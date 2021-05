Von Doris Weber

Dossenheim. Es werde schon den Kindern beigebracht: Bonbonpapier, Papiertaschentuch und Co. lasse man nicht einfach auf die Straße fallen, so Bürgermeister David Faulhaber. Er könne daher gar nicht verstehen, warum auf öffentlichen Straßen und Plätzen, in Gärten und im Feld so viel Müll zu finden sei.

Faulhaber war am Freitagabend wie einige andere zum Treffpunkt im "Gewerbegebiet Süd" gekommen, um von dort aus zum Müllsammeln auszuschwärmen. Die "Clean-Up-Aktion" geht auf eine Gruppe der noch jungen "Klimawerkstatt" zurück. Gleich in deren zweiter Sitzung Ende März hatte sich um Mitstreiter Jan Käppler ein Team formiert. Sie wurden vom Wunsch geleitet, zeitnah und konkret etwas zu unternehmen. So waren sie auf die nahe liegende Idee der Putzaktion gekommen. Sie benötigt außer Einsatzbereitschaft wenig weiteren Aufwand.

Binnen weniger Wochen verabredeten sie sich jetzt schon zum vierten Mal. Mit Müllsack und Zange in der Hand durchkämmten die mehr als zehn Helfer das Gebiet in allen Himmelsrichtungen und sammelten den von ihren Mitmenschen achtlos weggeworfenen Unrat. Nach anderthalb Stunden trafen sich alle wieder am Ausgangspunkt. Bei der Schauenburghalle hatte die Gemeinde einen Container zur Entsorgung der gesammelten Abfälle aufgestellt. Käppler war dafür dankbar. Die Gemeinde unterstütze die Aktion sehr. So habe sie auch die Zangen gestellt.

Es ist bemerkenswert, was alles zu finden ist: Corona-Schutzmasken gehören ebenso dazu, wie Coffee-to-go-Becher und Zigarettenkippen. "Höhepunkt" der Sammlung war ein mit Scherben und Glasflaschen übersätes Grundstück. Man hätte meinen können, das sei einmal der Standort einer Flaschenhandlung gewesen, war Käppler auch Tage nach dem Fund immer noch entsetzt.

Was aber hat Müllsammeln eigentlich mit Klimaschutz zu tun? Klimaschutz sei Umwelt- und Natur- und damit letztlich Menschenschutz, erklärt Käppler. Er machte die Bedeutung an einer weggeworfenen Zigarette deutlich. Die Kippe einer Filterzigarette verschmutzt und gefährdet doppelt. Allein die sich in einem Stummel angesammelten Gifte Nikotin, Arsen und Cadmium verschmutzten laut "Bund für Umwelt und Naturschutz" rund 40 Liter Grundwasser.

Das Plastik selbst zerfalle zu Mikroplastik, das über die Nahrungskette wieder beim Menschen ankomme. Wenn man jetzt noch weiß, dass Zigaretten zum am häufigsten weggeworfenen Müll gehören, erkennt man, dass sie ein echtes Problem für die Umwelt sind. Ein Stummel kann wegen seiner Gifte außerdem unmittelbar für Kinder wie für Hunde zur lebensbedrohlichen Gefahr werden.

Ordnungshütern ist das bekannt. Bürgermeister Faulhaber hatte zum Termin passend noch einmal im Bußgeldkatalog geblättert. So können in Dossenheim 75 Euro für eine weggeworfene Kippe, die nach dem Austreten auf der Straße liegen bleibt, verlangt werden.

Wer bei "Clean-Up" mitmachen möchte, wendet sich an die Gemeinde. Seit Kurzem verfüge man auch über einen Socialmedia-Kanal, zu finden unter dem Namen "cleanup_Dossenheim". Dort werden die nächsten Aktionstermine veröffentlicht. Jeder ist eingeladen mitzumachen.