Wilhelmsfeld. (ths) Wieder einmal erlitt Bürgermeister Christoph Oeldorf in der Gemeinderatssitzung eine Abstimmungsniederlage. Die Räte ließen ihn damit wie in der Mai-Sitzung im Regen stehen. Ging es damals um die Kinderbetreuung im Luftkurort, wollte nun der Rathauschef dem Gremium einen Aufstellungsbeschluss für das von ihm angedachte Bebauungsplanverfahren "Wilhelmsfeld I" schmackhaft machen.

Es behandelt den nördlichen Bereich Wilhelmsfelds, der teilweise mit mehreren und erheblich in die Jahre gekommenen Bebauungsplänen überplant war. "Wir müssen diesen Bereich auf den Stand der neuesten Erfordernisse und an den künftigen Bedarf an Wohnbauflächen bringen", warb Oeldorf bei den Räten für einen neuen Kurs in Sachen Wohnbebauung, der auch die Aufhebung der vorhandenen Pläne beinhaltete. Das Ende vom Lied: Kein einziger Rat folgte der Verwaltungsempfehlung.

Schützenhilfe erhielt Oeldorf zuvor von Architekt Dietmar Glup vom Sinsheimer Architektenbüro Sternemann und Glup. Jener stellte das von ihm dargestellte Gebiet vor, was allerdings auch bedeutete, die einzelnen Pläne um die "Angelhofer Güter" und das derzeit ruhende Bebauungsplanverfahren "Pottaschenloch I" aufzuheben. Umgekehrt sparte er ein später von Gemeinderat Jochen Peters (FW) vermisstes "Sahneschnittchen" aus. Insgesamt ging es Glup darum, die "Planungsinhalte an aktuelle Gesetze und Verordnungen" anzupassen. Das hieß für ihn die Art der baulichen Nutzung genauso zu überdenken wie zulässige Gebäudekubaturen und Bauformen, auch die Art der Dächer und eine nötige Stellplatzverpflichtung.

"Die Novellierungen tun der Gemeinde gut", betonte der Bürgermeister. Denn 70 Prozent der Bauanträge im Ausschuss für Technik und Umwelt benötigen nämlich eine Planbefreiung. "Damit muss Schluss sein", forderte er und wollte einen Neubeginn, der sich der geänderten Realität anpasse. Und damit wollte er zusätzlich die ihm immer wieder zugetragene Brisanz vergangener Jahre vermeiden.

Die Rechnung machte die Verwaltungsspitze allerdings ohne den Gemeinderat. Melanie Oberhofer (CDU) erkannte kein System in der Vorgehensweise. "Alles geht uns zu schnell und wir sind überhaupt nicht darauf vorbereitet", fühlte sie sich genauso überrumpelt wie ihr Ratskollege Jochen Peters (FW). Er plädierte stattdessen, solche Schritte im Ausschuss für Technik und Umwelt vorbereiten zu lassen. Zudem sah er die geforderten Aufhebungen so, als würde man ein Pferd von der falschen Seite zäumen - ein Ansatz den auch Jürgen Traub von der Grünen Initiative Wilhelmsfeld (GIW) unterstrich. "Wir würden die Glaubwürdigkeit verlieren, wenn wir die Pläne aufheben würden", meinte er und sprach sich dafür aus, bei einem solchen Verfahren langfristig zu denken. Nicht nur deshalb erachtete Peters eine ebenfalls zu beschließende Veränderungssperre für dieses Gebiet als "Dorn im Auge".

Überrascht zeigte sich Michael Gärtner on der Bürgergemeinschaft Wilhelmsfeld von der Größe des Areals, auch von der jetzt angedachten Eile, während Boris Hoffarth (GIW) überhaupt keinen Bedarf feststellte und sich eher wie Fraktionskollege Jochen Schwarz für ein Gesamtkonzept aussprach, das Visionen verlange.

Und bei einem forderte Peters am Ende den Bürgermeister höchstpersönlich heraus. Er prangerte nämlich an, dass Bauwillige im Gebiet "Laiersberg" auf ihre Genehmigung warten und begründete dies mit der mangelnden Zeit auf Verwaltungsseite. "Wir arbeiten mit Hochdruck am Laiersberg", konterte hier Oeldorf.