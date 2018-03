Das Interesse an der Kandidatenvorstellung in der Elsenzhalle war groß. Foto: Alex

Bammental. (bmi) Bleibt Holger Karl (CDU) Bürgermeister von Bammental? Oder zieht mit Anke Buscholl oder Friedhild Anni Miller eine seiner beiden parteilosen Herausforderinnen auf den Chefsessel ins Rathaus ein? Die Antwort auf diese Fragen gibt es am kommenden Sonntag, 4. März. Zwischen 18.30 und 19 Uhr wird Bürgermeisterstellvertreter und Wahlausschussvorsitzender Wilhelm Müller mit einem Mikrofon auf den Rathausplatz treten und das vorläufige Endergebnis der Bürgermeisterwahl verkünden. Hat keiner der drei Kandidaten die absolute Mehrheit - also 50 Prozent plus eine Stimme - inne, kommt es zwei Wochen später zur Neuwahl. Am Sonntag, 18. März, würde dann statt der absoluten Mehrheit von über 50 Prozent eine einfache Mehrheit zum Sieg genügen.

Rund 5100 und damit in etwa 200 mehr Wahlberechtigte als bei der vergangenen Bürgermeisterwahl im Jahr 2010 dürfen am Sonntag zwischen 8 und 18 Uhr an die Wahlurnen. Auf dem Stimmzettel stehen die Namen der Kandidaten in der Reihenfolge, wie ihre Bewerbungen eingegangen sind: Ganz oben steht der 52-jährige Bürgermeister und Diplom-Verwaltungswirt Holger Karl. Es folgen die 48 Jahre alte Familienhelferin und "Aufdeckungspolitikerin" Friedhild Anni Miller aus Sindelfingen und die 54-jährige Diplom-Verwaltungswirtin Anke Buscholl aus dem Leimener Stadtteil Gauangelloch.

Immerhin rund 600 Bammentaler haben bereits gewählt. So viele Briefwahlanträge waren bis gestern Vormittag im Rathaus eingegangen, wie Hauptamtsleiterin Kristina Leicht der RNZ berichtete. Das sind gut Hundert mehr als vor acht Jahren und in etwa die Hälfte im Vergleich zur Bundestagswahl im vergangenen Jahr. Daraus eine Prognose zur Wahlbeteiligung abzuleiten, fällt schwer. Die über 64 Prozent aus dem ersten Wahlgang 2010 werden wohl kaum erreicht werden. Die Zahl der Briefwähler lässt laut Leicht aber darauf schließen, dass die Wahlbeteiligung zumindest über 40 Prozent erreichen wird.

Anders als 2010 gibt es nun sechs statt vier Urnen- und zwei Briefwahlbezirke statt nur einen. Wie bei der Bundestagswahl 2017 können die "Reilser" ihre Stimme in zwei Wahllokalen im Regenbogenkindergarten abgeben. Ebenfalls zwei Wahllokale befinden sich für die Bewohner des Heldenbergs im Gymnasium, jeweils eines im Rathaus und im evangelischen Gemeindehaus. Circa 50 ehrenamtliche Wahlhelfer und zehn Verwaltungsmitarbeiter werden im Einsatz sein.

Der Gemeindewahlausschuss prüft die Bürgermeisterwahl voraussichtlich am Montagabend noch einmal. Sollte am Sonntag kein Kandidat mehr als 50 Prozent der Stimmen erreichen, läuft der Bewerberschluss für die zweite Runde bis zum folgenden Mittwochabend, 18 Uhr. Dabei können sich sowohl neue Bewerber melden als auch bestehende Kandidaten ihre Bewerbung zurückziehen.