Region Heidelberg. (bmi) Die kurze Abwärtsbewegung ist vorbei: Nach zwei Tagen mit zurückgehenden Zahlen sind die aktiven Corona-Fälle in der Region wieder fast auf Rekordniveau zurückgekehrt. Am Mittwoch galten 858 statt zuvor 824 Personen in den 17 Orten rund um Heidelberg als Corona-positiv – und damit nur zwei weniger als beim bisherigen Höchststand vom Freitag. Besonders viele Neuinfektionen vermeldeten die Landratsämter von Rhein-Neckar-Kreis und Kreis Bergstraße neben Dossenheim und Bammental (je 10) auch für Leimen (24) und Eppelheim (17). In den beiden letztgenannten Städten wuchs auch die Zahl der aktiven Fälle entsprechend zweistellig – und erreichte in Eppelheim erstmals mit 103 aktuell Infizierten einen dreistelligen Wert.

Die RNZ fasst wie gewohnt die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" umfasst die seit März 2020 Infizierten, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zu Dienstag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 450 (+10) / 77 (+8)

> Dossenheim 523 (+10) / 61 (+6)

> Eppelheim 987 (+17) / 103 (+13)

> Gaiberg 104 (+1) / 15 (-1)

> Heiligkreuzst. 128 (+2) / 14 (-3)

> Leimen 2202 (+24) / 176 (+14)

> Lobbach 159 (+2) / 13 (+1)

> Mauer 191 (+1) / 19 (-1)

> Meckesheim 272 (+2) / 27 (+1)

> Neckargemünd 704 (+3) / 62 (-2)

> Neckarsteinach 194 ( 0) / 23 ( 0)

> Nußloch 645 (+5) / 66 (-4)

> Sandhausen 965 (+5) / 132 (-3)

> Schönau 325 (+2) / 24 (-1)

> Spechbach 90 ( 0) / 8 (-1)

> Wiesenbach 136 (+2) / 18 (+1)

> Wilhelmsfeld 148 (+6) / 20 (+6)

> Insgesamt 8223 (+92) / 858 (+34)

Der Rhein-Neckar-Kreis meldete am Mittwoch 3657 (+43) Corona-positive Einwohner. Im Heidelberger Stadtgebiet waren 832 (+23) aktive Virus-Fälle bekannt.

Update: Mittwoch, 8. Dezember 2021, 20.17 Uhr

Corona-Zahlen sinken zweiten Tag in Folge

Region Heidelberg. (bmi) Den zweiten Tag in Folge gehen die aktiven Corona-Fälle rund um Heidelberg zurück. Die Landratsämter von Rhein-Neckar-Kreis und Kreis Bergstraße meldeten für die 17 Orte rund um Heidelberg am Dienstag 821 aktuell Infizierte – und somit 17 weniger als am Montag. Besonders starke Rückgänge waren in Sandhausen (-6), Bammental und Leimen (beide -5) zu verzeichnen. Auch was die insgesamt 49 Neuinfektionen angeht, gab es in der Weinstadt (7) nach Eppelheim (10) und mit dem hessischen Neckarsteinach (6) die meiste Bewegung. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" umfasst die seit März 2020 Infizierten, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zu Montag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 440 (+5) / 69 (-5)

> Dossenheim 513 (+3) / 55 (+1)

> Eppelheim 970 (+10) / 90 (+3)

> Gaiberg 103 ( 0) / 16 (-1)

> Heiligkreuzst. 126 (+2) / 17 (-2)

> Leimen 2178 (+7) / 162 (-5)

> Lobbach 157 ( 0) / 12 ( 0)

> Mauer 190 (+2) / 20 (-1)

> Meckesheim 270 (+1) / 26 (+1)

> Neckargemünd 701 (+5) / 64 ( 0)

> Neckarsteinach 194 (+6) / 23 (+6)

> Nußloch 640 (+3) / 70 (-1)

> Sandhausen 960 (+5) / 135 (-6)

> Schönau 323 (+2) / 25 (-2)

> Spechbach 90 ( 0) / 9 ( 0)

> Wiesenbach 134 ( 0) / 17 (-1)

> Wilhelmsfeld 142 (+1) / 14 (-1)

> Insgesamt 8128 (+52) / 821 (-14)

Der Rhein-Neckar-Kreis meldete am Dienstag 3614 (-79) Corona-positive Einwohner. Im Heidelberger Stadtgebiet waren 809 (+23) aktive Virus-Fälle bekannt. > Mehr Corona-Zahlen, Politik S. 20

Update: Dienstag, 7. Dezember 2021, 20.22 Uhr

183 neue, aber weniger aktive Fälle

Region Heidelberg. (bmi) Einen kleinen Rückgang zu vermelden gibt es bei den Corona-Fallzahlen in der Region: 838 und damit 22 Personen weniger als am Freitag galten am Montag in den 17 Orten rund um Heidelberg als Corona-positiv. Das liegt vor allem an den starken Rückgängen in Schönau (-22) und Sandhausen (-16), wo die aktiven Fälle trotz sieben und 21 neu bekannt gewordener Krankheitsfälle deutlich sanken. Und auch was die Neuinfektionen angeht, wurde der Höchstwert der Vorwoche mit nun 183 statt 199 neuen Fällen über das Wochenende nicht ganz erreicht, wie die Landratsämter von Rhein-Neckar-Kreis und Kreis Bergstraße am Montag vermeldeten. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" umfasst die seit März 2020 Infizierten, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zu Freitag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 435 (+20) / 74 (+4)

> Dossenheim 510 (+19) / 54 (+4)

> Eppelheim 960 (+14) / 87 ( 0)

> Gaiberg 103 (+3) / 17 ( 0)

> Heiligkreuzst. 124 (+1) / 19 (-5)

> Leimen 2171 (+45) / 167 (+6)

> Lobbach 157 (+5) / 12 (+5)

> Mauer 188 (+1) / 21 (-4)

> Meckesheim 269 (+7) / 25 (+1)

> Neckargemünd 696 (+16) / 64 (+4)

> Neckarsteinach 188 (+5) / 17 (+5)

> Nußloch 637 (+11) / 71 (-7)

> Sandhausen 955 (+21) / 141 (-16)

> Schönau 321 (+7) / 27 (-22)

> Spechbach 90 (+2) / 9 ( 0)

> Wiesenbach 134 (+2) / 18 (+2)

> Wilhelmsfeld 141 (+4) / 15 (+1)

> Insgesamt 8079 (+183) / 838 (-22)

Der Rhein-Neckar-Kreis meldete am Montag 3692 (-3) Corona-positive Einwohner. Im Heidelberger Stadtgebiet waren 786 (+39) aktive Virus-Fälle bekannt.

Update: Montag, 6. Dezember 2021, 20.10 Uhr

Fast 100 Ansteckungen in Sandhausen in einer Woche

Region Heidelberg. (lesa) Seit Tagen schon geben sich die Rekordmeldungen der Corona-Fallzahlen sowie der Neuinfektionen in der Region die sprichwörtliche Klinke in die Hand. Doch der Höchstwert, den die Landratsämter von Rhein-Neckar-Kreis und Kreis Bergstraße am Freitag vermeldeten, stellt die bisherigen Rekordwerte in den Schatten. 138 Neuinfektionen wurden innerhalb von nur 24 Stunden in den 17 Orten rund um Heidelberg bekannt. Das ist eine Ansteckung mehr, als vor zwei Wochen an einem gesamten Wochenende bekannt wurde.

