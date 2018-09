Von Moritz Grimmig

Neckargemünd. Es ist wohl eines der populärsten Vorurteile, wenn es um unsere westlichen Nachbarn geht: Niederländer campen für ihr Leben gern. Mit dem Wohnwagen, den obligatorischen Fahrrädern und einem Paar Clogs an den Füßen schwärmen sie jedes Jahr aus und suchen Campingplätze in ganz Europa auf - auch hier in der Region? Um das herauszufinden, besucht die RNZ den Campingplatz unter der Friedensbrücke in Neckargemünd.

Von den vielen Gästen tummeln sich an diesem späten Vormittag jedoch nur noch wenige bei ihren Stellplätzen, die meisten nutzen vermutlich das gute Wetter für die vielen Freizeitangebote in der Gegend. Fred und Thea van Veen dagegen sitzen auf ihren Campingstühlen direkt am Wasser und genießen die Sonne.

Campen bereits zum dritten Mal in Folge in Neckargemünd: Thea und Fred van Veen. Foto: Alex

Die beiden pensionierten Niederländer sind zum dritten Mal in Folge hier auf dem Campingplatz. Besonders gut gefällt ihnen die Nähe zum Wasser und die Ruhe. Das Paar unternimmt natürlich auch Ausflüge, wie zum Beispiel eine Fahrradtour nach Heidelberg. "Wir waren sogar schon mit dem Moped in Mannheim", erzählt Thea. Die beiden Senioren sind auf der Durchreise nach Italien und nutzen Neckargemünd als Zwischenstopp.

Genauso plant es auch Marta Stulen, die mit einem Buch ebenfalls am Neckarufer sitzt. Die 76-Jährige aus den Niederlanden ist aber zum ersten Mal auf dem Campingplatz. Nach dem achttägigen Aufenthalt fährt auch sie mit ihrem Mann weiter nach Italien. Obwohl es ihr gut gefällt, wird sie wahrscheinlich nicht noch einmal unter die Friedensbrücke zurückkehren: "Ich mache ja nicht immer das Gleiche!", lacht sie.

Die 46-jährige Lyana Tuithof kommt ebenfalls aus den Niederlanden, unterscheidet sich aber von ihren Vorgängern: Sie beschränkt ihre Campingtour auf Deutschland. Gemeinsam reist sie mit ihrem Mann in einem restaurierten alten Sanitäterfahrzeug von Campingplatz zu Campingplatz. Für sie ist es wichtig, sich entspannen zu können. "Es gibt hier nur wenig Lärm", freut sich Tuithof. Die Niederländerin ist zum dritten Mal hier. Wie lange sie dieses Mal bleibt, weiß sie noch nicht: "Wir haben für sechs Tage gebucht, vielleicht bleiben wir aber auch länger."

Platzbetreiber Gerrit van der Velden. Foto: Alex

Die vielen positiven Rückmeldungen freuen Gerrit van der Velden natürlich. Der 25-Jährige betreibt den Campingplatz zusammen mit seinen Eltern. Der Name verrät es vielleicht schon: Ursprünglich stammen sie - wer hätte es gedacht - ebenfalls aus den Niederlanden.

Seit 23 Jahren hat die Familie das Grundstück von der Stadt gepachtet, und die Gäste kommen so zahlreich wie selten zuvor. Von einem wahren "Camping-Boom" spricht van der Velden. Da sei natürlich auch das tolle Wetter der letzten Wochen und Monate hilfreich gewesen.

Passend zum anfangs erwähnten Vorurteil berichtet der Pächter-Sohn, dass auch auf dem Campingplatz seiner Familie eine Vielzahl der Besucher aus den Niederlanden kommt. "Die teilen sich mit den Deutschen den ersten Platz", meint van der Velden. Auch er habe schon oft das Phänomen beobachtet, dass Neckargemünd von vielen Holländern als Zwischenstation auf einer Camping-Route nach Italien genutzt wird.

Doch mit ihrer Vorliebe für das Campen sind unsere Nachbarn aus dem Flachland längst nicht mehr alleine. Auch Urlauber aus Dänemark, Großbritannien und der Schweiz haben laut dem Sohn des Pächters in den letzten Jahren das Camping für sich entdeckt.

Insgesamt gäbe es laut van der Velden selten unzufriedene Gäste: "Wir sind ein ganz einfacher Campingplatz, auf dem alles richtig gut abläuft." Als große Pluspunkte sieht er die schöne Umgebung, die sauberen sanitären Einrichtungen und das gute Essen im Restaurant am Haupteingang des Caravan-Parks.

Die holländische Vormachtstellung auf den Campingplätzen zu widerlegen, hat zumindest am Beispiel Friedensbrücke nicht geklappt. Trotzdem bestätigt letztlich auch der eigene Eindruck, was Gerrit van der Velden selbstbewusst angibt: Die Campingbranche befindet sich derzeit im Aufschwung.