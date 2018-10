Eppelheim. (nb) Es gibt wahrlich leichtere Jobs als den an Eppelheims Rathausspitze. Dort hat inzwischen Patricia Rebmann - bekanntlich mit rund 33-wöchiger Verzögerung - ihren Platz eingenommen. Und dafür wird Eppelheims neue Bürgermeisterin künftig auch bezahlt. In ihrer ersten offiziellen Gemeinderatssitzung hatte das Gremium am Montagabend also unter anderem über Rebmanns Besoldungsgruppe zu entscheiden.

Zur Debatte stehen laut Landeskommunalbesoldungsgesetz (LKomBesG) für eine Stadt der Größe Eppelheims mit rund 15.600 Einwohnern die Besoldungsgruppen B 3 und B 4. Wie ihrem Vorgänger Dieter Mörlein stünde auch Rebmann die höhere Einstufung in B 4 zu, verkündete Bürgermeisterstellvertreter Trudbert Orth, der diesen Tagesordnungspunkt leitete - und eine Verzichtserklärung Rebmanns vorlas: Zugunsten der klammen Stadtkasse will die Bürgermeisterin für ihre ersten beiden Jahre im Amt aber freiwillig nur B 3 in Anspruch nehmen. Im Klartext: Statt monatlich 13.453 Euro entstehen der Stadt in diesem Zeitraum nur Personalkosten für die Bürgermeisterin in Höhe von 12.741 Euro.

Dabei handelt es sich aber lediglich um den Kostenpunkt der Stadt: Dieses Geld landet nicht eins zu eins in Patricia Rebmanns Tasche, wie Susanne Balzer und Hubert Büssecker erklären, die in der Eppelheimer Gemeindeverwaltung für Personal und Finanzen zuständig sind. Doch wie setzt sich dieser Betrag zusammen? Zum einem aus dem Grundgehalt in Höhe von 7856 Euro brutto zuzüglich einer Dienstaufwandsentschädigung von 1061 Euro und einem Familienzuschlag von rund 382 Euro, die der Rathauschefin gemäß LKomBesG zustehen.

Hinzu kommt eine sogenannte Versorgungsumlage von rund 3441 Euro - 37 Prozent des Gesamtgehalts. Dieses Geld fließt aber an den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg, so Balzer. Dieser Versorgungsverband gleicht die Lasten aus, die den Gemeinden durch die Versorgung, etwa Pensionszahlungen, entstehen.