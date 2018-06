Neckargemünd-Mückenloch. (rbr) Dass sich bei gewissen Dingen eine unermüdliche Ausdauer lohnt, hat sich dieser Tage in Mückenloch gezeigt. Dort hatte sich ein Bürger für eine bessere Anbindung des Neckargemünder Stadtteils an den Öffentlichen Personennahverkehr eingesetzt - mit Erfolg.

Bereits im Dezember 2008 wurde im Rahmen der Nahverkehr-Verbesserungen unter anderem auch die Neckargemünder Stadtbuslinie 753 ins Leben gerufen, von welcher Mückenloch bisher allerdings nur an den Wochenenden profitierte. Im Gegensatz zu Kleingemünd und Dilsberg, da der bisherige Fahrplan vordergründig auf die Taktzeiten der S-Bahn ausgerichtet war.

Es darf aber auch nicht unerwähnt bleiben, dass mit der Einführung der Linie 752 für den Stadtteil Mückenloch in Sachen Nahverkehr ebenfalls Verbesserungen erreicht wurden, die von der Bevölkerung entsprechend gut angenommen werden. Doch das Thema, um das es schon seit der Einführung des neuen Linienbündels geht, war die Beförderung der Mückenlocher Schüler, die in den weiterführenden Neckargemünder Schulen, unterrichtet werden.

Da die Stadtbuslinie, außer an den Wochenenden, eben nur bis zur Dilsberger Haltestelle "Vor dem Tor" fährt, können die Mückenlocher Schüler zwar die Linie 753 bis zur Abzweigung Mückenloch nutzen. Dort müssen sie aber darauf hoffen, dass sie von Privat-Fahrzeugen mitgenommen werden. Ist dies nicht der Fall, müssen die restlichen 1500 Meter Wegstrecke bei Wind und Wetter per Fuß zurückgelegt werden. Zwar ist der 20 Minuten später fahrende Bus der Linie 752 zuständig, was aber wohl kaum zu verantworten ist. Letztendlich geht es beim Schülertransport um eine Benachteiligung, mit der sich die Mückenlocher Eltern und Schüler auf Dauer keineswegs arrangieren möchten.

Auf Initiative eines Mückenlocher Bürgers wurden zunächst Stundenpläne und Anzahl der betroffenen Schüler ermittelt, wobei festgestellt wurde, dass lediglich eine Änderung an drei Wochentagen bei jeweils sechs Unterrichtsstunden erforderlich wäre. Mit spitzem Bleistift gerechnet, bedeutet dies, dass bei rund neun Kilometern pro Woche und 40 Unterrichtswochen pro Jahr lediglich 360 Kilometer Mehraufwand entstehen.

Mehrfach - letztmals im Februar 2016 kurz vor den Verhandlungen des neuen Linienbündels - wurde der Mückenlocher Ortschaftsrat darum gebeten, sich für eine positive Veränderung zum Wohle der Schüler stark zu machen. Das erschien aber aus Sicht der Räte ziemlich aussichtslos, weshalb sie das Thema auch nur halbherzig verfolgten.

Im Juni 2017 wurde der Mückenlocher Bürger durch einen Aufruf des Landratsamts erneut angeregt, eine mögliche Veränderung herbeizuführen. Das Landratsamt bat seinerzeit in Sachen öffentlicher Personen-Nahverkehr um Anregungen und Änderungswünsche. Zudem hatte es sich die grün-schwarze Landesregierung zum Ziel gesetzt, die Bevölkerung dazu zu bewegen, den öffentlichen Nahverkehr intensiver zu nutzen. Laut der Ankündigung von Verkehrsminister Winfried Hermann (Bündnis 90/Die Grünen) sollte selbst das kleinste Dorf zwischen 5 und 24 Uhr mindestens einmal stündlich per Bus bedient werden. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde der Landes-Etat um beachtliche 200 Millionen Euro aufgestockt.

Inzwischen wurde von Seiten des Landratsamts dem Mückenlocher Antrag stattgegeben - was heißen soll, dass zu Beginn des neuen Schuljahres 2018 / 2019 der Bus der Linie 753 die betroffenen Schüler bis zur Ortsmitte fahren wird. Eine Entscheidung, die sowohl bei den Kindern als auch bei ihren Eltern für große Erleichterung sorgen dürfte.