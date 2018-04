Sandhausen. (pol/mare) Ein schwerer Motorradunfall ereignete sich am Samstag gegen 12.30 Uhr auf der Kreisstraße K4153 bei Sandhausen. Das teilt die Polizei mit.

Ein 68-Jähriger fuhr demnach mit seinem VW auf der Kreisstraße in Richtung Leimener Weg. Trotz des an der Einmündung befindlichen Stoppschildes bog er ohne anzuhalten links in den Leimener Weg ab. Dabei stieß er mit einem von links kommenden Motorrad Yamaha einer 26-Jährigen zusammen. Ein Ausweichmanöver der Bikerin blieb ohne Erfolg.

Durch den Zusammenstoß prallte das Motorrad nach links weg und rutschte mehrere Meter über die Fahrbahn. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurde die Yamaha-Fahrerin schwer verletzt. Sie erlitt eine Unterschenkelfraktur und kam in ein umliegendes Krankenhaus. Ihr Ehemann fuhr mit einem anderen Motorrad hinterher und musste alles mit ansehen. Er stand sichtlich unter Schock.

Die Kreisstraße war während der Bergung voll gesperrt. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro.