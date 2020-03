Mauer. (cm) Am Sonntag ist Wahltag. Die 4000-Einwohner-Gemeinde im Elsenztal wählt ihren Bürgermeister. Die RNZ hat alles Wissenswerte zusammengefasst:

> Wahlberechtigte: Genau 3210 sind am Sonntag zur Wahl aufgerufen – 93 davon sind 16- und 17-Jährige. Bei der Bürgermeisterwahl vor acht Jahren waren es noch 3043 Wahlberechtigte.

> Briefwahl: 475 Mauermer haben bis zum gestrigen Donnerstagnachmittag Briefwahl im Rathaus beantragt. Wie viele davon wirklich schon ihr Kreuzchen gesetzt haben, wird nicht gezählt. "Die Rücklaufquote ist aber sehr hoch", sagt Wahlleiter Mathias Schmalzhaf. Zum Vergleich: Vor acht Jahren waren es noch 353 Briefwähler. "Bei Bürgermeisterwahlen ist deren Zahl warum auch immer stets geringer als bei anderen Wahlen", so Schmalzhaf. "Sonst haben wir 700 bis 800 Briefwähler."

> Wahlbezirke: Seit der Kommunalwahl im vergangenen Jahr ist der Ort nur noch in drei statt vier Bezirke unterteilt. Das Wahllokal im Heid’schen Haus ist Geschichte. Damit reagierte die Gemeinde auf die steigende Zahl der Briefwähler. Am Sonntag gibt es drei Urnenwahlbezirke und einen Briefwahlbezirk. Die 856 Wahlberechtigten aus dem Ortsteil Übersee geben ihre Stimme im Bezirk eins im Awo-Gebäude am Bahnhof ab, 1165 Wahlberechtigte aus Mauer-Mitte wählen im Bezirk zwei in der Schule und 1189 Wahlberechtigte vom "Berg" machen ihr Kreuzchen im Bezirk drei im Rathaus. Alle sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

> Die Kandidaten: Auf dem Stimmzettel stehen zehn Bewerber in der Reihenfolge des Eingangs ihrer Bewerbung. Ganz oben steht Bürgermeister John Ehret (parteilos). Heike Kramer, Schulsekretärin, CDU-Gemeinderätin und stellvertretende Bürgermeisterin, steht auf Platz sieben. Karl-Heinz Eith (ÖDP) aus Bösingen belegt Platz sechs. Die restlichen Plätze werden von Kandidaten der Satirepartei "Die Partei" belegt: Yesamin Fritzsche aus Neckarsteinach, Constantin Kleinholdermann aus Rüsselsheim am Main, Björn Leuzinger, Daniel Wagner und Maximilian von Moers-Meßmer aus Heidelberg sowie Stefan Hofmann und Tobias Langer aus München.

> Der Wahlabend: Um Punkt 18 Uhr werden die Wahlurnen geleert und die öffentliche Auszählung beginnt in den Wahllokalen. Der Wahlausschuss prüft ungültige Stimmen. Das Ergebnis soll gegen 18.30 Uhr von der Rathaustreppe den dann wohl mehreren Hundert Neugierigen bekanntgegeben werden. Zwischenstände werden nicht veröffentlicht. Erhält ein Bewerber im ersten Wahlgang mehr als die Hälfte der Stimmen, ist er gewählt. Dann spielt der Musikverein und anschließend steigt eine von der Gemeinde auf Kosten des Wahlsiegers organisierte Wahlparty, bei der die Feuerwehr bewirtet und bei der wohl mehrere Vereine auftreten. Erhält kein Bewerber die absolute Mehrheit, wird zwei Wochen später, am 22. März, erneut gewählt. Dann reicht die relative Mehrheit zum Sieg. "Die Würstchen halten bis dahin", sagt Schmalzhaf mit einem Augenzwinkern.