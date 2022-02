Von Nicolas Lewe

Wilhelmsfeld. Das Rennen um die Nachfolge von Ex-Bürgermeister Christoph Oeldorf in Wilhelmsfeld wird mindestens ein Dreikampf. Das steht fest, da neben Tobias Dangel und Alexander Kohl als dritter Kandidat der 35-jährige Florian Streib antritt. Während Dangel und Kohl aus Wilhelmsfeld und Heiligkreuzsteinach kommen, ist Streib nun der erste Bewerber, der als Externer bezeichnet werden kann.

Der 35-Jährige wohnt in Oberursel bei Frankfurt und arbeitet seit 2014 als hauptamtlicher Teammanager beim Deutschen Fußball Bund (DFB). Zuvor absolvierte er ein Praktikum im Büro der Nationalmannschaft unter Oliver Bierhoff und half bei der administrativen Vorbereitung der deutschen WM-Teilnahme 2014 in Brasilien.

Die organisatorische Betreuung männlicher und weiblicher U-Nationalmannschaften ist seither sein Arbeitsschwerpunkt. Im Gespräch mit der RNZ beschreibt er seine aktuelle Tätigkeit als "schöner als ein Sechser im Lotto". Andererseits verspüre er schon länger den "Drang", sich für die Gesellschaft einzusetzen – und wo ginge das besser als in der Kommunalpolitik im direkten, bürgernahen Austausch?

Dass nun ausgerechnet in Wilhelmsfeld das Amt des Bürgermeisters frei wird, sieht der 35-Jährige schon fast als einen Wink des Schicksals. Bereits 2012 sei er eher zufällig als Begleitung einer philippinischen Kommilitonin nach Wilhelmsfeld gekommen. Neben dem Wandeln auf den Spuren des philippinischen Nationalhelden José Rizal habe er im Luftkurort etwas "Besonderes" verspürt: "die Luft, die Abgeschiedenheit und trotzdem die Nähe zu Heidelberg" – diese Mischung habe ihn fasziniert und er liebäugelte sogar mit einem Umzug, der aber nicht zustande kam. Im Falle seiner Wahl zum Bürgermeister würde sich das ändern. Für ihn und seine Verlobte, die aus Fürth im Odenwald stammt, sei es mit Mitte 30 die perfekte Zeit, um Wurzeln zu schlagen. "Wir können es uns sehr gut vorstellen, langfristig in Wilhelmsfeld zu leben", betont der 35-Jährige.

Begeistert ist er vom "reichen Vereinsleben" im Luftkurort. "Von Kindesbeinen an bin ich Fußballer und Handballer", erzählt Streib. Auch dank dieser Vita wisse er, wie wichtig sozialer Zusammenhalt ist. Eben diesen, der durch Corona gelitten habe, wiederzubeleben, sei eines seiner Ziele für Wilhelmsfeld. Für den Erhalt des Prädikats Luftkurort möchte sich der 35-Jährige ebenso einsetzen wie für eine generationengerechte Mobilität. Fördermöglichkeiten auszuschöpfen und nachhaltige Aspekte bei Wasser- und Energieversorgung zu berücksichtigen, ist ihm wichtig. Seit 2021 ist er Mitglied bei Bündnis 90/ Die Grünen. Im Wahlkampf will er viel Zeit in Wilhelmsfeld verbringen, mit den Fraktionen sprechen und jedem eine Gelegenheit geben, ihn persönlich kennenzulernen. Er sehe sich als überparteilicher Kandidat, so Streib: "Der Umgang und das Gewinnen von Menschen für eine gemeinsame Sache treiben mich an."