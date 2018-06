Gaiberg. (aham) Der Stimmzettel ist dieses Mal deutlich länger als sonst. Wenn die Gaiberger am Sonntag, 24. Juni, ihren neuen Bürgermeister wählen, haben sie einen 34,5 Zentimeter langen Zettel vor sich. Kein Wunder, bei neun Bewerbern.

Untereinander müssen die Namen von Ralph Steffen, Markus Huber, Andreas Hildebrandt, Petra Müller-Vogel, Heike Philipp, Friedhild Miller, Alexander Wenning, Stephan Weber und Martin Miltenberger darauf passen. Zum Vergleich: Als Amtsinhaber Klaus Gärtner im Juni 2010 - ohne Gegenkandidat - wiedergewählt wurde, maß der Stimmzettel nur etwa 20 Zentimeter.

Doch nicht nur der lange Stimmzettel ist besonders bei dieser Wahl. Außergewöhnlich ist auch, dass alle Kandidaten parteilos sind und keiner von einer Partei unterstützt wird. Zumindest offiziell. Denn wie CDU-Vorsitzender Matthias Volkmann auf RNZ-Nachfrage berichtet, sind die Gaiberger Christdemokraten vor der Wahl durchaus auf die Suche nach einem eigenen Kandidaten gegangen.

"Wir haben verschiedene Leute angesprochen und Werbung gemacht", so Volkmann. "Möglicherweise ist so noch einer dazugekommen." Mehr wollte er aber nicht sagen.

Die Grünen, im Gemeinderat als Grüne Liste (GL) vertreten, hatten zwar versucht, einen eigenen Kandidaten ins Rennen zu bringen, das klappte aber nicht, erzählt GL-Vorsitzender Maximilian Haider. Von den jetzigen neun Bewerbern unterstütze die GL keinen.

"Damit hätten wir denen keinen Gefallen getan", meint Haider angesichts der zerrütteten Situation im Gemeinderat. Ähnlich beschreibt es SPD-Vorstandsmitglied Eric Schuh: Erst hätten die Sozialdemokraten "keinen geeigneten Kandidaten" gefunden und von den neun Bewerbern "wollte sich keiner einer Partei zuordnen".

Wahlberechtigt sind 1872 Gaiberger. Sie können ihr Kreuzchen am Sonntag von 8 bis 18 Uhr machen. In dieser Zeit hat das Wahllokal im Bürgerforum Altes Schulhaus geöffnet. Einige Wahlberechtigte haben ihre Entscheidung schon getroffen. Wie Ordnungsamtsleiterin Karin Oehmig berichtet, sind bereits etwa 290 der bislang 323 gestellten Briefwahlanträge ausgefüllt zurück im Rathaus. Damit liegt die Wahlbeteiligung schon jetzt bei über 15 Prozent.

Wie die Gaiberger abgestimmt haben, wird sich gegen 19 Uhr am Alten Schulhaus zeigen. Dann wird das Ergebnis verkündet. Um Bürgermeister zu werden, muss ein Kandidat die absolute Mehrheit erreichen - also über die Hälfte der abgegebenen Stimmen. Sollte es keinen Sieger geben, wird zwei Wochen später, am Sonntag, 8. Juli, erneut gewählt. Dann reicht die einfache Mehrheit für den Sprung an die Verwaltungsspitze.