstraße 92, Parkanlage vor dem alten Friedhof, Parkplatz Kleintierzuchtverein.

Wiesenbach: Rathausplatz

Wilhelmsfeld: Parkanlage am Pavillon Johann-Wilhelm-Straße 121, José-Rizal-Park, Außenanlagen der Grundschule, Außenanlagen der Odenwald-Halle, Außenanlagen des kommunalen Kindergartens und des Multifunktionsspielfeldes.

Hier gilt nur das Feuerwerksverbot:

Heiligkreuzsteinach Marktplatz, Karl-Brand-Platz, Schulhofgelände und Schulwiese der Grundschule, Friedrich-August-Lehlbach-Platz.

Update: Sonntag, 12. Dezember 2021, 19.55 Uhr

Corona-Fälle wieder nah am Höchststand

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 466 (+7) / 76 (0)

> Dossenheim 530 (+2) / 63 (-1)

> Eppelheim 1015 (+12) / 111 (+4)

> Gaiberg 106 (+2) / 14 (-1)

> Heiligkreuzsteinach 129 (0) / 13 (0)

> Leimen 2254 (+20) / 196 (+7)

> Lobbach 162 (+1) / 16 (+1)

> Mauer 193 (0) / 12 (-3)

> Meckesheim 280 (+1) / 27 (0)

> Neckargemünd 722 (+10) / 73 (+7)

> Neckarsteinach 202 (+7) / 25 (+1)

> Nußloch 651 (+1) / 56 (-4)

> Sandhausen 977 (+7) / 103 (-9)

> Schönau 330 (+1) / 24 (-2)

> Spechbach 90 (0) / 5 (-2)

> Wiesenbach 140 (+1) / 19 (0)

> Wilhelmsfeld 153 (+2) / 21 (0)

> Insgesamt 8400 (+74) / 854 (-2)

Der Rhein-Neckar-Kreis meldete am Freitag 3691 (-10) Corona-positive Einwohner. Im Heidelberger Stadtgebiet waren 851 (-8) aktive Virus-Fälle bekannt.

Update: Freitag, 10. Dezember 2021, 20.14 Uhr

Corona-Fälle wieder nah am Höchststand

Region Heidelberg. (bmi) Die kurze Abwärtsbewegung ist vorbei: Nach zwei Tagen mit zurückgehenden Zahlen sind die aktiven Corona-Fälle in der Region wieder fast auf Rekordniveau zurückgekehrt. Am Mittwoch galten 858 statt zuvor 824 Personen in den 17 Orten rund um Heidelberg als Corona-positiv – und damit nur zwei weniger als beim bisherigen Höchststand vom Freitag. Besonders viele Neuinfektionen vermeldeten die Landratsämter von Rhein-Neckar-Kreis und Kreis Bergstraße neben Dossenheim und Bammental (je 10) auch für Leimen (24) und Eppelheim (17). In den beiden letztgenannten Städten wuchs auch die Zahl der aktiven Fälle entsprechend zweistellig – und erreichte in Eppelheim erstmals mit 103 aktuell Infizierten einen dreistelligen Wert.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 450 (+10) / 77 (+8)

> Dossenheim 523 (+10) / 61 (+6)

> Eppelheim 987 (+17) / 103 (+13)

> Gaiberg 104 (+1) / 15 (-1)

> Heiligkreuzsteinach 128 (+2) / 14 (-3)

> Leimen 2202 (+24) / 176 (+14)

> Lobbach 159 (+2) / 13 (+1)

> Mauer 191 (+1) / 19 (-1)

> Meckesheim 272 (+2) / 27 (+1)

> Neckargemünd 704 (+3) / 62 (-2)

> Neckarsteinach 194 (0) / 23 (0)

> Nußloch 645 (+5) / 66 (-4)

> Sandhausen 965 (+5) / 132 (-3)

> Schönau 325 (+2) / 24 (-1)

> Spechbach 90 (0) / 8 (-1)

> Wiesenbach 136 (+2) / 18 (+1)

> Wilhelmsfeld 148 (+6) / 20 (+6)

> Insgesamt 8223 (+92) / 858 (+34)

Der Rhein-Neckar-Kreis meldete am Mittwoch 3657 (+43) Corona-positive Einwohner. Im Heidelberger Stadtgebiet waren 832 (+23) aktive Virus-Fälle bekannt.

