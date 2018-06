Gaiberg. (agdo) Eigentlich könnte Gaibergs Hauptamtsleiter Alexander Wenning gerade seine Sachen nehmen und ins nächste Zimmer im Rathaus umziehen - vorausgesetzt er wird am 24. Juni zum Bürgermeister gewählt.

Nach reiflicher Überlegung hat der verheiratete 41-jährige Vater einer vierjährigen Tochter seinen Hut als achter Bürgermeisterkandidat in den Ring geworfen. Die Bewerbungsfrist um den begehrten Gaiberger Chefsessel endet am Montag, 4. Juni, um 18 Uhr.

"Gaiberg ist mein Zuhause, ich möchte den Ort voranbringen, die Gaiberger sollen sich wohlfühlen", sagt Alexander Wenning. Der Gedanke Bürgermeister zu werden, sei schon sehr lange in ihm verankert, so Wenning.

Nachdem die Entscheidung publik ist, tritt Wenning aus dem Wahlausschuss, dessen stellvertretender Leiter er ist, aus. Den Wahlausschuss leitet Rathauschef Klaus Gärtner, der nach 24 Amtsjahren in den Ruhestand geht.

Bereits vor fünf Jahren kandidierte Alexander Wenning bei der Bürgermeisterwahl in Neidenstein, unterlag allerdings dem jetzigen Amtsinhaber Frank Gobernatz. Er sei nicht der richtige Kandidat für Neidenstein gewesen, erkennt Wenning rückblickend - aber für Gaiberg sei er es.

Er kenne den Ort, in dem er auch lebt, wie seine eigene Westentasche: "Durch meine langjährige Erfahrung in der Kommunalpolitik, besonders in Gaiberg, weiß ich, wo es hakt und welche Sachen angepackt werden müssen", so Wenning.

Alexander Wenning wurde in Heidelberg geboren und wuchs in Dielheims Ortsteil Horrenberg auf. Bevor er sein Studium als Diplomverwaltungswirt an der Hochschule Kehl abschloss, absolvierte er eine praktische Ausbildung bei der Gemeinde Dielheim.

Die Praxissemester machte Wenning beim Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises, beim Kommunalrechtsamt sowie bei der Stadt Wiesloch im Baurechtsamt und Kulturamt. Mit anderen Worten: Alexander Wenning lernte von der Pike auf. Zwischenzeitlich absolvierte er den Grundwehrdienst bei der Luftwaffe.

Seit nunmehr 18 Jahren Jahren arbeitet Alexander Wenning im Gaiberger Rathaus, zunächst als Ratsschreiber sowie Leiter des Grundbuchamtes, später als Bauamtsleiter und seit 2010 als Hauptamtsleiter. Zudem ist er staatlich geprüfter Ausbilder der Industrie- und Handelskammer und bildete sich in der Finanzverwaltung, im Ordnungs- und Polizeirecht, im Katastrophenschutz sowie im Baurecht weiter.

In Gaiberg müsse einiges angepackt werden, so Wenning, der sich für die Schaffung eines Familien- und Begegnungszentrums als Treffpunkt für Jung und Alt in der Ortsmitte einsetzen will. "Schule, Kindergarten und Kleinkindbetreuung müssen zukunftssicher gemacht werden."

Der Hauptamtsleiter will zudem Vereine stärken und eine deutlich bessere Anbindung des Personennahverkehrs in die Wege leiten. Ebenfalls soll das umstrittene Neubaugebiet "Streuobstwiesen" umgesetzt werden. Wenning: "Im Ort stehen viele Bau- und Sanierungsmaßnahmen an, gefragt ist eine solide Finanzpolitik und ein ökologischer sowie ökonomischer Blick."