Eppelheim. (aham) Die Brückenbaustelle dauert länger als geplant und wird dadurch auch teurer als gedacht. Diese Nachricht überbrachte der zuständige Projektleiter der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) am Montagabend dem Technischen Ausschuss der Stadt Eppelheim.

Demnach ist es in den letzten Monaten auf der Baustelle am Rande der Autobahn A5 zu einigen unvorhergesehenen Verzögerungen gekommen. Diese haben zur Folge, dass die Straßenbahnbrücke, die Eppelheim mit Heidelberg verbindet, nicht wie geplant im Oktober dieses Jahres, sondern erst im April 2019 fertig würde. Das aber will die RNV unbedingt verhindern: Sie peilt den Dezember an und nimmt dafür Mehrkosten von rund 300.000 Euro in Kauf.