Was die einzelnen Kommunen angeht, bereitet vor allem der Blick auf Sandhausen Sorge. 99 Neuinfektionen wurden dort seit Freitag vergangener Woche gemeldet. "Eine eindeutige Bestimmung eines größeren Ansteckungsherdes ist derzeit nicht möglich", sagt Gemeindesprecher Jochen Denker zu den aktuell 157 aktiven Fällen – übrigens nur geringfügig weniger als im über 10 000 Einwohner größeren Leimen. "Wir stehen mit den Schulen und den Kindergärten in ständigem Kontakt. Wie in anderen Kommunen auch kommt es hier vereinzelt zu Infektionen und Quarantänemaßnahmen."

Im gesamten Heidelberger Umland ist die Zahl der aktiven Fälle seit Donnerstag um 63 gestiegen. Damit gelten aktuell 860 Einwohner der Region als Corona-positiv. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" umfasst die seit März 2020 Infizierten, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 415 (+16) / 70 (+11)

> Dossenheim 491 (+5) / 50 (+2)

> Eppelheim 946 (+22) / 87 (+14)

> Gaiberg 100 (+2) / 17 (-1)

> Heiligkreuzst. 123 (+3) / 24 (+3)

> Leimen 2126 (+29) / 161 (+11)

> Lobbach 152 (+2) / 7 (+1)

> Mauer 187 (+2) / 25 (+1)

> Meckesheim 262 (+1) / 24 (-3)

> Neckargemünd 680 (+9) / 60 (+7)

> Neckarsteinach 183 (+2) / 12 (-12)

> Nußloch 626 (+7) / 78 (+6)

> Sandhausen 934 (+22) / 157 (+15)

> Schönau 314 (+5) / 49 (-3)

> Spechbach 88 (+3) / 9 (+3)

> Wiesenbach 132 (+5) / 16 (+5)

> Wilhelmsfeld 137 (+3) / 14 (+3)

> Insgesamt 7896 (+138) / 860 (+63)

Der Rhein-Neckar-Kreis meldete am Freitag 3695 (+131) Corona-positive Einwohner. Im Heidelberger Stadtgebiet waren 747 (+63) aktive Virus-Fälle bekannt.

Update: Freitag, 3. Dezember 2021, 19.50 Uhr

79 Menschen steckten sich seit Mittwoch mit Coronavirus an

Region Heidelberg. (lesa) Fällt die 800er-Marke noch vor dem Wochenende? Diese Frage stellt sich angesichts der jüngsten Corona-Zahlen in den 17 Orten rund um Heidelberg. Am Donnerstag meldeten die Landratsämter von Kreis Bergstraße und Rhein-Neckar-Kreis 797 aktive Corona-Fälle im direkten Umland der Universitätsstadt – 14 mehr als am Vortag. Die Zahl der Neuinfektionen ist mit 79 hoch – jedoch geringer als von Dienstag auf Mittwoch, als 95 neue Fälle gemeldet wurden. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" umfasst die seit März 2020 Infizierten, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 399 (+7) / 59 (+3)

> Dossenheim 486 (+7) / 48 (+5)

> Eppelheim 924 (+13) / 73 (+1)

> Gaiberg 98 ( 0) / 18 (-3)

> Heiligkreuzst. 120 ( 0) / 21 (-3)

> Leimen 2097 (+9) / 150 (-6)

> Lobbach 150 ( 0) / 6 (-2)

> Mauer 185 (+1) / 24 (-2)

> Meckesheim 261 (+4) / 27 (+3)

> Neckargemünd 671 (+7) / 53 (+1)

> Neckarsteinach 181 (+1) / 24 (+1)

> Nußloch 619 (+9) / 72 (+7)

> Sandhausen 912 (+18) / 142 (+11)

> Schönau 309 ( 0) / 52 (-5)

> Spechbach 85 ( 0) / 6 ( 0)

> Wiesenbach 127 (+2) / 11 (+2)

> Wilhelmsfeld 134 (+1) / 11 (+1)

> Insgesamt 7758 (+79) / 797 (+14)

Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises gab die Zahl der infizierten Einwohner im Landkreis am Donnerstag mit 3564 (+100) an. Im Heidelberger Stadtgebiet galten 684 (-2) Menschen als Corona-positiv.

Update: Donnerstag, 2. Dezember 2021, 20.00 Uhr

95 neue Fälle in 24 Stunden

Region Heidelberg. (lesa) Fast 100 Neuinfektionen innerhalb eines Tages – konkret: 95. Diese hohe Zahl neuer Ansteckungen mit dem Coronavirus meldeten die Landratsämter von Rhein-Neckar-Kreis und Kreis Bergstraße am Mittwoch. Damit folgte auf den kurzen Sinkflug der Corona-Zahlen am Dienstag ein Tag, der zu jenen mit den meisten Neuinfektionen in der Region Heidelberg seit Pandemiebeginn zählt. Entsprechend weist auch die Entwicklung der aktiven Fallzahl in den 17 Orten des direkten Umlands der Universitätsstadt nach oben. 31 Fälle mehr als am Dienstag wurden bekannt. Damit gelten aktuell 783 Einwohner der Region als Corona-positiv. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" umfasst die seit Pandemiebeginn im März 2020 Infizierten, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 392 (+5) / 56 (-3)

> Dossenheim 479 (+4) / 43 (+1)

> Eppelheim 911 (+13) / 72 (+7)

> Gaiberg 98 (+5) / 21 (+2)

> Heiligkreuzsteinach 120 (+1) / 24 (-1)

> Leimen 2088 (+23) / 156 (+8)

> Lobbach 150 (+2) / 8 (+2)

> Mauer 184 (0) / 26 (-1)

> Meckesheim 257 (0) / 24 (-2)

> Neckargemünd 664 (+9) / 52 (+2)

> Neckarsteinach 180 (+4) / 23 (+4)

> Nußloch 610 (+8) / 65 (+6)

> Sandhausen 894 (+17) / 131 (+11)

> Schönau 309 (+1) / 57 (-6)

> Spechbach 85 (+2) / 6 (+2)

> Wiesenbach 125 (+1) / 9 (-1)

> Wilhelmsfeld 133 (0) / 10 (0)

> Insgesamt 7679 (+95) / 783 (+31)

Im Rhein-Neckar-Kreis galten am Mittwoch 3464 (+107) Menschen als Corona-positiv. In Heidelberg waren 656 (+37) aktive Fälle unter der Einwohnerschaft bekannt.

Update: Mittwoch, 1. Dezember 2021, 19.56 Uhr

Fallzahlen fallen leicht

Region Heidelberg. (lesa) Dienstägliches Aufatmen bei den Corona-Zahlen: Wie auch in den Vorwochen ist die Zahl der Infizierten am zweiten Tag der Woche leicht gesunken. Sieben aktive Fälle weniger als am Montag und damit 752 Corona-positive Einwohner der Region meldeten die Landratsämter von Rhein-Neckar-Kreis und Kreis Bergstraße.

