Region Heidelberg. (cm) Vor dem Wochenende gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht zur Entwicklung der Corona-Fallzahlen in der Region. Die schlechte: Es infizieren sich weiter viele Menschen im Heidelberger Umland. Die gute: Immerhin steigt die Zahl der aktiven Fälle dank zahlreicher frisch genesener Infizierter aber seit Tagen nicht mehr – wie zuletzt vor Ostern – an, sondern verharrt auf einem hohen Niveau. Auch gut: In Wiesenbach ist seit Freitag kein Fall mehr bekannt. Die Gesundheitsämter des Rhein-Neckar-Kreises und des hessischen Kreises Bergstraße meldeten am Freitag 23 Neuinfektionen. Die Zahl der aktiven Fälle ging leicht von 215 auf 214 zurück.

Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag. Im Rhein-Neckar-Kreis sind derzeit 1009 Personen (+16) infiziert, in Heidelberg 179 (+16) und im hessischen Kreis Bergstraße 814 (+45).

Update: Freitag, 9. April 2021, 20.06 Uhr

Auswirkungen der Oster-Tage noch offen

Region Heidelberg. (cm) Nach vergleichsweise ruhigen Tagen haben die Gesundheitsämter des Rhein-Neckar-Kreises und des hessischen Kreises Bergstraße am gestrigen Donnerstag wieder mehr Corona-Neuinfektionen für die 17 Orte rund um Heidelberg gemeldet, nämlich 31. Da aber gleichzeitig auch mehr Infizierte für genesen erklärt wurden, stieg die Zahl der aktiven Fälle nur marginal von 214 auf 215 an.

Ob der starke Anstieg vor Ostern wirklich gestoppt ist oder sich sogar ein weiterer Rückgang wie nach den Feiertagen fortsetzt, werden die nächsten Tage zeigen. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag. Im Rhein-Neckar-Kreis sind derzeit 993 Personen (+3) infiziert, im Heidelberger Stadtgebiet gibt es 165 Fälle (-13) und im hessischen Kreis Bergstraße sind es 769 (+25).

Update: Donnerstag, 8. April 2021, 20.06 Uhr

Fallzahlen gehen vorerst weiter zurück

Region Heidelberg. (cm) Immer mehr Genesene, gleichzeitig weniger Neuinfektionen: Diese Kombination führt dazu, dass die Corona-Zahlen für die Region seit Ostern zurückgehen – am gestrigen Mittwoch gleich um 15 auf 214. Den größten Rückgang gab’s in Leimen von 77 auf 70 aktive Fälle. Ralph Adameit, Sprecher des Gesundheitsamtes des Rhein-Neckar-Kreises, dazu: "Nach momentanem Stand stehen die Fälle seit 1. April nur in familiärem Zusammenhang, größere Ausbrüche sind nicht zu erkennen." Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle ⋌Aktive Fälle

> Bammental 236 ( 0)⋌10 ( 0)

> Dossenheim 257 ( 0)⋌4 ( 0)

> Eppelheim 489 ( 0)⋌25 ( 0)

> Gaiberg 44 ( 0)⋌3 (-1)

> Heiligkreuzst. 68 ( 0)⋌4 ( 0)

> Leimen 1062 (+2)⋌ 70 (-7)

> Lobbach 101 ( 0)⋌13 (-5)

> Mauer 110 ( 0)⋌1 ( 0)

> Meckesheim 146 ( 0)⋌7 (-3)

> Neckargemünd 394 ( 0)⋌12 ( 0)

> Neckarsteinach 99 (+5)⋌16 (+4)

> Nußloch 324 (+1)⋌20 (-1)

> Sandhausen 464 (+3)⋌19 (+1)

> Schönau 147 (+1)⋌6 (-2)

> Spechbach 52 ( 0)⋌0 ( 0)

> Wiesenbach 62 ( 0)⋌1 (-1)

> Wilhelmsfeld 84 ( 0)⋌3 ( 0)

> Insgesamt 4139 (+12)⋌214 (-15)

Im Rhein-Neckar-Kreis gelten derzeit 990 Personen (-48) als infiziert, im Heidelberger Stadtgebiet sind es 178 Fälle (-5) und im hessischen Kreis Bergstraße 744 (+4).

Update: Mittwoch, 7. April 2021, 20.14 Uhr

Trendwende bei den Fallzahlen?