Update: Mittwoch, 8. Dezember 2021, 20.17 Uhr

Corona-Zahlen sinken zweiten Tag in Folge

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 440 (+5) / 69 (-5)

> Dossenheim 513 (+3) / 55 (+1)

> Eppelheim 970 (+10) / 90 (+3)

> Gaiberg 103 (0) / 16 (-1)

> Heiligkreuzsteinach 126 (+2) / 17 (-2)

> Leimen 2178 (+7) / 162 (-5)

> Lobbach 157 (0) / 12 (0)

> Mauer 190 (+2) / 20 (-1)

> Meckesheim 270 (+1) / 26 (+1)

> Neckargemünd 701 (+5) / 64 (0)

> Neckarsteinach 194 (+6) / 23 (+6)

> Nußloch 640 (+3) / 70 (-1)

> Sandhausen 960 (+5) / 135 (-6)

> Schönau 323 (+2) / 25 (-2)

> Spechbach 90 (0) / 9 (0)

> Wiesenbach 134 (0) / 17 (-1)

> Wilhelmsfeld 142 (+1) / 14 (-1)

> Insgesamt 8128 (+52) / 821 (-14)

Der Rhein-Neckar-Kreis meldete am Dienstag 3614 (-79) Corona-positive Einwohner. Im Heidelberger Stadtgebiet waren 809 (+23) aktive Virus-Fälle bekannt. > Mehr Corona-Zahlen, Politik S. 20

Update: Dienstag, 7. Dezember 2021, 20.22 Uhr

183 neue, aber weniger aktive Fälle

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 435 (+20) / 74 (+4)

> Dossenheim 510 (+19) / 54 (+4)

> Eppelheim 960 (+14) / 87 (0)

> Gaiberg 103 (+3) / 17 (0)

> Heiligkreuzsteinach 124 (+1) / 19 (-5)

> Leimen 2171 (+45) / 167 (+6)

> Lobbach 157 (+5) / 12 (+5)

> Mauer 188 (+1) / 21 (-4)

> Meckesheim 269 (+7) / 25 (+1)

> Neckargemünd 696 (+16) / 64 (+4)

> Neckarsteinach 188 (+5) / 17 (+5)

> Nußloch 637 (+11) / 71 (-7)

> Sandhausen 955 (+21) / 141 (-16)

> Schönau 321 (+7) / 27 (-22)

> Spechbach 90 (+2) / 9 (0)

> Wiesenbach 134 (+2) / 18 (+2)

> Wilhelmsfeld 141 (+4) / 15 (+1)

> Insgesamt 8079 (+183) / 838 (-22)

Der Rhein-Neckar-Kreis meldete am Montag 3692 (-3) Corona-positive Einwohner. Im Heidelberger Stadtgebiet waren 786 (+39) aktive Virus-Fälle bekannt.

Update: Montag, 6. Dezember 2021, 20.10 Uhr

Fast 100 Ansteckungen in Sandhausen in einer Woche

Region Heidelberg. (lesa) Seit Tagen schon geben sich die Rekordmeldungen der Corona-Fallzahlen sowie der Neuinfektionen in der Region die sprichwörtliche Klinke in die Hand. Doch der Höchstwert, den die Landratsämter von Rhein-Neckar-Kreis und Kreis Bergstraße am Freitag vermeldeten, stellt die bisherigen Rekordwerte in den Schatten. 138 Neuinfektionen wurden innerhalb von nur 24 Stunden in den 17 Orten rund um Heidelberg bekannt. Das ist eine Ansteckung mehr, als vor zwei Wochen an einem gesamten Wochenende bekannt wurde.

Was die einzelnen Kommunen angeht, bereitet vor allem der Blick auf Sandhausen Sorge. 99 Neuinfektionen wurden dort seit Freitag vergangener Woche gemeldet. "Eine eindeutige Bestimmung eines größeren Ansteckungsherdes ist derzeit nicht möglich", sagt Gemeindesprecher Jochen Denker zu den aktuell 157 aktiven Fällen – übrigens nur geringfügig weniger als im über 10 000 Einwohner größeren Leimen. "Wir stehen mit den Schulen und den Kindergärten in ständigem Kontakt. Wie in anderen Kommunen auch kommt es hier vereinzelt zu Infektionen und Quarantänemaßnahmen."