Die Zahl der Neuinfektionen in den 17 Orten rund um Heidelberg lag am Dienstag bei 37. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" umfasst die seit März 2020 Infizierten, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 387 (+1) / 59 (0)

> Dossenheim 475 (+6) / 42 (+3)

> Eppelheim 898 (+1) / 65 (-7)

> Gaiberg 93 (0) / 19 (-1)

> Heiligkreuzsteinach 119 (0) / 25 (-2)

> Leimen 2065 (+5) / 148 (0)

> Lobbach 148 (+1) / 6 (0)

> Mauer 184 (+1) / 27 (+1)

> Meckesheim 257 (+1) / 26 (-3)

> Neckargemünd 655 (+5) / 50 (-1)

> Neckarsteinach 176 (0) / 19 (0)

> Nußloch 602 (+5) / 59 (+4)

> Sandhausen 877 (+9) / 120 (+4)

> Schönau 308 (+1) / 63 (-5)

> Spechbach 83 (0) / 4 (-1)

> Wiesenbach 124 (0) / 10 (0)

> Wilhelmsfeld 133 (+1) / 10 (+1)

> Insgesamt 7584 (+37) / 752 (-7)

Der Rhein-Neckar-Kreis meldete am Dienstag 3357 (-110), die Stadt Heidelberg 649 (-13) Corona-infizierte Einwohner.

Update: Dienstag, 30. November 2021, 20.15 Uhr

Doppelt so viele Infizierte wie am Höhepunkt der zweiten Welle

Region Heidelberg. (lesa) So viele Neuinfizierte auf einen Schlag gab es seit Pandemie-Beginn noch nicht rund um Heidelberg: Seit Freitag haben sich in den 17 Orten des Heidelberger Umlands laut den Landratsämtern von Rhein-Neckar-Kreis und Kreis Bergstraße 199 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Die Zahl der aktiven Fälle ist im Zuge dessen auf 759 gestiegen. Das sind mehr als doppelt so viele wie zum Höhepunkt der zweiten Welle im Dezember 2020. Diesen markierte der 23. Dezember mit 379 Corona-positiven Bürgern der Region Heidelberg. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" umfasst die seit März 2020 Infizierten, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Freitag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 386 (+22) / 59 (+13)

> Dossenheim 469 (+12) / 39 (0)

> Eppelheim 897 (+16) / 72 (-1)

> Gaiberg 93 (+6) / 20 (-1)

> Heiligkreuzsteinach 119 (+10) / 27 (+9)

> Leimen 2060 (+40) / 148 (+9)

> Lobbach 147 (+2) / 6 (+1)

> Mauer 183 (+7) / 26 (+7)

> Meckesheim 256 (+6) / 29 (+2)

> Neckargemünd 650 (+9) / 51 (-6)

> Neckarsteinach 176 (+1) / 19 (+1)

> Nußloch 597 (+18) / 55 (+6)

> Sandhausen 868 (+33) / 116 (+13)

> Schönau 307 (+10) / 68 (+1)

> Spechbach 83 (+3) / 5 (0)

> Wiesenbach 124 (+2) / 10 (0)

> Wilhelmsfeld 132 (+2) / 9 (-1)

> Insgesamt 7547 (+199) / 759 (+53)

Im Rhein-Neckar-Kreis galten am Montag 3467 (+218) und in der Stadt Heidelberg 662 (+25) Menschen als Corona-positiv. > Mehr Corona-Zahlen, Politik S. 12

Update: Montag, 29. November 2021, 19.49 Uhr

Über 100 Infizierte in Sandhausen

Region Heidelberg. (lew) Kurz vor dem Wochenende haben die Corona-Fallzahlen im Heidelberger Umland noch einmal deutlich zugelegt: 94 Neuinfektionen vermeldeten die Landratsämter des Rhein-Neckar-Kreises und des Kreises Bergstraße am Freitag. Die Zahl der aktiven Fälle stieg um 42 auf 706 Corona-Infizierte. Alleine in Sandhausen gab es 23 Neuinfektionen. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" umfasst die seit März 2020 Infizierten, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 364 (+4) / 46 (+3)

> Dossenheim 457 (+6) / 39 (+4)

> Eppelheim 881 (+8) / 73 (0)

> Gaiberg 87 (+1) / 21 (-1)

> Heiligkreuzsteinach 109 (+1) / 18 (+1)

> Leimen 2020 (+14) / 139 (0)

> Lobbach 145 (0) / 5 (-1)

> Mauer 176 (+8) / 19 (+8)

> Meckesheim 250 (+2) / 27 (+1)

> Neckargemünd 641 (+4) / 57 (+2)

> Neckarsteinach 175 (+3) / 18 (-7)

> Nußloch 579 (+4) / 49 (+2)

> Sandhausen 835 (+23) / 103 (+19)

> Schönau 297 (+9) / 67 (+7)

> Spechbach 80 (0) / 5 (-1)

> Wiesenbach 122 (+3) / 10 (+1)

> Wilhelmsfeld 130 (+4) / 10 (+4)

> Insgesamt 7254 (+94) / 706 (+42)

Im Rhein-Neckar-Kreis gab es am Freitag 3249 (+130), in der Stadt Heidelberg 637 (+13) und im Kreis Bergstraße 1855 Corona-Positive.

Update: Freitag, 26. November 2021, 20.06 Uhr

Anstieg im Heidelberger Umland auf 664 Infizierte

Region Heidelberg. (lesa) Während die Corona-Fallzahl im Heidelberger Umland gegenüber Mittwoch um 23 Fälle auf 664 gestiegen ist, hat am Donnerstag einer der 17 Orte eine unrühmliche Marke überschritten. Über 2000 Leimener haben sich nun seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus infiziert – umgerechnet bedeutet das rund 7,5 Prozent der Einwohnerschaft. Das ist unter den Gemeinden der Region Spitzenwert. Mit rund 6,5 Prozent infizierter Einwohner seit März vergangenen Jahres liegt Schönau auf dem zweiten Rang deutlich darunter.

Der für Neckarsteinach zuständige Kreis Bergstraße gibt nur noch freitags Zahlen bekannt. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" umfasst die seit März 2020 Infizierten, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 360 (+14) / 43 (+10)

> Dossenheim 451 (0) / 35 (-9)

> Eppelheim 873 (+6) / 73 (0)

> Gaiberg 86 (0) / 22 (-3)

> Heiligkreuzsteinach 108 (0) / 17 (-2)

> Leimen 2006 (+17) / 139 (+3)

> Lobbach 145 (0) / 6 (0)

> Mauer 168 (0) / 11 (0)

> Meckesheim 248 (+9) / 26 (+6)

> Neckargemünd 637 (+5) / 55 (+1)

> Neckarsteinach 172 / 25 (Stand: Freitag, 19. November)

> Nußloch 575 (+12) / 47 (+9)

> Sandhausen 812 (+17) / 84 (+8)

> Schönau 288 (+4) / 60 (+1)

> Spechbach 80 (0) / 6 (-1)

> Wiesenbach 119 (+1) / 9 (0)

> Wilhelmsfeld 126 (+1) / 6 (0)

> Insgesamt 7254 (+86) / 664 (+23)

Im Rhein-Neckar-Kreis galten am Donnerstag 3119 (+130), in der Stadt Heidelberg 624 (+18) Menschen als Corona-positiv.

Update: Donnerstag, 25. November 2021, 20.14 Uhr

68 Neuinfizierte in der Region

Region Heidelberg. (lesa) Auf den Dienstag folgt der Anstieg – diese Erfahrung in allen bisherigen Wellen der Corona-Pandemie bewahrheitet sich auch in dieser Woche. Nach dem leichten Absinken der aktiven Fallzahl von Montag auf Dienstag ist die Zahl der Infizierten zum Mittwoch wieder nach oben geklettert. 68 Infektionen wurden in den 17 Orten rund um Heidelberg bekannt. Die 641 aktiven Fälle – 31 mehr als am Dienstag – markieren zugleich einen neuen Infektions-Höchststand seit Pandemie-Ausbruch.

Der für Neckarsteinach zuständige Kreis Bergstraße gibt nur noch freitags Zahlen bekannt. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" umfasst die seit März 2020 Infizierten, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 346 (+2) / 33 (+1)

> Dossenheim 451 (+7) / 44 (0)

> Eppelheim 867 (+7) / 73 (+5)

> Gaiberg 86 (+2) / 25 (+2)

> Heiligkreuzsteinach 108 (+4) / 19 (+3)

> Leimen 1989 (+12) / 136 (+1)

> Lobbach 145 (0) / 6 (0)

> Mauer 168 (+3) / 11 (+3)

> Meckesheim 239 (+1) / 20 (-3)

> Neckargemünd 632 (+7) / 54 (+5)

> Neckarsteinach 172 / 25 (Stand: Freitag, 19. November)

> Nußloch 563 (+7) / 38 (+4)

> Sandhausen 795 (+10) / 76 (+7)

> Schönau 284 (+4) / 59 (+3)

> Spechbach 80 (0) / 7 (0)

> Wiesenbach 118 (+1) / 9 (0)

> Wilhelmsfeld 125 (+1) / 6 (0)

> Insgesamt 7168 (+68) / 641 (+31)

Der Rhein-Neckar-Kreis meldete am Mittwoch 2989 (+139) aktive Fälle im Landkreis. Im Heidelberger Stadtgebiet galten 606 (+24) Menschen als Corona-positiv.

Update: Mittwoch, 24. November 2021, 20.08 Uhr

Fallzahlen sinken leicht

Region Heidelberg. (lesa) Zum ersten Mal seit sieben Tagen ist die Zahl der Corona-Infizierten rund um Heidelberg gesunken. Die Behörden meldeten für das direkte Heidelberger Umland einen Rückgang um 21 auf 610 aktive Fälle. Der für Neckarsteinach zuständige Kreis Bergstraße gibt nur noch freitags Zahlen bekannt. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" umfasst die seit März 2020 Infizierten, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 344 (0) / 32(-9)

> Dossenheim 444 (+6) / 44 (+6)

> Eppelheim 860 (+2) / 68 (-1)

> Gaiberg 84 (0) / 23 (0)

> Heiligkreuzsteinach 104 (+1) / 16 (+1)

> Leimen 1977 (+5) / 135 (-11)

> Lobbach 145 (0) / 6 (0)

> Mauer 165 (0) / 8 (-1)

> Meckesheim 23 (+1) / 23 (-3)

> Neckargemünd 625 (+3) / 49 (-4)

> Neckarsteinach 172 / 25 (Stand: Freitag, 19. November)

> Nußloch 556 (+2) / 34 (-1)

> Sandhausen 785 (+1) / 69 (-1)

> Schönau 280 (+7) / 56 (+5)

> Spechbach 80 (0) / 7 (0)

> Wiesenbach 117 (0) / 9 (-1)

> Wilhelmsfeld 124 (0) / 6 (-1)

> Insgesamt 7100 (+28) / 610 (-21)

Im Rhein-Neckar-Kreis waren am Dienstag 2850 (-69) und im Heidelberger Stadtgebiet 582 (-9) aktive Corona-Fälle bekannt.

Update: Dienstag, 23. November 2021, 19.57 Uhr

Fallzahlen steigen ungebrochen weiter

Region Heidelberg. (lesa) 167: Was vor Wochen eine Größenordnung der aktiven Fallzahl war, markiert nun die Zahl der Corona-Neuinfektionen, die seit Freitag in den 17 Orten rund um Heidelberg bekannt wurde. Die Zahl der aktiven Fälle steigt weiter ungebrochen: 631 Menschen galten am Montag als Corona-positiv. Einen besonders hohen Anstieg erlebte Schönau, wo zwei Schulklassen unter Quarantäne stehen (vgl. Seite 3). Hier ist die Zahl der Infizierten um 22 gestiegen. "Von den 51 Infizierten sind 24 Personen Erwachsene", so Bürgermeister Matthias Frick. Der für Neckarsteinach zuständige Kreis Bergstraße gibt nur noch freitags Zahlen bekannt. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" umfasst die seit März 2020 Infizierten, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Freitag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 344 (+7) / 41 (+4)

> Dossenheim 438 (+9) / 38 (-4)

> Eppelheim 858 (+15) / 69 (+5)

> Gaiberg 84 (+4) / 23 (+2)

> Heiligkreuzsteinach 103 (+6) / 15 (+5)

> Leimen 1972 (+43) / 146 (+14)

> Lobbach 145 (+2) / 6 (+2)

> Mauer 165 (+5) / 9 (+2)

> Meckesheim 237 (+4) / 26 (+2)

> Neckargemünd 622 (+12) / 53 (-2)

> Neckarsteinach 172 / 25 (Stand: Freitag, 19. November)

> Nußloch 554 (+11) / 35 (+2)

> Sandhausen 784 (+19) / 70 (+5)

> Schönau 273 (+25) / 51 (+22)

> Spechbach 80 (+2) / 7 (0)

> Wiesenbach 117 (+2) / 10 (-3)

> Wilhelmsfeld 124 (+1) / 7 (0)

> Insgesamt 7072 (+167) / 631 (+56)

Im Rhein-Neckar-Kreis galten am Montag 2919 (+257), im Heidelberger Stadtgebiet 591 (+78) Menschen als Corona-positiv.

Update: Montag, 22. November 2021, 19.35 Uhr

Über 80 neue Infektionen

Region Heidelberg. (lesa) Was vor Kurzem noch für Aufsehen sorgte, ist mittlerweile gängiges Bild: Zwölf von 17 Orten im Heidelberger Umland weisen eine zweistellige Zahl aktiver Corona-Fälle auf. Leimen ist mit 131 Infizierten gar dreistellig. Tapfer unter zehn halten sich nur Lobbach, Mauer, Spechbach und Wilhelmsfeld. Letztere Drei sind auch die einzigen Orte, die keine Neuinfektion aufweisen. Mit 17 Ansteckungen die meisten neuen Fälle wurden am Freitag aus Neckarsteinach gemeldet. Diese ereigneten sich in den vergangenen sieben Tagen – der zuständige Landkreis Bergstraße gibt nämlich nur freitags aktuelle Zahlen bekannt. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" umfasst die seit März 2020 Infizierten, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 337 (+6) / 37 (+4)

> Dossenheim 429 (+4) / 42 (+2)

> Eppelheim 843 (+8) / 64 (+5)

> Gaiberg 80 (+6) / 21 (+5)

> Heiligkreuzsteinach 97 (+1) / 10 (+1)

> Leimen 1929 (+14) / 131 (+9)

> Lobbach 143 (+1) / 4 (0)

> Mauer 160 (0) / 7 (-1)

> Meckesheim 233 (+4) / 24 (+4)

> Neckargemünd 610 (+5) / 55 (+3)

> Neckarsteinach 172 (+17) / 25 (+15)

> Nußloch 543 (0) / 33 (-1)

> Sandhausen 765 (+7) / 65 (+3)

> Schönau 248 (+7) / 29 (+6)

> Spechbach 78 (0) / 7 (0)

> Wiesenbach 115 (+1) / 13 (+1)

> Wilhelmsfeld 123 (0) / 7 (-1)

> Insgesamt 6905 (+81) / 575 (+55)

Der Rhein-Neckar-Kreis meldete am Freitag 2662 (+185), der Kreis Bergstraße 1338 und die Stadt Heidelberg 513 (+40) aktive Fälle.