Region Heidelberg. (cm) Sind es nur die "Nachwirkungen" die Osterfeiertage oder zeichnet sich bei den Corona-Fallzahlen für die Region eine kleine Trendwende ab? Seit Karfreitag sinkt die Zahl der Infizierten. Am Dienstag meldeten die Gesundheitsämter des Rhein-Neckar-Kreises und des hessischen Kreises Bergstraße für die 17 Orte rund um Heidelberg lediglich acht Neuinfektionen. Da aber deutlich mehr Infizierte für genesen erklärt wurden, sank die Zahl der aktiven Fälle erneut – und zwar um drei auf 229.

Zuletzt zahlreiche Neuinfektionen hatte es in Lobbach gegeben, nämlich über 40 in vier Wochen. Bürgermeister Edgar Knecht berichtet, dass zwölf der noch 18 aktiven Fälle drei Familien zuzuordnen seien. Die weiteren sechs Infizierten seien Einzelfälle. Zwischen diesen könne man "keinen direkten Zusammenhang feststellen". In Leimen – hier gab es seit Mitte März rund 100 Neuinfektionen – sei nicht zu erkennen, in wieweit die Ausbrüche zusammenhängen, wie Stadtsprecher Michael Ullrich erklärt.

Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle Aktive Fälle

> Bammental 236 (0) 10 (-1)

> Dossenheim 257 (0) 4 (-1)

> Eppelheim 489 (+3) 25 (-1)

> Gaiberg 44 (0) 4 (0)

> Heiligkreuzst. 68 (0) 4 (0)

> Leimen 1060 (+1) 77 (-2)

> Lobbach 101 (0) 18 (+1)

> Mauer 110 (0) 1 (0)

> Meckesheim 146 (0) 10 (0)

> Neckargemünd 394 (+1) 12 (+1)

> Neckarsteinach 94 (+1) 12 (+1)

> Nußloch 323 (+2) 21 (+1)

> Sandhausen 461 (0) 18 (-1)

> Schönau 146 (0) 8 (-1)

> Spechbach 52 (0) 0 (0)

> Wiesenbach 62 (0) 2 (0)

> Wilhelmsfeld 84 (0) 3 (0)

> Insgesamt 4127 (+8) 229 (-3)

Im Rhein-Neckar-Kreis gelten derzeit 1038 Personen als infiziert. Im Heidelberger Stadtgebiet sind 183 Fälle bekannt und im hessischen Kreis Bergstraße 740.

Der 16. Februar war im Heidelberger Umland der Tag der Wende. Seither steigen die Corona-Fallzahlen in den 17 Orten rund um Heidelberg wieder an. Nach dem zwischenzeitlichen Tiefpunkt mit "nur" 74 aktiven Corona-Infizierten kratzte die Fallzahl zuletzt an der 250er-Marke. Über die Ostertage haben die Gesundheitsämter des Rhein-Neckar-Kreises und des hessischen Kreises Bergstraße, zu dem Neckarsteinach gehört, vergleichsweise wenige neue Fälle gemeldet – was aber nicht heißen muss, dass sich weniger Personen infiziert haben.

Denn möglicherweise wurde weniger getestet. Die kommenden Tage werden zeigen, ob die dritte Welle wieder abebbt oder in Bereiche der zweiten Welle vordringt. Vor Weihnachten hatte diese mit fast 400 aktiven Fällen in der Region ihren Höhepunkt erreicht. Seit Beginn der Pandemie im vergangenen Frühjahr haben sich in den Orten im direkten Heidelberger Umland inzwischen mehr als 4000 der rund 134 000 Einwohner infiziert. Aktuell gelten 228 davon noch als aktiv infiziert.

Update: Dienstag, 6. April 2021, 20.41 Uhr

Rückgang über die Feiertage – Kein Fall mehr in Spechbach

Region Heidelberg. (cm) Nach dem starken Anstieg der Corona-Fallzahlen im Heidelberger Umland vor Ostern ist über die Feiertage wieder etwas Ruhe eingekehrt. Von Karfreitag bis zum gestrigen Ostermontag meldeten die Gesundheitsämter des Rhein-Neckar-Kreises und des hessischen Kreises Bergstraße für die 17 Orte rund um Heidelberg "nur" 38 neue Fälle. Da im selben Zeitraum mehr infizierte Personen für genesen erklärt wurden, sank die Zahl der aktiven Corona-Fälle um sechs auf 232.

