Dossenheim. (dw) Es liegt fast zwei Jahre zurück, da hat Brigitte Apfel mit dem Büchlein "Das Brezelfest", einer Hommage an ihre Heimatgemeinde, ihr erstes eigenes Kinderbuch veröffentlicht. Vor Kurzem ist ihr zweites Werk, für das sie ebenfalls für Text und Bilder allein verantwortlich ist, erschienen. "Der höfliche Chinese" ist eine geschickt verpackte Aufforderung an die Menschen, auch in größter Not, unter Zeitdruck oder dann, wenn ein Missgeschick passiert, freundlich zu bleiben. Das Zauberwort "Tschultschung" sorge für Frieden und Harmonie, steht auf der Rückseite über das Buch, das eine Art Gebrauchsanweisung sei.

Ping Ping, die Hauptfigur, weiß sich zu benehmen, und wird als der "höfliche Chinese" gleich auf der ersten Seite vorgestellt. Dann folgt schon die Arznei: "Und auch, was man zu sagen pflegt im Falle, dass man Ärgernis erregt - ganz leicht! Das weiß er ganz genau: Man sagt Tschultschung mit Kotau." In mehreren kleinen Episoden, die mit gereimten Vier-Zeilen-Versen knapp aber verständlich erklärt werden, zeigt Apfel Situationen auf, in denen sich mit einem "Entschuldigung" die Anspannung sofort löst. Situationen, die eingängig sind, weil sie die meisten Menschen so oder ähnlich schon einmal erlebt haben: Man kommt zu spät, etwas geht zu Bruch, jemand ist unzufrieden ... Die Situationen hat Apfel in hübsche, schlichte Bilder gefasst. Die Zeichnungen sind schwarz-weiß mit ein wenig rot. Ihr Zauberwort "Tschultschung" habe sie erstmals in ihrer Schulzeit gehört, erzählt die 46-Jährige. Es habe ihr sofort gefallen, begleite sie bis heute und passe wunderbar in ihre "chinesische Geschichte".

Was dieses Büchlein besonders macht? Apfel kommt ganz ohne erhobenen Zeigefinger aus. Sie erzählt leicht und unbekümmert. Ruhig und unaufdringlich. Die sanften Bilder unterstreichen diese Unaufgeregtheit. So wird jedem auflodernden Ärger die Luft genommen, noch bevor er Feuer fängt. Das macht dieses Büchlein außerordentlich charmant.

Apfel selbst hat für die Episoden auf ihren Erfahrungsschatz aus ihrem Berufsalltag als Verwaltungsangestellte zurückgegriffen. Die Fahrt von ihrer Heimatgemeinde zum Arbeitsplatz in überfüllten Straßenbahnen gehört dazu. Bei ihren Reimen ließ sie sich von Wilhelm Busch, Wortspielgedichten von Joachim Ringelnatz oder Christian Morgenstern sowie von Micheal Endes "Jim Knopf" inspirieren. "Die Zeichnungen sollten wie asiatische Sumi-e-Tuschebilder aussehen, daher habe ich nur Bleistiftgrau und etwas Rot verwendet", erklärt sie die vornehme Zurückhaltung ihrer anmutigen Bilder.

Das Buch ist im Verlag Books on Demand, Norderstedt erschienen und kann dort oder über jede Buchhandlung bestellt werden. Brigitte Apfel ist mit ihren Büchern, Postkarten, Lesezeichen und Postern übrigens erstmals an der nächsten Hendsemer ART anzutreffen.