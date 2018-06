Von Anna Haasemann-Dunka

Bammental. Bürgermeister zu sein, ist für Holger Karl mehr als ein Beruf. Es ist für ihn Berufung. So sieht er es selbst und so sehen es Familie, Freunde, Wegbegleiter, Mitarbeiter und Kollegen. Bei seiner Verpflichtung für eine zweite Amtszeit im Rahmen einer öffentlichen Gemeinderatssitzung in der Elsenzhalle wollten neben dem Gemeinderat viele Bammentaler, aber auch Gäste von außerhalb dabei sein - sogar aus den Partnerstädten Vertus und Demitz-Thumitz waren die Bürgermeister angereist.

Allein 18 Bürgermeisterkollegen konnten am Freitagabend im Publikum gezählt werden. Neben den Rednern waren auch die Landtagsabgeordneten Albrecht Schütte (CDU) und Hermino Katzenstein (Grüne)gekommen.

Anerkennung für die geleistete Arbeit und Wertschätzung für den wieder gewählten Rathauschef zogen sich wie ein roter Faden durch die elf Redebeiträge und Grußwortreden. Beschenkt wurde der alte und neue Bürgermeister obendrein.

Bürgermeister Pascal Perrot aus Vertus hatte ihm eine gläserne Darstellung der französischen Nationalfigur Marianne mitgebracht. Der Gemeinderat schenkte eine Hortensie für den Garten und von anderen Grußwortrednern wurden ebenfalls Präsente überreicht.

In seiner Ansprache am Ende zeigte sich Holger Karl von all dem bewegt: "Ich bin begeistert und überwältigt von der Veranstaltung." Und damit bezog er sich nicht nur auf die Reden, sondern auch auf die wunderbare musikalische Gestaltung, die der Verpflichtung einen würdevollen und angemessenen Rahmen setzte.

Allen voran eröffnete der Bammentaler Musikverein Feuerwehrkapelle mit der Polka "Neuer Schwung". Der Chor "Taktvoll" sang mitreißend den Bon-Jovi-Song "Livin’ on a prayer", die Jagdhornbläser "Kleiner Odenwald" gaben sich ein klangvoll imposantes Stelldichein und am Ende setzte das Bammentaler Symphonieorchester mit der Europahymne "Freude schöner Götterfunken" den gelungenen Schlusspunkt.

"Es bedeutet mir sehr viel", bedankte Holger Karl sich für all das Lob und für das Vertrauen, das ihm die Bürger mit der Wiederwahl ausgesprochen haben. Und er verriet auch, wie es in der Gemeinde in Zukunft weitergehen soll: "Mit Ihnen Bammental weiter entwickeln, das sehe ich als Aufgabe für die nächsten acht Jahre."

Mit deutlicher Mehrheit war Holger Karl am 4. März 2018 wieder gewählt worden: 71 Prozent der Wähler gaben ihm ihr Kreuzchen, die Wahlbeteiligung lag bei 55 Prozent. "Das ist ein Fundament, auf das sich aufbauen lässt", sagte Wilhelm Müller in seiner Begrüßung. Der Bürgermeisterstellvertreter war wie bereits vor acht Jahren auserkoren worden, die Verpflichtung Karls vorzunehmen.

Dabei verlas zunächst Müller den Diensteid, den Holger Karl mit angelegter Amtskette wiederholte: "Ich schwöre, dass ich mein Amt nach bestem Wissen und Können führen, das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, die Landesverfassung und das Recht achten und verteidigen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde."

Joachim Bauer, der Erste Landesbeamte des Rhein-Neckar-Kreises, stellte - das Wahlergebnis - vor Augen fest: "Es waren mehr Stimmen als vor acht Jahren bei einer guten Wahlbeteiligung - das ist eine solide Leistung, die für sich spricht." Zupackend sei die erste Amtszeit von Holger Karl gewesen und das Amt des Bürgermeisters sei ihm auf den Leib geschneidert. Bedeutsame und wegweisende Entscheidungen für die Gemeinde wurden getroffen, etwa in der Kleinkindbetreuung.

Bei all den umgesetzten Projekten und Maßnahmen in den Bereichen Konsolidieren, Investieren und Sanieren bescheinigte er Karl eine solide Haushaltsführung, die sich am Machbaren orientierte. Bammental liege mit der Verschuldung deutlich unter dem Landesdurchschnitt. Der Rhein-Neckar-Kreis schätze Bammental als verlässlichen Partner.