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 415 (+16) / 70 (+11)

> Dossenheim 491 (+5) / 50 (+2)

> Eppelheim 946 (+22) / 87 (+14)

> Gaiberg 100 (+2) / 17 (-1)

> Heiligkreuzsteinach 123 (+3) / 24 (+3)

> Leimen 2126 (+29) / 161 (+11)

> Lobbach 152 (+2) / 7 (+1)

> Mauer 187 (+2) / 25 (+1)

> Meckesheim 262 (+1) / 24 (-3)

> Neckargemünd 680 (+9) / 60 (+7)

> Neckarsteinach 183 (+2) / 12 (-12)

> Nußloch 626 (+7) / 78 (+6)

> Sandhausen 934 (+22) / 157 (+15)

> Schönau 314 (+5) / 49 (-3)

> Spechbach 88 (+3) / 9 (+3)

> Wiesenbach 132 (+5) / 16 (+5)

> Wilhelmsfeld 137 (+3) / 14 (+3)

> Insgesamt 7896 (+138) / 860 (+63)

Der Rhein-Neckar-Kreis meldete am Freitag 3695 (+131) Corona-positive Einwohner. Im Heidelberger Stadtgebiet waren 747 (+63) aktive Virus-Fälle bekannt.

Update: Freitag, 3. Dezember 2021, 19.50 Uhr

79 Menschen steckten sich seit Mittwoch mit Coronavirus an

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 399 (+7) / 59 (+3)

> Dossenheim 486 (+7) / 48 (+5)

> Eppelheim 924 (+13) / 73 (+1)

> Gaiberg 98 (0) / 18 (-3)

> Heiligkreuzsteinach 120 (0) / 21 (-3)

> Leimen 2097 (+9) / 150 (-6)

> Lobbach 150 (0) / 6 (-2)

> Mauer 185 (+1) / 24 (-2)

> Meckesheim 261 (+4) / 27 (+3)

> Neckargemünd 671 (+7) / 53 (+1)

> Neckarsteinach 181 (+1) / 24 (+1)

> Nußloch 619 (+9) / 72 (+7)

> Sandhausen 912 (+18) / 142 (+11)

> Schönau 309 (0) / 52 (-5)

> Spechbach 85 (0) / 6 (0)

> Wiesenbach 127 (+2) / 11 (+2)

> Wilhelmsfeld 134 (+1) / 11 (+1)

> Insgesamt 7758 (+79) / 797 (+14)

Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises gab die Zahl der infizierten Einwohner im Landkreis am Donnerstag mit 3564 (+100) an. Im Heidelberger Stadtgebiet galten 684 (-2) Menschen als Corona-positiv.

Update: Donnerstag, 2. Dezember 2021, 20.00 Uhr

95 neue Fälle in 24 Stunden

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 392 (+5) / 56 (-3)

> Dossenheim 479 (+4) / 43 (+1)

> Eppelheim 911 (+13) / 72 (+7)

> Gaiberg 98 (+5) / 21 (+2)

> Heiligkreuzsteinach 120 (+1) / 24 (-1)

> Leimen 2088 (+23) / 156 (+8)

> Lobbach 150 (+2) / 8 (+2)

> Mauer 184 (0) / 26 (-1)

> Meckesheim 257 (0) / 24 (-2)

> Neckargemünd 664 (+9) / 52 (+2)

> Neckarsteinach 180 (+4) / 23 (+4)

> Nußloch 610 (+8) / 65 (+6)

> Sandhausen 894 (+17) / 131 (+11)

> Schönau 309 (+1) / 57 (-6)

> Spechbach 85 (+2) / 6 (+2)

> Wiesenbach 125 (+1) / 9 (-1)

> Wilhelmsfeld 133 (0) / 10 (0)

> Insgesamt 7679 (+95) / 783 (+31)

Im Rhein-Neckar-Kreis galten am Mittwoch 3464 (+107) Menschen als Corona-positiv. In Heidelberg waren 656 (+37) aktive Fälle unter der Einwohnerschaft bekannt.

Update: Mittwoch, 1. Dezember 2021, 19.56 Uhr

