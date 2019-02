Von Christoph Moll

Dossenheim. Die Nacht für den künftigen Bürgermeister der Bergstraßengemeinde war kurz. Nach gerade einmal drei Stunden Schlaf war David Faulhaber gestern wieder als Leiter der Pressestelle des Mannheimer Polizeipräsidiums im Dienst. Am 1. April wird der 42-Jährige aus Brühl dann auf den Chefsessel im Dossenheimer Rathaus wechseln. Faulhaber (CDU) setzte sich bekanntlich am Sonntag gleich im ersten Wahlgang der Bürgermeisterwahl mit 50,8 Prozent der Stimmen gegen seine beiden Mitbewerber Boris Maier und Elke Kaiser durch und wird damit Nachfolger von Langzeit-Bürgermeister Hans Lorenz (CDU), der nach 24 Jahren in den Ruhestand geht.

Der überraschend schnelle Erfolg sorgte dafür, dass die Wahlparty improvisiert werden musste. Vom Rathaus ging’s in die Gaststätte "Turmstube", wo der Wahlsieger mit Familie, Freunden und Unterstützern feierte. Insgesamt waren es rund 50 Personen. "Wir hatten Glück, dass es noch so viele Plätze gab", sagte Faulhaber. "Es war nicht feucht-fröhlich, aber sehr kurzweilig."

Hintergrund Eine Stimme für Hans Lorenz Einer wählte den scheidenden Rathauschef, einer den Friseur Dossenheim. (bmi) Drei Kandidaten waren offiziell für die Nachfolge von Bürgermeister Hans Lorenz angetreten, Stimmen haben am Ende aber sogar elf Personen erhalten. Neben Wahlsieger David Faulhaber und seinen beiden [+] Lesen Sie mehr Eine Stimme für Hans Lorenz Einer wählte den scheidenden Rathauschef, einer den Friseur Dossenheim. (bmi) Drei Kandidaten waren offiziell für die Nachfolge von Bürgermeister Hans Lorenz angetreten, Stimmen haben am Ende aber sogar elf Personen erhalten. Neben Wahlsieger David Faulhaber und seinen beiden Konkurrenten Boris Maier (40,1 Prozent) und Elke Kaiser (8,9) haben es acht weitere Namen auf die Wahlzettel geschafft. Gleich zwei Stimmen erhielt Roland Konradi vom "Verein zur Pflege der Livemusik". Eine mehr als dessen Vorsitzender Florian Knappe. Ebenfalls gewählt wurden Cornelia Wesch, Gemeinderätin der Freien Wähler, Matthias Delbrück, ehemaliger Grünen-Gemeinderat, Alicia Fath, katholisches Pfarrbüro, und Karl-Heinz Groß. Beim Namen Markus Bähr gibt es in Dossenheim gleich zwei "Prominente": Zum einen den Ex-Fußballprofi, zum anderen den Friseur - der Letztgenannte hat wohl einen Edelfan. Ein Wähler gönnte Hans Lorenz eine vierte Amtszeit und gab dem Rathauschef seine Stimme. Boris Maier vor David Faulhaber: Das traf nur in einem der 15 Wahlbezirke zu. Die Wähler rund um das Haus Stephanus im Platanenweg sorgten mit 171 zu 170 Stimmen für den Ausreißer. In den übrigen 14 Bezirken gab es stets die gleiche Reihenfolge: David Faulhaber vor Boris Maier und Elke Kaiser. Besonders stark schnitt Faulhaber im Schwabenheimerhof ab. Im Weiler erreichte der 42-Jährige aus Brühl 59,5 Prozent der Stimmen. Wäre es allein nach den 907 Briefwählern gegangen, müssten die Dossenheimer nochmals wählen: Hier fehlten Faulhaber bei 49,7 Prozent sechs Stimmen zur absoluten Mehrheit, dafür schnitt Elke Kaiser mit 13 Prozent überdurchschnittlich gut ab.

Gegen 23 Uhr war Schluss, aber nicht für David Faulhaber, der ein großer Football-Fan ist. Für einen solchen war das Superbowl-Finale in den USA in der Nacht auf Montag ein Pflichttermin. Mit Freunden verfolgte der Wahlsieger das Großereignis in der Mannheimer Gaststätte "Fette Wutz". Und hatte ein zweites Mal Grund zum Jubeln. Denn Faulhaber ist Fan der "New England Patriots", die den Superbowl gewannen. "Die Verkündung des Wahlergebnisses im Rathaus war aber spannender als das Spiel", schmunzelt Faulhaber. "Solch einen Tag habe ich noch nicht erlebt - da nimmt man gerne etwas Schlafmangel in Kauf."

Am Montagmorgen freuten sich die Kollegen der Polizei mit David Faulhaber und kamen zum Gratulieren. Das Handy des 42-Jährigen stand nicht still. Über 300 Glückwunsch-Nachrichten gingen auf sämtlichen Kanälen ein. Am Montagabend ging es dann weiter mit dem Feiern: Die Feuerwehr kam zum traditionellen Aufstellen der Bürgermeister-Fichte in Brühl vorbei. Am heutigen Dienstagnachmittag nimmt David Faulhaber an einem Termin zum geplanten Radschnellweg teil, der Dossenheim betrifft.

In den nächsten Wochen und Monaten bis zu seinem Amtsantritt will er weitere Termine wahrnehmen - solange diese mit seiner Dienstzeit vereinbar sind. Mit Noch-Bürgermeister Hans Lorenz sind mehrere Treffen geplant. "Mir ist es wichtig, auch die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung kennenzulernen", sagt Faulhaber. Wie lange er noch Polizist ist, weiß er noch nicht. In den nächsten Wochen muss auch der Übergang vom Beamten auf Lebenszeit zum Wahlbeamten geregelt werden. Die Nachfolge in der Pressestelle des Polizeipräsidiums ist noch ungeklärt.

Dass Dossenheim sich auf seinen neuen Bürgermeister freut, wurde am Wahlabend deutlich. Der Rathausplatz war voll, die Musikvereine traten auf und die Feuerwehr kam mit Fackeln. Kommandant Stefan Wieder hieß Faulhaber als künftigen Chef der Wehr - das ist der Rathauschef kraft Amtes - willkommen und überreichte Einsatzjacke und Helm mit der Aufschrift "Bürgermeister". "Sie werden viel lernen müssen", meinte Wieder, woraufhin Polizist Faulhaber bemerkte: "Das Blaulicht anschalten kann ich schon." Wieder erinnerte an Faulhabers Versprechen, nach Dossenheim zu ziehen, und sagte mit Blick auf dessen drei Kinder Philipp (14), Hanna (12) und Lilly (7): "Die Jugendfeuerwehr freut sich auf drei neue Mitglieder."

Bernhard Willwert vom Männergesangverein sprach für die musikalischen Vereine und freute sich, dass der neue Bürgermeister sich sehr um die Vereine bemühe. "Ohne funktionierendes Vereinsleben gibt es keine Wohlfühlgemeinde", meinte er. Faulhaber erzählte von einer Singstunde, an der er teilnahm und bei der er mitsang. "Da ich nichts Negatives gehört habe, kann es nicht so schlecht gewesen sein", schmunzelte er. "Zu Hause darf ich nur unter der Dusche singen." Als dann das "Dossenheimer Lied" erklang, gab Faulhaber zu: "Das muss ich noch lernen."

Rede von Wahlsieger David Faulhaber vor dem Dossenheimer Rathaus Video: Benjamin Miltner / Produktion: Vanessa Sica