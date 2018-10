Neckargemünd. (bmi) Jede Menge Live-Musik, Fahrgeschäfte, Veranstaltungen drumherum und zum Abschluss ein großes Feuerwerk: Das alles bietet der Bohrermarkt. Gleich fünf Tage lang, von Freitag bis Dienstag, 2. bis 6. November, steigt im Festzelt an der Friedensbrücke und in der ganzen Stadt eine große Sause. Das letzte große Volksfest in der Region in diesem Jahr will ausgiebig gefeiert werden.

Los geht es am Freitag um 17 Uhr, wenn das Festzelt am Neckar öffnet und die Fahrgeschäfte am Lohplatz anlaufen. Bürgermeister Frank Volk und Festwirtin Ilona Böhm ist es dann ab 19.30 Uhr vorbehalten, das erste Bier zu zapfen. Sie werden dabei vom Musikzug des Turnerbunds Dilsberg begleitet, ehe ab 20 Uhr die Partyband "Krachleder" das Kommando übernimmt. Die Jungs in Lederhosen spielen bis tief in die Nacht Schlager und Rock-Musik. Parallel dazu laden die Läden der Altstadt von 17 bis 20 Uhr mit Herbstangeboten zum Abendbummel ein.

Der Samstag beginnt sportlich: Um 14 Uhr starten Läufer, Mountainbiker und Crossbiker von der Banngartenhalle ihren Berglauf zum Königsstuhl. Ab 14.30 Uhr steigt im Festzelt der Seniorennachmittag, bei dem unter anderem die Trachtenkapelle Mückenloch und die Neckargemünder auftreten. Um 18.45 Uhr wird die SWR-Sendung "Stadt - Land - Quiz! Neckargemünd gegen Altenahr" übertragen, ehe ab 20 Uhr die "Groovemonkeys" die Rocknacht einleiten.

Der ökumenische Gottesdienst leitet um 10 Uhr den Festzelt-Sonntag ein, begleitet durch den Neckargemünder Posaunenchor und die Chöre der Markus- und St. Johannes-Nepomuk-Gemeinde. Direkt daran schließt sich um 11.15 Uhr das Weißwurstfrühstück an. Von 13 bis 18 Uhr kann am verkaufsoffenen Sonntag in der Altstadt gebummelt werden, während sich die Gewerbetreibenden von 12 bis 16 Uhr im Festzelt präsentieren. Schon um 17 Uhr beginnt dort der Partyabend mit Schlagern und Volksmusik von den "Klosterspatzen".

Der Montag firmiert ab 12 Uhr unter dem Namen Behörden- und Firmennachmittag. Bis 16 Uhr begleiten die "Zwoa Spitzbuam" den Frühschoppen mit Saxofon und Gesang. Der Abend gehört dann allen Mallorca-Fans: Denn bei der "Maximum Sunshine Party" verwandelt sich das Festzelt zum Ballermann. Branchengrößen wie Almklausi, Isi Glück, Willi Herren, Markus Becker und DJ Danny Malle heizen ab 19 Uhr bis Mitternacht ein.

Dienstag ist Familientag. Ab 12 Uhr locken die Fahrgeschäfte am Lohplatz mit vergünstigten Angeboten, von 15 bis 18 Uhr stehen im Festzelt die Kinder im Vordergrund. Ab 18.15 Uhr startet an der Ecke Elsenzweg/Evianbrücke der Martinszug, um 19.30 Uhr steigt dann das große Abschlussfeuerwerk auf dem Festgelände. Gefeiert wird aber weiter bis 22 Uhr zu Rock-Covern der Band "Realusion".