Update: Freitag, 19. November 2021, 19.51 Uhr

Fallzahl stellt bisherige Wellen in den Schatten

Region Heidelberg. (lesa) Die Corona-Zahlen steigen scheinbar unaufhaltsam weiter. Mit 520 bekannten Infizierten in den 17 Orten rund um Heidelberg erreichte die aktive Fallzahl erneut einen neuen Höchstwert. Sie liegt nicht nur 33 Fälle höher als am Mittwoch, als bereits eine neue Rekordzahl in der Region vermeldet wurde. Die Fallzahl ist nun auch um 141 Fälle höher als am vor Beginn der aktuellen Corona-Welle infektionsstärksten Tag der Pandemie – dem 23. Dezember 2020.

Die seit Mittwoch gemeldeten 64 Neuinfektionen verteilen sich indes auf beinahe alle Orte des Heidelberger Umlands. Eine weiße Weste haben lediglich Nußloch und Wilhelmsfeld. Unklar ist die Zahl der Neuinfektionen in Neckarsteinach. Der für die Vierburgenstadt zuständige Landkreis Bergstraße gibt nur noch freitags aktuelle Zahlen bekannt. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" umfasst die seit März 2020 Infizierten, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 331 (+5) / 33 (+4)

> Dossenheim 425 (+2) / 40 (-2)

> Eppelheim 835 (+7) / 59 (+7)

> Gaiberg 74 (+2) / 16 (+1)

> Heiligkreuzsteinach 96 (+9) / 9 (+1)

> Leimen 1915 (+9) / 123 (-1)

> Lobbach 142 (+3) / 4 (+3)

> Mauer 160 (+3) / 8 (+3)

> Meckesheim 229 (+2) / 20 (+1)

> Neckargemünd 605 (+9) / 52 (+4)

> Neckarsteinach 155 (0) / 10 (0)

> Nußloch 543 (0) / 34 (-3)

> Sandhausen 758 (+11) / 62 (+9)

> Schönau 241 (+6) / 23 (+4)

> Spechbach 78 (+3) / 7 (+2)

> Wiesenbach 114 (+1) / 12 (0)

> Wilhelmsfeld 123 (0) / 8 (0)

> Insgesamt 6824 (+64) / 520 (+33)

Im Rhein-Neckar-Kreis galten am Donnerstag 2477 (+187) Menschen als Corona-positiv. Unter den Einwohnern des Heidelberger Stadtgebiets waren 473 (+37) aktive Infektionen mit dem Virus bekannt.

Update: Donnerstag, 18. November 2021, 19.29 Uhr

Fallzahl erreicht neuen Rekordwert

Region Heidelberg. (lesa) Lange hatte der Höchstwert keinen Bestand: Noch am Montag meldeten die Behörden mit 454 aktiven Corona-Fällen rund um Heidelberg die höchste Zahl an Infizierten seit Ausbruch der Pandemie. Nur zwei Tage später ist dieser Wert übertroffen. Mit 487 aktiven Fällen steht nun der Mittwoch auf dem unrühmlichen Spitzenplatz der Pandemie. Ob er es lange bleibt, darf bezweifelt werden. Denn mit 75 wurden nur zwölf Neuinfektionen weniger gemeldet als am vergangenen Donnerstag – dem bis dato infektionsreichsten Tag der Pandemie.

Der für Neckarsteinach zuständige Kreis Bergstraße gibt nur noch freitags Zahlen bekannt. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" umfasst die seit März 2020 Infizierten, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 326 (+8) / 29 (+7)

> Dossenheim 423 (+2) / 42 (-3)

> Eppelheim 828 (+14) / 52 (+12)

> Gaiberg 72 (+3) / 15 (+2)

> Heiligkreuzsteinach 95 (+2) / 8 (+2)

> Leimen 1906 (+21) / 124 (+15)

> Lobbach 139 (0) / 1 (-1)

> Mauer 157 (0) / 5 (0)

> Meckesheim 227 (+4) / 19 (+3)

> Neckargemünd 596 (+9) / 48 (+3)

> Neckarsteinach 155 (0) / 10 (0)

> Nußloch 543 (+4) / 37 (+2)

> Sandhausen 747 (+6) / 53 (+4)

> Schönau 235 (+1) / 19 (-1)

> Spechbach 75 (0) / 5 (-4)

> Wiesenbach 113 (0) / 12 (-2)

> Wilhelmsfeld 123 (+1) / 8 (+1)

> Insgesamt 6760 (+75) / 487 (+40)

Der Rhein-Neckar-Kreis meldete am Mittwoch 2290 (+129) infizierte Einwohner. Im Heidelberger Stadtgebiet waren 436 (+19) Corona-positive Bürger bekannt.

Update: Mittwoch, 17. November 2021, 20 Uhr

Zahl der aktiven Fälle sinkt leicht

Region Heidelberg. (lesa) Es ist das gewohnte dienstägliche Bild. Die Zahl der Neuinfektionen geht gegenüber den Vortagen stark zurück, die aktive Fallzahl sinkt. Auch gestern lag die Zahl der Neuinfektionen in der Region mit 27 auf vergleichsweise niedrigem Niveau. Die Zahl der aktiven Corona-Fälle in den 17 Orten fiel um acht auf 446. Der für Neckarsteinach zuständige Kreis Bergstraße gibt nur noch freitags Zahlen bekannt. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" umfasst die seit März 2020 Infizierten, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 318 (0) / 22 (-1)

> Dossenheim 421 (+2) / 45 (+1)

> Eppelheim 814 (+3) / 40 (-1)

> Gaiberg 69 (+2) / 13 (+2)

> Heiligkreuzsteinach 93 (0) / 6 (-1)

> Leimen 1885 (+8) / 109 (+4)

> Lobbach 139 (0) / 2 (-2)

> Mauer 157 (0) / 5 (-4)

> Meckesheim 223 (0) / 16 (0)

> Neckargemünd 587 (+5) / 44 (0)

> Neckarsteinach 155 (0) / 10 (0)

> Nußloch 539 (+2) / 35 (-1)

> Sandhausen 741 (+5) / 49 (+3)

> Schönau 234 (0) / 20 (-2)

> Spechbach 75 (0) / 9 (-1)

> Wiesenbach 113(0) / 14 (-5)

> Wilhelmsfeld 122 (0) / 7 (0)

> Insgesamt 6685 (+27) / 446 (-8)

Im Rhein-Neckar-Kreis galten am Dienstag 2161 (-27) Einwohner als Corona-positiv, im Heidelberger Stadtgebiet 417 (-10).

Update: Dienstag, 16. November 2021, 19.43 Uhr

Zahl der Neuinfektionen explodiert

Region Heidelberg. (lesa) So hoch war die Zahl der Corona-Infizierten noch nie. 454 Einwohner der 17 Orte rund um Heidelberg galten am Montag als Corona-positiv. Das liegt deutlich über dem bisherigen Höchstwert: Dieser wurde am 23. Dezember vergangenen Jahres erreicht und betrug 379 aktive Fälle. Dass die aktive Fallzahl so drastisch ansteigen konnte, ist indes der enormen Zahl von 137 Neuinfektionen seit Freitag geschuldet. Deren Anstieg gleicht gegenüber dem vorangegangenen Wochenende einer Explosion: Zwischen 6. und 8. November waren 77 neue Fälle bekannt geworden – die Zahl der Neuinfektionen hat sich also innerhalb einer Woche beinahe verdoppelt. Der für Neckarsteinach zuständige Landkreis Bergstraße gibt nur noch freitags Zahlen bekannt. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" umfasst alle seit März 2020 Infizierten, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Freitag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 318 (+7) / 23 (+5)

> Dossenheim 419 (+17) / 44 (+14)

> Eppelheim 811 (+15) / 41 (+9)

> Gaiberg 67 (+6) / 11 (+5)

> Heiligkreuzsteinach 93 (+2) / 7 (+2)

> Leimen 1877 (+30) / 105 (+10)

> Lobbach 139 (0) / 4 (-2)

> Mauer 157 (0) / 9 (-1)

> Meckesheim 223 (+6) / 16 (+6)

> Neckargemünd 582 (+8) / 44 (-2)

> Neckarsteinach 155 (0) / 10 (0)

> Nußloch 537 (+9) / 36 (+1)

> Sandhausen 736 (+15) / 46 (+13)

> Schönau 234 (+12) / 22 (+11)

> Spechbach 75 (+3) / 10 (+2)

> Wiesenbach 113 (+4) / 19 (+3)

> Wilhelmsfeld 122 (+3) / 7 (+1)

> Insgesamt 6658 (+137) / 454 (+77)

Im Rhein-Neckar-Kreis waren am Montag 2188 (+321) aktive Corona-Fälle bekannt. Im Heidelberger Stadtgebiet galten 427 (+75) Menschen als Corona-positiv.

Update: Montag, 15. November 2021, 19.45 Uhr

Das Rekord-Hoch ist beinahe erreicht

Region Heidelberg. (lesa) Nur noch um Haaresbreite ist die Region von der höchsten Fallzahl seit Beginn der Corona-Pandemie entfernt. Derzeit sind nur zwei aktive Fälle weniger rund um Heidelberg bekannt, als kurz vor Weihnachten 2020. Durch 68 seit Donnerstag bekannt gewordene Neuinfektionen ist die Zahl der aktiven Fälle in den 17 Orten um 45 auf 377 gestiegen. Nur noch in fünf Orten liegt die Zahl der Infizierten im einstelligen Bereich. Darunter ist auch Neckarsteinach, für das der hessische Kreis Bergstraße nur noch freitags aktuelle Zahlen in der Sieben-Tage-Rückschau bekannt gibt. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" umfasst alle seit März 2020 Infizierten, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 311 (+3) / 18 (+3)

> Dossenheim 402(+7) / 30 (+7)

> Eppelheim 796 (+8) / 32 (+4)

> Gaiberg 61 (0) / 6 (0)

> Heiligkreuzsteinach 91 (0) / 5 (0)

> Leimen 1847 (+16) / 95 (+11)

> Lobbach 139 (0) / 6 (0)

> Mauer 157 (0) / 10 (0)

> Meckesheim 217 (+4) / 10 (+2)

> Neckargemünd 574 (+9) / 46 (+6)

> Neckarsteinach 155 (+7) / 10 (+2)

> Nußloch 528 (+2) / 35 (+1)

> Sandhausen 721 (+8) / 33 (+7)

> Schönau 222 (+3) / 11 (+2)

> Spechbach 72 (0) / 8 (0)

> Wiesenbach 109 (+1) / 16 (0)

> Wilhelmsfeld 119 (0) / 6 (0)

> Insgesamt 6521 (+68) / 377 (+45)

Der Rhein-Neckar-Kreis meldete am Freitag 1867 (+226) aktive Fälle, Heidelberg 352 (+29) und der Kreis Bergstraße 803.

Update: Freitag, 12. November 2021, 20 Uhr

Rekordzahl an Neuinfektionen

Region Heidelberg. (cm) 87 Neuinfektionen an einem Tag – noch nie seit Beginn der Corona-Pandemie wurde für die Orte rund um Heidelberg solch eine hohe Anzahl registriert. Die Zahl der aktiven Fälle stieg am Donnerstag um 63 auf nun 332. Das ist nicht mehr weit entfernt vom bisherigen Rekordhoch der zweiten Welle kurz vor Weihnachten 2020 mit 379 gleichzeitig Infizierten. Der für Neckarsteinach zuständige Landkreis Bergstraße gibt nur noch freitags Zahlen bekannt. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" umfasst alle seit März 2020 Infizierten, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 308 (+6) / 15 (+6)

> Dossenheim 395 (+8) / 23 (+8)

> Eppelheim 788 (+6) / 28 (+5)

> Gaiberg 61 (+2) / 6 (+2)

> Heiligkreuzsteinach 91 (+2) / 5 (+2)

> Leimen 1831 (+28) / 84 (+20)

> Lobbach 139 (0) / 6 (0)

> Mauer 157 (0) / 10 (0)

> Meckesheim 213 (+2) / 8 (+2)

> Neckargemünd 565 (+5) / 40 (+2)

> Neckarsteinach 148 (x) / 8 (x)

> Nußloch 526 (+8) / 34 (+6)

> Sandhausen 713 (+9) / 26 (+4)

> Schönau 219 (+1) / 9 (+1)

> Spechbach 72 (+4) / 8 (+4)

> Wiesenbach 108 (+4) / 16 (0)

> Wilhelmsfeld 119 (+2) / 6 (+1)

> Insgesamt 6453 (+87) / 332 (+63)

Im Rhein-Neckar-Kreis galten am Donnerstag 1641 (+207) Menschen als Corona-positiv, im Heidelberger Stadtgebiet 323 (+25).

Update: Donnerstag, 11. November 2021, 20 Uhr

Auch die dritte Welle ist nun übertroffen

Region Heidelberg. (lesa) Wie hoch fällt die fünfte Corona-Welle rund um Heidelberg aus? Nun ist klar: höher sogar als die dritte im Frühjahr. Mit 269 aktiven Fällen übertrifft die aktuelle Fallzahl deren Höhepunkt. Diesen markierte seinerzeit der 26. April mit 251 aktiven Fällen. Die derzeitige Infektionszahl ist indes so hoch wie noch nie in diesem Jahr. Mehr Corona-Positive waren zuletzt am 31. Dezember 2020 bekannt – damals 308.

Die meisten Neuinfektionen gab es indes jeweils mit sieben Fällen in Leimen und Nußloch – sowie im ungleich kleineren Mauer. Dort sind der Gemeinde zufolge weder das örtliche Pflegeheim noch andere Einrichtungen betroffen. Vielmehr handelt es sich laut Hauptamtsleiter Mathias Schmalzhaf um individuelle Fälle.

Der für Neckarsteinach zuständige Landkreis Bergstraße gibt nur noch freitags Zahlen bekannt. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" umfasst alle seit März 2020 Infizierten, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 302 (+1) / 9 (-1)

> Dossenheim 387 (+3) / 15 (+3)

> Eppelheim 782 (+2) / 23 (0)

> Gaiberg 59 (+2) / 4 (+2)

> Heiligkreuzsteinach 89 (+2) / 3 (+2)

> Leimen 1803 (+7) / 64 (+5)

> Lobbach 139 (0) / 6 (0)

> Mauer 157 (+7) / 10 (+7)

> Meckesheim 211 (+2) / 6 (+1)

> Neckargemünd 560 (+5) / 38 (+1)

> Neckarsteinach 148 (0) / 8 (0)

> Nußloch 518 (+7) / 28 (+2)

> Sandhausen 704 (+3) / 22 (+1)

> Schönau 218 (0) / 8 (0)

> Spechbach 68 (0) / 4 (0)

> Wiesenbach 104 (+1) / 16 (+1)

> Wilhelmsfeld 117 (0) / 5 (0)

> Insgesamt 6366 (+42) / 269 (+24)

Im Rhein-Neckar-Kreis galten am Mittwoch 1434 (+125) Menschen als Corona-positiv, im Heidelberger Stadtgebiet 298 (+29).

