Eppelheim. (nb) Lange musste sich Patricia Rebmann wohl oder übel mit der Klage gegen ihre Wahl zur Bürgermeisterin beschäftigen. Weil Georg S. klagte, am Wahltag habe ein Rebmann-Plakat zu nah am Wahllokal gehangen, konnte sie schließlich statt zum 1. Januar dieses Jahres erst vor rund einem Monat ihr Amt antreten. "Nun habe ich andere Dinge im Kopf", sagt Rebmann gegenüber der RNZ.

Doch Georg S. lässt nicht locker: Er hat über seinen Anwalt Dr. Uwe Lipinski eine Verfassungsbeschwerde beim Stuttgarter Verfassungsgerichtshof Baden-Württemberg gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Karlsruhe und den Beschluss des Verwaltungsgerichtshofs erhoben. Rebmann hat das zur Kenntnis genommen. Mehr aber auch nicht. "Mich persönlich betrifft das nicht mehr", sagt Rebmann. Sie finde es einfach schade, dass die Stadt nun immer noch nicht aus den Schlagzeilen herauskomme. Ihr Vorwurf: "Diese Geschichte beschädigt Eppelheim."

Freilich ganz anders sehen das Georg S. und dessen Anwalt. "Ich wüsste nicht, wieso mein Mandant jemandem schaden sollte, wenn er die ihm verfügbaren Rechtsmittel ausschöpft", sagt Lipinski. Nach wie vor sei man von der Argumentation der Gerichte nicht überzeugt. Dass der Wahleinspruch als unzulässig eingestuft wurde, halte man für verfassungswidrig, so Lipinski. Konkret wird in der Beschwerde gerügt, dass die Gerichtsentscheidungen die Freiheit der Wahl, die Garantie effektiven Rechtsschutzes und das Willkürverbot verletzten. "Da inzwischen auch der Eppelheimer Gemeinderat neue Plakatierungsrichtlinien beschlossen und einen Sperrumkreis von 20 Metern anerkannt hat, fühlen wir uns in unserer Argumentation bestätigt", findet Lipinski.

Und wie geht es nun weiter? Im ersten Schritt werde geprüft, ob die Kammer des Verfassungsgerichtshofs eine Entscheidung fällen könne oder ob zunächst noch einmal die anderen am Verfahren Beteiligten, also etwa die Stadt Eppelheim oder Bürgermeisterin Patricia Rebmann, angehört werden, erklärt Dr. Anna Quast vom Verfassungsgerichtshof. Aktuell ändere die Beschwerde freilich nichts an der Gültigkeit der Wahl. Nur, wenn der Verfassungsgerichtshof der Beschwerde folgt, müssten die Gerichte das Klageverfahren neu aufrollen, so Quast. Wann mit einer Entscheidung zu rechnen ist, sei allerdings noch nicht absehbar.