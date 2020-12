Sandhausen. (luw) Gemeinderat Hakan Günes (CDU) hat am gestrigen Freitag seine Kandidatur für die Bürgermeisterwahl im nächsten Jahr bekannt gegeben. Der 27-jährige Sandhäuser geht damit als zweiter Bewerber ins Rennen um die Rathausspitze, nachdem Ende Oktober bereits die von der Bürgerinitiative "Pro Waldschutz" bekannte Petra Weiß (parteilos) ihre Kandidatur erklärt hatte. Der seit 2005 amtierende Bürgermeister Georg Kletti (CDU) hatte zuvor angekündigt, nicht erneut zur Wahl anzutreten.

"Das Bürgermeisteramt in Sandhausen ist mein Jugendtraum, der sich durch meine Wahl in den Gemeinderat verfestigt hat", erklärte der in einer Mannheimer Rechtsanwaltskanzlei tätige Jurist gegenüber der RNZ. Die Entscheidung zu seiner Kandidatur sei erst "in den letzten Tagen final gereift".

Günes ging in der Hopfengemeinde in den Kindergarten und zur Grundschule, legte 2012 sein Abitur am Friedrich-Ebert-Gymnasium ab. 2019 folgte ein Studienabschluss der Rechtswissenschaften an der Ruprecht-Karls Universität Heidelberg.

Seit 2013 engagiert er sich in der Jungen Union (JU) und "reaktivierte" nach eigener Aussage die JU Leimen-Sandhausen. 2016 trat er in die CDU ein, im selben Jahr wurde er als Nachrücker Mitglied des Gemeinderats. Bei der Kommunalwahl 2019 wurde er direkt ins Gremium gewählt.

CDU-Gemeindeverband und -Ratsfraktion erklärten unisono, "geschlossen hinter ihm" zu stehen und Günes’ Kandidatur zu unterstützen: "Er hat die notwendige Dynamik und auch das erforderliche Rüstzeug, um eine zukunftsorientierte Politik zu machen." Zugleich betrachtet sich der 27-Jährige als "unabhängiger Kandidat", wozu er auf Nachfrage sagte: "Ich verstehe das Bürgermeisteramt als kein parteipolitisches Amt, sondern als fraktions- und parteiübergreifendes Amt, das sich am Wohle der Mitbürgerinnen und Mitbürger zu orientieren hat und nicht am Parteibuch."

Der seit über 15 Jahren als Handballer aktive Kreisläufer des SC Sandhausen sieht die Bürgermeisterwahl im nächsten Jahr "als richtungsweisende Entscheidung" für die Gemeinde. "Ich stehe für einen bürgernahen und offenen Dialog und ein gutes gesellschaftliches Miteinander", so Günes weiter. Voranbringen will er "unter anderem den flächendeckenden Breitbandausbau und die Weiterentwicklung des Ortskerns".

Eine "hohe Priorität" räumt er der Digitalisierung mit Blick auf die Sandhäuser Schulen und die Verwaltung ein. "Ferner müssen wir unseren kommunalen Beitrag zu einer gesunden Natur und Umwelt leisten", meint der Kandidat und fügt an: "Für alle Planungen und Maßnahmen gibt es nur ein Fundament: solide Finanzen."

Günes war von 2014 bis 2016 ehrenamtlich als Vorsitzender des SC Sandhausen aktiv. Regional bekannt ist er auch durch den jährlichen Auftritt mit einer Coverband, in der er beim Hospiztag des Hospizdienstes Leimen-Nußloch-Sandhausen Gitarre spielt.