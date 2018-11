Von Benjamin Miltner

Mauer. Der Biber ist zurück in der Region. Auch in Mauer fühlt sich das Nagetier wohl - anders als in der Nachbargemeinde Bammental aber nicht an einem fließenden Gewässer, sondern an einem See, genauer gesagt am Angelteich. Und auch hier sorgt der Biber nicht nur für Freude, sondern auch für Probleme.

"Am Anfang haben wir gedacht: ,Mensch klasse, jetzt haben wir auch noch einen Biber’", erzählt Guido Dick. Er ist der Erste Geschäftsführer des Angel- und Naturfreundevereins Mauer und als solcher tierverbunden, wie er sagt. Mittlerweile ist Dick aber das Lachen vergangen. Denn der Biber hat von Natur aus ein Hobby: Bäume annagen. "Das wäre an einer verlassenen Stelle an der Elsenz kein Problem - hier schon", so Dick.

Denn der Angelteich ist laut Dick zwar "wunderschön", aber er liegt nicht irgendwo im Nirgendwo. Direkt angrenzend verläuft auf der einen Seite die Bahnlinie zwischen Neckargemünd und Sinsheim. Und auf der anderen Seite die Bundesstraße B 45, dazwischen noch der rege genutzte Radweg nach Bammental. "Wir sind seit Wochen laufend am Bäume fällen und schützen", berichtet der Vereinsvorsitzende von den aktuellen Extra-Aufgaben. Jeden zweiten Tag laufe ein Vereinsmitglied zurzeit das ganze Gelände ab. Zur Kontrolle, ob kein großer Baum angegriffen ist, der auf die B 45 oder in die Oberleitung der Bahnstrecke fallen könnte.

Die Angel- und Naturfreunde sind nämlich nicht nur für den Gewässerschutz zuständig, sondern haben als Eigentümer auch die Sicherheit auf dem Gelände zu gewährleisten. Dafür war es bereits nötig, rund ein Dutzend Bäume zu fällen. "Wir haben mittlerweile sämtliche Silberweiden mit Draht gesichert", erzählt Dick. Jetzt mache sich der Biber vornehmlich an Schwarzerle und Haselnuss zu schaffen. Meist knabbert er direkt am Ufer. "Zum Glück hat er sich noch nicht an die 25 Meter hohen Weiden nahe der Bahnlinie gemacht", befürchtet Dick Schlimmes.

Ulrich Weinhold ist da etwas entspannter. Er ist ein sogenannter Bibermanager im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe, berät die Mauermer Angler und meint: "Biber sind in einem Teichrevier wie diesem gut zu managen, das läuft bis auf die Nageraktivitäten unkompliziert." Das Bundesnaturschutzgesetz stellt den Biber unter besonders strengen Schutz. Sie dürfen nicht getötet, verletzt, gefangen oder umgesiedelt werden. "Er hat grundsätzlich Bleiberecht, frisst auch nur Pflanzen, schadet also auch nicht dem Fischbestand", so Weinhold.

Daher ist eher sanfter Druck gefragt. "Der Biber bleibt so lange da, wie es etwas zu kauen gibt", sagt Guido Dick. Das heißt im Umkehrschluss: Seine Strategie lautet, ihm das Fressen am Angelteich so schwer zu machen wie möglich. Und zwar mit einem Verbissschutz an den Bäumen. "Wir haben schon über 20 Bäume mit einer sogenannten Draht-Hose gesichert", berichtet er. Dabei wird der Maschendraht drei- bis vierlagig um den Stamm gewickelt - sicher ist sicher. "Man glaubt nicht, was so ein Tier mit seinen Zähnen für Kraft entwickeln kann."

Ob das Aushungern das Abwandern erzwingt, bleibt abzuwarten. Und selbst wenn, könnte er jederzeit zum Teich zurückkehren. Denn das Gelände ist frei begehbar. "Ein Zaun drumherum wäre rund 500 Meter lang und 30.000 Euro teuer. Das können wir finanziell nicht stemmen", betont Vereinschef Guido Dick. Er fühlt sich insgesamt mit dem Problem alleingelassen. Die Hilfe des Bibermanagers und ein Zuschuss für den Verbissschutz vom Rhein-Neckar-Kreis sei bisher die einzige Unterstützung. "Das Ehrenamt wird immer hochgehalten, aber uns lässt man hier im Regen stehen", sagt er.

Noch ist der Biber weiter am Angelteich aktiv und putzmunter. "Gesehen habe ich ihn persönlich noch nicht - irgendwann schlafe ich auch mal", sagt Vereinschef Guido Dick. Hundehaltern sei das dämmerungsaktive Tier beim morgendlichen Gassigehen allerdings schon mehrmals begegnet.