Sorgen bereitet weiter der Blick nach Leimen: In der Großen Kreisstadt wurden erneut die meisten Neuinfektionen in der Region registriert, nämlich 17. Seit Mitte März haben sich hier 100 Personen angesteckt. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Leimen, also die Zahl der Infektionen in den vergangenen sieben Tagen hochgerechnet auf 100 000 Einwohner, liegt hier nun bei über 200. Nicht in absoluten Zahlen auffällig, aber in Relation zur Einwohnerzahl, ist die Entwicklung in Lobbach. Hier haben sich in vier Wochen 44 Personen angesteckt – fast so viele wie sich zuvor seit Beginn der Pandemie infiziert hatten. Deutlich besser sieht es in Spechbach aus. Hier gab es seit zwei Wochen keine Neuinfektion. Inzwischen gelten auch die zuletzt noch infizierten drei Personen als genesen.

Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zu Karfreitag.

Alle Fälle ⋌Aktive Fälle

> Bammental 236 (+2)⋌11 ( 0)

> Dossenheim 257 ( 0)⋌5 (-5)

> Eppelheim 486 (+2)⋌26 (-1)

> Gaiberg 44 ( 0)⋌4 ( 0)

> Heiligkreuzst. 68 (+1)⋌4 (+1)

> Leimen 1059 (+17)⋌ 79 (+10)

> Lobbach 101 (+4)⋌17 ( 0)

> Mauer 110 ( 0)⋌1 (-2)

> Meckesheim 146 ( 0)⋌10 (-2)

> Neckargemünd 393 (+3)⋌11 (+1)

> Neckarsteinach 93 ( 0)⋌11 ( 0)

> Nußloch 321 (+2)⋌20 (-5)

> Sandhausen 461 (+5)⋌19 (+2)

> Schönau 146 (+2)⋌9 (-1)

> Spechbach 52 ( 0)⋌0 (-3)

> Wiesenbach 62 ( 0)⋌2 (-1)

> Wilhelmsfeld 84 ( 0)⋌3 ( 0)

> Insgesamt 4119 (+38)⋌232 (-6)

Im Rhein-Neckar-Kreis gelten derzeit 1120 Personen als infiziert. Im Heidelberger Stadtgebiet sind 198 Fälle bekannt. > Mehr Corona-Zahlen, Politik S. 24

Update: Montag, 5. April 2021, 19.51 Uhr

Zahlen steigen im Heidelberger Umland weiter an

Region Heidelberg. (luw) Der Trend der stark ansteigenden Infektionszahlen im Heidelberger Umland bestätigt sich auch zu Beginn dieses Oster-Wochenendes: Die Zahl der aktiven Fälle in den 17 Orten der Region Heidelberg ist zum Karfreitag auf 238 gestiegen. Das sind 32 Fälle mehr, als die Gesundheitsämter der Kreise Rhein-Neckar und hessische Bergstraße noch am Mittwoch gemeldet hatten. Einen derartig hohen Anstieg hatte es in der Region zuletzt im Februar gegeben. In absoluten Zahlen den mit Abstand größten Anstieg verzeichnete demnach Leimen, wo seit Mittwoch 22 Neuinfektionen bekannt wurden. Jeweils nur drei aktive Fälle gibt es derweil in Heiligkreuzsteinach, Mauer, Spechbach, Wiesenbach und Wilhelmsfeld. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Mittwoch.

Alle Fälle ⋌Aktive Fälle

> Bammental 234 (+4)⋌11 (+3)

> Dossenheim 257 (-1)⋌10 (-2)

> Eppelheim 484 (+8)⋌27 (+5)

> Gaiberg 44 (+3)⋌4 (+3)

> Heiligkreuzst. 67 (+1)⋌3 (+1)

> Leimen 1042 (+26)⋌ 69 (+22)

> Lobbach 97 (+2)⋌17 (-2)

> Mauer 110 ( 0)⋌3 ( 0)

> Meckesheim 146 (+1)⋌12 (-4)

> Neckargemünd 390 (+5)⋌10 (+2)

> Neckarsteinach 93 (+4)⋌11 (+4)

> Nußloch 319 (+4)⋌25 (-3)

> Sandhausen 456 (+2)⋌17 (+2)

> Schönau 144 (+1)⋌10 (+1)

> Spechbach 52 ( 0)⋌3 ( 0)

> Wiesenbach 62 (+1)⋌3 (-3)

> Wilhelmsfeld 84 (+3)⋌3 (+3)

> Insgesamt 4081 (+63)⋌238 (+32)

Der Rhein-Neckar-Kreis gibt die Zahl der Infizierten mit 1138 an, der hessische Kreis Bergstraße mit 778. Im Heidelberger Stadtgebiet sind 197 aktive Fälle bekannt. > Mehr Corona-Zahlen, Politik S. 12

Update: Freitag, 2. April 2021, 19.49 Uhr

