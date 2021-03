Von Nicolas Lewe

Leimen. Mit sofortiger Wirkung hat das Gesundheitsamt die vorübergehende Schließung der Turmschule in Leimen angeordnet. Wie Schulleiterin Angela Münch erklärt, sind an der Grundschule nicht näher benannte "Virusvarianten" aufgetreten, die diesen Schritt unumgänglich machten. Die Eltern wurden am Samstag über diese Entscheidung informiert. Demzufolge dauert die Zwangsschließung bis zum 9. April an und umfasst neben dem Grundschul-Unterricht auch das Angebot der Kinderbetreuung im Hort.

"Wir haben an unserer Schule Kontaktpersonen 1 und 2 durch Geschwisterkinder, die sich über Hort- und Kernzeitbetreuung mischen können", betont Münch und rechtfertigt damit die komplette Schließung. Zu ihrer "Sorgfaltspflicht als Schulleiterin" gehöre es, dass während dieser Zeit keinerlei physischer Kontakt zur Schule mehr möglich ist. Sprich: Es entfallen alle Termine und Vereinbarungen, auch Tablet-Rückgaben oder Abholungen von Schülermaterialien sind bis auf Weiteres nicht möglich. Lediglich eine telefonische Erreichbarkeit solle gewährleistet werden.

Bei den Familien der insgesamt knapp 480 Turmschüler sorgte die Nachricht der vorübergehenden Schließung für viele Fragen. Denn weder Schulleitung noch Stadt oder Kreis teilten mit, wie viele Kinder sich an der Grundschule mit dem Coronavirus infiziert haben. Und auch, welche Folgen dies für die nahen Kontaktpersonen wie etwa Geschwisterkinder hat, blieb offen. "Meine Enkelin geht in die vierte Klasse der Turmschule", meldete sich etwa Bruno Lindenbach als selbsternannter "Sachbearbeiter für Missstände" bei der RNZ. Die Viertklässlerin müsse nun zu Hause bleiben, doch für ihre kleine Schwester, die den in unmittelbarer Nähe befindlichen Comenius-Kindergarten besucht, gebe es keine behördliche Anweisung. "Sie kann weiterhin in die Kita gehen? Ist das normal?", wunderte sich Lindenbach.

Stadtsprecher Michael Ullrich bedauerte auf RNZ-Nachfrage den für alle Beteiligten ungünstigen Zeitpunkt der Information des Gesundheitsamtes. Die Stadt sei ebenso erst am Samstag darüber in Kenntnis gesetzt worden. Das einzige aus seiner Sicht Positive ist, dass an der Turmschule dank eines beweglichen Ferientags bereits am Mittwoch die Osterferien beginnen. Es seien daher effektiv nur der Montag und Dienstag von der Schließung betroffen.

Update: Sonntag, 28. März 2021, 20.11 Uhr

Leimen. (RNZ) Aufgrund von Corona-Fällen ist die Turmschule Leimen ab sofort bis 9. April geschlossen. Das teilt die Schule auf ihrer Homepage mit.