Corona-Alarm im Rathaus

Sandhausen. (ugw) Die für den gestrigen Mittwoch um 18 Uhr geplante Sitzung des Technischen Ausschusses ist abgesagt worden, ebenso die geplante Gedenkfeier auf dem Alten Friedhof anlässlich des Volkstrauertages am Sonntag, 14. November. Grund dafür ist laut Mitteilung der Gemeinde ein positiver Corona-Test "im näheren Arbeitsumfeld von Bürgermeister Hakan Günes". "Ein sofort durchgeführter Test bei mir fiel negativ aus", wird Günes zitiert. Vonseiten der Verwaltung wolle man dennoch "auf Nummer sicher gehen". Beschäftigten der Gemeindeverwaltung werde zudem die Möglichkeit geboten, täglich einen kostenlosen Schnelltest zu machen – statt wie bisher bis zu zwei Mal pro Woche. Ergänzend weist die Verwaltung erneut darauf hin, dass das Betreten des Rathauses Besuchern nur mit Mund- und Nasenschutz möglich isteinach Der Mindestabstand von 1,50 Meter sowie die gängigen Hygieneregeln seien einzuhalten.

Update: Mittwoch, 10. November 2021, 20.13 Uhr

Aktive Fälle steigen trotz 25 Genesungen

Region Heidelberg. (lesa) Traditionell ist dienstags die Zahl der neuen Corona-Fälle in jeder Woche niedrig – wohl wegen verzögerter Meldungen der Gesundheitsämter durch das vorherige Wochenende. Und zugegeben: Der Anstieg am gestrigen Dienstag in der Region Heidelberg fiel mit einem Plus von drei Fällen gegenüber Montag gering aus. Die Zahl der 28 Neuinfektionen ist jedoch vor allem mit Blick in die Vergangenheit stattlich. Erst vor vier Wochen waren neue Fälle im 20er-Bereich die Bilanz eines gesamten Wochenendes. Dass die Zahl der aktiven Fälle nun "nur" auf 245 steigt, ist 25 Genesungen zu verdanken. In Dossenheim, Eppelheim, Heiligkreuzsteinach, Leimen und Lobbach wurden ebenso Menschen für genesen erklärt wie in Meckesheim, Neckargemünd, Sandhausen, Schönau und Wilhelmsfeld.

Der für Neckarsteinach zuständige hessische Landkreis Bergstraße gibt nur noch freitags aktuelle Zahlen bekannt. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" umfasst alle seit März 2020 Infizierten, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 301 (+2) / 10 (+2)

> Dossenheim 384 (-1) / 12 (-3)

> Eppelheim 780 (+4) / 23 (+3)

> Gaiberg 57 (0) / 2 (0)

> Heiligkreuzsteinach 87 (0) / 1 (-1)

> Leimen 1796 (+10) / 59 (-2)

> Lobbach 139 (+1) / 6 (0)

> Mauer 150 (0) / 3 (0)

> Meckesheim 209 (0) / 5 (-1)

> Neckargemünd 555 (+5) / 37 (+3)

> Neckarsteinach 148 (0) / 8 (0)

> Nußloch 511 (+2) / 26 (+2)

> Sandhausen 701 (+4) / 21 (+1)

> Schönau 218 (0) / 8 (-1)

> Spechbach 68 (0) / 4 (0)

> Wiesenbach 103 (0) / 15 (0)

> Wilhelmsfeld 117 (+1) / 5 (0)

> Insgesamt 6324 (+28) / 245 (+3)

Der Rhein-Neckar-Kreis meldete am Dienstag 1309 (+19) aktive Fälle im Landkreis, 269 (+11) im Heidelberger Stadtgebiet.

Neue Corona-Impfaktion: "Bammental boostert"

Bammental. (cm) "Der Andrang ist riesig", berichtet der Internist Dr. Sönke Müller aus Bammental, der in Neckargemünd eine Arztpraxis betreibt. "Viele Senioren wollen nun eine Booster-Impfung und auch viele Jüngere fragen schon nach." Die Arztpraxen seien am Anschlag, der Bedarf an Drittimpfungen könne kaum gedeckt werden. Alle, die in Impfzentren die Spritze bekommen haben, kommen nun zu den Hausärzten. "Die Booster-Impfung kann der Ausweg aus der vierten Welle sein", ist Müller überzeugt. Und deshalb organisiert der Mediziner mit seinen Kollegen der Notarztgruppe Bammental sowie mit Unterstützung von Gemeinde und Feuerwehr – nach mehreren erfolgreichen Impfveranstaltungen im Frühjahr – am kommenden Montag, 15. November, ab 15 Uhr im Foyer der Elsenzhalle die Aktion "Bammental boostert – werden auch Sie zum Wellenbrecher!". Angesprochen werden in erster Linie Personen, deren zweite Impfung mindestens sechs Monate zurückliegt. Es werden aber auch Erst- und Zweitimpfungen angeboten. Es stehen 550 Biontech-Dosen zur Verfügung. Eine Anmeldung per E-Mail an impfen@bammental.de ist erforderlich mit Angabe von Name, Adresse, Geburtsdatum und Datum der letzten Impfung. Die Impftermine werden nach Reihenfolge des E-Mail-Eingangs vergeben. Wer zum Zug kommt, erhält eine Terminbestätigung mit exakter Uhrzeit.

Update: Dienstag, 9. November 2021, 20.16 Uhr

So viele Fälle wie zuletzt im April

Region Heidelberg. (lesa) So viele neue Fälle hat es selbst über das verlängerte Wochenende der Vorwoche nicht gegeben: 77 Neuinfektionen wurden seit Freitag in den 17 Orten rund um Heidelberg bekannt. Die Zahl der aktiven Fälle ist so hoch wie zuletzt im April: 242 Menschen galten am Montag rund um Heidelberg als Corona-positiv.

Neben Leimen und Nußloch registrierte das 3100-Seelen-Dorf Wiesenbach die meisten Neuinfektionen. Knapp ein Zehntel aller Ansteckungen seit Beginn der Pandemie wurden dort über das Wochenende erfassteinach "Eine größere Einrichtung ist nicht betroffen", sagte Ordnungsamtsleiterin Katja Hemberger auf RNZ-Nachfrage. Bei den Betroffenen handele es sich überwiegend um Einzelpersonen, teils seien die Infizierten miteinander verwandt. Und: "Wir gehen davon aus, dass die meisten geimpft sind", so Hemberger weiter.

