Gaiberg. (lew) Seit Montagabend steht es offiziell fest: Bei der Bürgermeisterwahl in Gaiberg am 24. Juni treten insgesamt neun Kandidaten um die Nachfolge Klaus Gärtners an. Der amtierende Rathauschef tritt nach 24 Jahren an der Spitze der 2400 Einwohner zählenden Gemeinde nicht mehr an. Als Leiter des Wahlausschusses stand Gärtner am Montagabend aber gerne zur Verfügung - und hatte dabei noch am Morgen die Zahl der Bewerber um eins nach oben korrigieren müssen. Martin Miltenberger, Jahrgang 1969, Finanzkanzleileiter aus Gaiberg, hatte sich mit seiner Kandidatur Zeit gelassen bis zum Tag der Bewerbungsfrist. Erst um 8.50 Uhr gab er am Montag seine Unterlagen im Rathaus ab.

Der Wahlausschuss bestätigte deren Vollständigkeit ebenso wie bei denen der acht anderen Kandidaten. In alphabetischer Reihenfolge sind das: Andreas Hildebrandt, Markus Huber, Friedhild Miller, Petra Müller-Vogel, Heike Philipp, Ralph Steffen, Stephan Weber und Alexander Wenning. In den kommenden knapp drei Wochen haben die neun Bewerber nun Gelegenheit, den Gaibergern ihre politischen Inhalte sowie ihre Ziele für das Wohl der Gemeinde nahezubringen, ehe die Bürger dann am 24. Juni entscheiden, wem sie für die kommenden acht Jahre ihr Vertrauen schenken.

Für einen Sieg beim Urnengang am 24. Juni bräuchte es eine absolute Mehrheit von über 50 Prozent der Stimmen. Sollte sich im ersten Wahlgang keiner der Kandidaten durchsetzen, so käme es am 8. Juli zu einem zweiten Wahlgang. Angesichts der hohen Zahl an Bewerbern gilt dieses Szenario als wahrscheinlich.