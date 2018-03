Bammental. (bmi) Es war ein Bild mit Symbolcharakter. Draußen vor der TV-Halle hatten es sich die Gänse - mal wieder - gemütlich gemacht. Aber anders als an manch anderem Tag fanden die Wildtiere am Sonntagabend kaum Beachtung. Denn nach dem Wahlsieg des neuen und alten Bürgermeisters Holger Karl (CDU) spielte drinnen die Musik. In der TV-Halle stieg die Wahlparty - der Wahlkampf mit all seinen Debatten und Themen wie eben auch der "Dauerbrenner" Gänse war hinter sich gelassen.

Viele Bammentaler waren der Einladung Karls gefolgt, die Stimmung war ausgelassen. Vor allem bei Karl selbst machten sich Entspannung und gute Laune breit, nachdem er sich mit 70,86 Prozent der Stimmen gegen Anke Buscholl aus Gauangelloch (27,36) und Friedhild Anni "Fridi" Miller aus Sindelfingen (1,35) durchgesetzt hatte. Karl hatte damit bereits im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erreicht und war damit wiedergewählt. Gelöst, geradezu euphorisch und im breiten Kurpfälzisch wandte sich der Rathauschef wie zuvor am Rathausplatz an seine Bürger, Unterstützter und Bürgermeisterkollegen aus der Region. "Den härtesten Wahlkampf, den man momentan haben kann, ist der mit einer Frau als Gegenkandidatin - ich hatte gleich zwei", sprudelte es aus Karl heraus.

Zuvor hatte Wiesenbachs Bürgermeister Eric Grabenbauer als Vorsitzender des Sprengels Odenwald/Kraichgau und als Vertreter des Kreistags wie des Gemeindeverwaltungsverbands Neckargemünd Glückwunsche an seinen Amtskollegen überbracht. "Wir wollen die Aufgaben, die wir gemeinsam mit Holger Karl begonnen haben, auf bewährte Art und Weise voranbringen", sagte Grabenbauer. Auch die Bürgermeister John Ehret aus Mauer und Klaus Gärtner aus Gaiberg betonten im Gespräch mit der RNZ ihr gutes Verhältnis zu ihrem Bammentaler Amtskollegen. "Holger Karl tut Bammental, aber auch Gaiberg gut", so Gärtner. Durch das Vertrauen zwischen den handelnden Personen könne die traditionell enge Bindung der beiden Gemeinden aufrechterhalten werden. Nach dem 24. Juni wird sich für Karl allerdings der Ansprechpartner ändern: Dann finden in Gaiberg Bürgermeisterwahlen statt und Gärtner wird nach 24 Jahren nicht mehr kandidieren.

Karl bleibt dagegen auch die kommenden acht Jahre Bürgermeister. Für die erwarteten "schweren Zeiten" bekam er von Feuerwehrchef Timo Winkelbauer einen speziellen "Feuerlöscher" mit integriertem Zapfhahn überreicht. Mit einer Flasche Pfefferlikör aus der Partnerstadt Demitz-Thumitz gab es gleich noch eine Getränkeempfehlung dazu. "Der ist total lecker und dort ein Trendgetränk", zeigte sich Karl über sein Wahlgeschenk beglückt. Zuvor kündigte er an: "Kann sein, das ich morgen früh noch nicht im Rathaus bin - aber nachmittags auf jeden Fall." Letztendlich war Karl doch bereits um 9 Uhr an seinem Arbeitsplatz und nahm per E-Mail und Telefon viele Glückwünsche entgegen. "Ansonsten geht es ganz normal weiter."