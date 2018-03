Bammental. (cm) Am heutigen Montag, 26. Februar, kommt es zum Showdown: In der Elsenzhalle treffen ab 19.30 Uhr die Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 4. März aufeinander, Einlass ist bereits ab 19 Uhr. Es werden mehrere Hundert Besucher erwartet, die eine Frage beschäftigt: Wer ist der beste Bürgermeister? Ist es der 52-jährige Holger Karl (CDU), der seit acht Jahren an der Spitze der rund 6500 Einwohner zählenden Elsenztalgemeinde steht? Oder würden Friedhild Anni Miller, 48-jährige Familienhelferin aus Sindelfingen, oder Anke Buscholl, 54-jährige Diplom-Verwaltungswirtin aus Gauangelloch, den Job besser machen? In dieser Reihenfolge haben sie sich beworben und so stehen sie auch auf dem Stimmzettel.

Erwartet werden bei dieser offiziellen Kandidatenvorstellung allerdings nur Holger Karl und Anke Buscholl. "Fridi" Miller hat abgesagt, weil sie sich an diesem Abend schon in Ravensburg vorstellt, wo ein neuer Oberbürgermeister gesucht wird. Karl und Buscholl haben zunächst jeweils 15 Minuten Zeit, um sich und ihr Programm vorzustellen.

Die Reihenfolge dafür wurde ausgelost und weicht von der auf dem Stimmzettel leicht ab: Karl beginnt, Buscholl folgt, Miller würde abschließen. Während der Rede eines Kandidaten dürfen die anderen beiden Kandidaten nicht in der Halle sein - und auch ihr Handy nicht nutzen. Ein Rathausmitarbeiter wird dies überprüfen. Im Anschluss an die Vorstellungsrunde können die Bammentaler dann eine Stunde lang Fragen stellen - an einen oder an alle Kandidaten. Jeder Bürger darf dabei zunächst nur eine Frage stellen und die Antworten der Kandidaten dürfen jeweils nicht 90 Sekunden überschreiten.