Gaiberg. (mün/aham) Neun Kandidaten wollen auf den Gaiberger Rathaussessel - doch die rund 1870 Wähler haben am heutigen Sonntag keine eindeutige Wahl getroffen - in 14 Tagen, am 8. Juli, steht der zweite Wahlgang an.

Mit 22,8 Prozent liegt Ralph Steffen vor Alexander Wenning (19,4 Prozent und Petra Müller-Vogel (17,1 Prozent).

Die Wahlbeteiligung lag bei 74,19 Prozent (1389 Wähler).

So viele Stimmen erhielten die Kandidaten:

Ralph Steffen 22,8 Prozent (317 Stimmen)

Er ist 49 Jahre alt und lebt seit 21 Jahren in Gaiberg. 14 Jahre lang war er hier Gemeinderat.

Markus Huber 13,1 Prozent (182 Stimmen)

Ist 52 Jahre alt, lebt in Karlsdorf und arbeitet beim Hauptzollamt in Karlsruhe.

Andreas Hildebrandt 3,9 Prozent (54 Stimmen)

Ist Pastor der Freien evangelischen Gemeinde, 50 Jahre alt und lebt seit mehreren Jahren in Gaiberg.

Petra Müller-Vogel 17,1 Prozent (238 Stimmen)

Ist 53 Jahre alt und Verwaltungsangestellt im pfälzischem Leimersheim.

Heike Philipp 9,2 Prozent (128 Stimmen)

Ist 56 Jahre alt, lebt seit ihrer Geburt im Ort und ist Büroleiterin in Heidelberg.

Friedhild Miller 0 Prozent (0 Stimmen)

Die Sindelfingerin tritt derzeit bei jeder Bürgermeisterwahl zwischen Weinheim und Bodensee an.

Alexander Wenning 19,4 Prozent (269 Stimmen)

Ist 41 Jahre, arbeitet seit 18 Jahren im Gaiberger Rathaus

Stephan Weber 13,1 Prozent (182 Stimmen)

Ist 30 Jahre alt, Unternehmer und sitzt derzeit als fraktionsloser im Gemeinderat.

Martin Miltenberger 1,1 Prozent (15 Stimmen)

Er ist 49 Jahre alt, lebt seit einem Jahr in Gaiberg und arbeitet als Integrationsleiter.