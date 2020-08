Dossenheim. (dw) Der Tagesordnungspunkt "Fortführung der kommunalen Bezuschussung" des flexiblen Betreuungsangebots "Flitz" des Sportvereins TSG Germania war eine Hausaufgabe. Im September hatte der Gemeinderat die finanzielle Unterstützung befristet zugesagt. Nach Ablauf des Schuljahrs sollte dem Gemeinderat berichtet werden. Er wolle dann über eine Fortführung entscheiden. Das hat er pünktlich zum Schuljahresende getan. Das TSG-Projekt wird weiter gefördert. Geschäftsführer Christian Alles und Vizepräsident Uwe Groß, seit Herbst für die Finanzen im über 3000 Mitglieder starken Verein zuständig, hörten es mit Freude.

Somit wird das "Flitz" genannte Betreuungsangebot für Dossenheimer Grundschüler weiterhin mit 38 Euro je betreutem Kind pro Monat bezuschusst. Eine Befristung der Förderung, wie noch im September geschehen, wurde dieses Mal nicht ausgesprochen. Cornelia Wesch (FW) sprach allerdings davon, dass ihre Fraktion eine "weitere Bezuschussung nicht mittragen werde". Carlo Bonifer (SPD) meinte, dass es mit ein bis zwei Jahren wohl nicht getan sei. Den Zeitraum hatte Christian Alles ins Spiel gebracht.

Der TSG-Geschäftsführer hatte zuvor die Entwicklung seit September dargestellt. "Flitz ist für uns ein sehr wichtiges Projekt", sagte er. Man stärke damit das Vereinsangebot sowie den Zusammenhalt. Es sei zugleich eine finanzielle Herausforderung. "Wir müssen schauen, wie sich das Angebot entwickelt." Die Pandemie legte den Betrieb vorübergehend still.

Marc Miltner vom zuständigen Fachbereich ergänzte Zahlen. Im gerade zu Ende gegangenen Schuljahr waren 14 Schüler angemeldet. Die Mehrzahl besuchte die Neubergschule. Für das kommende Schuljahr geht man mit 19 Anmeldungen an den Start. Davon besuchen 17 Schüler die Neubergschule, zwei die Kurpfalzschule.

Rückblickend sei er sehr froh, dass man ein weiteres Angebot habe, eröffnete Bürgermeister David Faulhaber den Austausch. Die individuellen Bedürfnisse der Eltern fänden Berücksichtigung. Es habe sich als Ergänzung und nicht als Konkurrenz zu den bestehenden Alternativen herausgestellt. "Wichtig für uns, es wird niemandem etwas weggenommen", betonte Bonifer. Wichtig sei, dass keine Konkurrenz entstehe, äußerte sich Uwe Schollenberger (CDU) ähnlich. Miltner sah das Projekt außerdem als Entlastung. Insbesondere die Neubergschule stieße an ihre "Kapazitätsgrenzen". Flitz-Kinder werden in Räumen der TSG am Sportplatz betreut. Sie werden dazu an der Schule abgeholt.

Der Austausch war weiter vom Thema "Betriebserlaubnis für Kindertageseinrichtungen" geprägt. Der Verein benötigt diese nicht. Dennoch stehe man mit dem "Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg" (KVJS) im Austausch, so Alles. Die Bedingungen seien erfüllbar. So betreuten zum Beispiel vier Mitarbeiter 19 Kinder. Zur Betriebserlaubnis alternativ sei die "freie Nachmittagsbetreuung" mit dem Regierungspräsidium als Ansprechpartner. Beides sei reizvoll. Die Einhaltung der Standards würde regelmäßig geprüft. Matthias Harbarth (CDU) wollte bei der Entscheidung die Teilhabe an Fördertöpfen berücksichtigt wissen.