Der für Neckarsteinach zuständige hessische Landkreis Bergstraße gibt nur noch freitags aktuelle Zahlen bekannt. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" umfasst alle seit März 2020 Infizierten, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Freitag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 299 (+3) / 8 (+1)

> Dossenheim 385 (+8) / 15 (+8)

> Eppelheim 776 (+5) / 20 (0)

> Gaiberg 57 (0) / 2 (0)

> Heiligkreuzsteinach 87 (0) / 2 (-1)

> Leimen 1786 (+21) / 61 (+5)

> Lobbach 138 (+2) / 6 (0)

> Mauer 150 (0) / 3 (-1)

> Meckesheim 209 (0) / 6 (-3)

> Neckargemünd 550 (+6) / 34 (+2)

> Neckarsteinach 148 (+2) / 8 (0)

> Nußloch 509 (+10) / 24 (+5)

> Sandhausen 697 (+5) / 20 (+1)

> Schönau 218 (+4) / 9 (+1)

> Spechbach 68 (+3) / 4 (+2)

> Wiesenbach 103 (+10) / 15 (+9)

> Wilhelmsfeld 116 (0) / 5 (-1)

> Insgesamt 6296 (+77) / 242 (+28)

Im Rhein-Neckar-Kreis galten am Montag 1290 (+218) Einwohner als Corona-positiv, im Heidelberger Stadtgebiet 258 (+10).

Update: Montag, 8. November 2021, 19.45 Uhr

Fallzahl steigt auf Wochen-Hoch

Region Heidelberg. (lesa) Das kurzzeitige Absinken der Corona-Zahlen von Dienstag auf Mittwoch war wohl tatsächlich nur ein kurzes Durchschnaufen. Am Donnerstag lag die Zahl der Corona-Infizierten in den 17 Orten rund um Heidelberg bei 196. Das sind 13 aktive Fälle mehr als am Mittwoch und fünf mehr als am Dienstag.

Die Corona-Zahlen sind damit auf ein Wochen-Hoch geklettert. Die 28 gemeldeten Neuinfektionen traten dabei in zehn der 16 baden-württembergischen Orte des Heidelberger Umlands auf. Das für das hessische Neckarsteinach zuständige Landratsamt des Kreises Bergstraße gibt nur noch freitags aktuelle Corona-Zahlen bekannt. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" umfasst alle seit März 2020 Infizierten, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 295 (+1) / 6 (+1)

> Dossenheim 373 (+3) / 5 (0)

> Eppelheim 767 (+4) / 21 (+2)

> Gaiberg 55 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzsteinach 86 (0) / 2 (0)

> Leimen 1756 (+2) / 53 (-2)

> Lobbach 136 (+3) / 7 (+2)

> Mauer 149 (+1) / 3 (+1)

> Meckesheim 208 (0) / 8 (-1)

> Neckargemünd 542 (+7) / 30 (+7)

> Neckarsteinach 146 (0) / 8 (0)

> Nußloch 498 (+3) / 20 (+3)

> Sandhausen 688 (0) / 16 (0)

> Schönau 212 (0) / 6 (0)

> Spechbach 65 (+1) / 2 (+1)

> Wiesenbach 91 (+3) / 4 (+2)

> Wilhelmsfeld 115 (0) / 5 (-3)

> Insgesamt 6182 (+28) / 196 (+13)

Im Rhein-Neckar-Kreis galten am Donnerstag 950 (+36) Einwohner als Corona-positiv, im Heidelberger Stadtgebiet 217 (+6).

Update: Donnerstag, 4. November 2021, 20.24 Uhr

182 aktive Fälle bekannt

Region Heidelberg. (bmi) Es scheint mehr ein kurzes Durchschnaufen denn eine wirkliche Trendwende zu sein: Die Zahl der Corona-Fälle ist rund um Heidelberg von Dienstag auf Mittwoch um acht auf 183 zurückgegangen. Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises vermeldete für die 16 badischen Orte rund um die Universitätsstadt sieben Neuinfektionen, die sich auf Neckargemünd (3), Nußloch (2) sowie Bammental und Heiligkreuzsteinach (je 1) verteilen.

Wegen des Feiertags am Montag ist es wahrscheinlich, dass sich die Meldungen der Gesundheitsämter verzögert haben dürfte. Das für Neckarsteinach zuständige Landratsamt des Kreises Bergstraße gibt nur noch freitags Zahlen bekannt. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" umfasst alle seit März 2020 Infizierten, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 294 (+1) / 5 (+1)

> Dossenheim 370 (0) / 5 (0)

> Eppelheim 763 (0) / 19 (-3)

> Gaiberg 55 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzsteinach 86 (+1) / 2 (+1)

> Leimen 1754 (0) / 55 (-3)

> Lobbach 133 (0) / 5 (0)

> Mauer 148 (0) / 2 (0)

> Meckesheim 208 (0) / 9 (0)

> Neckargemünd 535 (+3) / 23 (+1)

> Neckarsteinach 146 (0) / 8 (0)

> Nußloch 495 (+2) / 17 (-2)

> Sandhausen 688 (0) / 16 (-2)

> Schönau 212 (0) / 6 (0)

> Spechbach 64 (0) / 1 (0)

> Wiesenbach 88 (0) / 2 (0)

> Wilhelmsfeld 115 (0) / 8 (-1)

> Insgesamt 6154 (+7) / 183 (-8)

Im Rhein-Neckar-Kreis waren am Mittwoch 914 (-33) aktive Corona-Fälle bekannt, im Heidelberger Stadtgebiet 211 (-8).

Update: Mittwoch, 3. November 2021, 19.58 Uhr

Fast 70 neue Fälle

Region Heidelberg. (lesa) Das verlängerte Wochenende schlägt sich in den Corona-Entwicklungen nieder: 68 Neuinfektionen mit dem Virus wurden seit Freitag in den 17 Orten rund um Heidelberg bekannt. Mit 26 die meisten davon gab es in Leimen, gefolgt von Neckargemünd mit 13 neuen Fällen. Was neben einer zweistelligen Anzahl von Neuinfektionen beide Orte vereint: Ein größeres Ausbruchsgeschehen ist Neckargemünds Stadtsprecherin Thordis Taag und Leimens Ordnungsamtsleiter Frank Kucs nicht bekannt.

In Neckargemünd verteilen sich Taag zufolge 22 aktive Fälle auf 16 Haushalte. Und auch Kucs verneint die RNZ-Frage nach großen Corona-Ausbrüchen wie beispielsweise in Pflegeheimen (siehe Seite "Metropolregion"). Die Zahl der aktiven Fälle ist indes trotz der zahlreichen Neuinfektionen rund um Heidelberg auf 191 gesunken.

Das für Neckarsteinach zuständige Landratsamt des Kreises Bergstraße gibt nur noch freitags Zahlen bekannt. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" umfasst alle seit März 2020 Infizierten, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Freitag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 293 (+1) / 4 (+1)

> Dossenheim 370 (0) / 5 (-8)

> Eppelheim 763 (+6) / 22 (-8)

> Gaiberg 55 (0) / 0 (0)

> Heiligkreuzsteinach 85 (0) / 1 (-2)

> Leimen 1754 (+26) / 58 (0)

> Lobbach 133 (0) / 5 (-1)

> Mauer 148 (0) / 2 (-1)

> Meckesheim 208 (+3) / 9 (+3)

> Neckargemünd 532 (+13) / 22 (+3)

> Neckarsteinach 146 (0) / 8 (0)

> Nußloch 493 (+5) / 19 (+3)

> Sandhausen 688 (+5) / 18 (-4)

> Schönau 212 (+1) / 6 (0)

> Spechbach 64 (0) / 1 (0)

> Wiesenbach 88 (0) / 2 (-1)

> Wilhelmsfeld 115 (+8) / 9 (+5)

> Insgesamt 6147 (+68) / 191 (-10)

Im Rhein-Neckar-Kreis waren am Montag 947 (+21) aktive Corona-Fälle bekannt, im Heidelberger Stadtgebiet 219 (+19).

Update: Dienstag, 2. November 2021, 19.42 Uhr

