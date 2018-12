Region Heidelberg. (cm/bmi) Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz oder Jens Spahn - wer wird Nachfolger von Angela Merkel als Bundesvorsitzende der CDU? Am Freitag wird es spannend. Dann stimmen 1001 Delegierte aus ganz Deutschland darüber ab, wer die CDU künftig führen soll.

>>>Den Live-Blog vom CDU-Bundesparteitag gibt es hier<<<

Mit dabei sind auch zwei Delegierte aus der Region rund um Heidelberg: Schönaus Bürgermeister Marcus Zeitler sowie der Landtagsabgeordnete und Gemeinderat Albrecht Schütte aus Bammental. Die eigentlich vorgesehene Landtagsabgeordnete Julia Philippi aus Dossenheim musste aber absagen. Die RNZ hat mit den drei Kommunalpolitikern gesprochen.

Marcus Zeitler fährt heute nach Hamburg. Foto: Alex

Marcus Zeitler feiert seine Premiere. Der Bürgermeister des Klosterstädtchens Schönau im Steinachtal und stellvertretende Vorsitzende der CDU Rhein-Neckar ist zum ersten Mal Delegierter bei einem Bundesparteitag, wie er gegenüber der RNZ erzählt. "Ich freue mich darauf", so Zeitler. Zwar habe er als Delegierter ein Rederecht, er werde sich aber wohl zurückhalten. Wen er wählt, will Zeitler nicht verraten. Am heutigen Donnerstagmorgen macht er sich mit seiner Partnerin Birgit Fritz - die Schriesheimerin ist als CDU-Kreisgeschäftsführerin ebenfalls Delegierte - mit dem Zug auf den Weg nach Hamburg. Noch am Donnerstagabend finden dort erste Treffen für Delegierte statt, bevor der Parteitag dann am Freitag offiziell startet. "Wir haben ein kleines Hotelzimmer gebucht, das wir selbst zahlen müssen", berichtet Zeitler, der den Parteitag nicht für einen ausgedehnten Hamburg-Urlaub nutzen wird. "Zur Eröffnung unseres Weihnachtsmarkts am Samstagnachmittag will ich wieder zurück in Schönau sein", erzählt Marcus Zeitler. Dann wird er sicher gefragt, ob er auch "richtig" gewählt hat.

Albrecht Schütte ist auf dem CDU-Parteitag dabei. Foto: privat

Albrecht Schütte steigt am heutigen Nachmittag am Stuttgarter Hauptbahnhof in den Zug Richtung Hamburg. Direkt nach der Sitzung des Finanzausschusses macht sich der Landtagsabgeordnete und Gemeinderat aus Bammental auf den Weg zum Bundesparteitag der CDU. Zum wievielten Mal, das weiß er selbst nicht mehr ganz genau. "Hamburg wird aber sicher der spannendeste Parteitag, den ich miterleben darf", ist sich Schütte sicher. Für ihn geht es in der Hansestadt um nicht weniger als die Ausrichtung der Partei. Und Schütte macht keinen Hehl daraus, dass er mit Friedrich Merz als neuem CDU-Vorsitzendem diese Aufgabe angehen will. "Bei uns in der Region geht es relativ klar in diese Richtung", berichtet Schütte. Ihn persönlich habe Merz mit seinen zentralen Themen überzeugt, bei denen er das Profil der Partei stärken will, darunter die Digitalisierung und der Klimaschutz. "Das sind die globalen Herausforderungen, mit denen wir uns auch hierzulande auseinandersetzen müssen", ist Schütte überzeugt.

Julia Philippi muss daheim bleiben. Foto: Alex

Julia Philippi war eigentlich als dritte Delegierte aus der Region rund um Heidelberg vorgesehen. Ja, eigentlich. "Ich liege nach einem Treppensturz in der Orthopädie und bin leider ausgeknockt", erzählt die Landtagsabgeordnete aus Dossenheim gegenüber der RNZ. Wer sie in Hamburg vertritt, konnten - oder wollten - weder Philippi noch CDU-Kreisgeschäftsführerin Birgit Fritz der RNZ verraten.