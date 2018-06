Von Anja Hammer

Leimen. Wenn Nadja Klausmann einen Baum sieht, ist sie nicht mehr zu stoppen. Zack, zack, zack - und ehe man sichs versieht, ist die 28-Jährige auch schon oben in den Wipfeln. Eine 15 Meter hohe Esche schafft sie in 18 Sekunden. Dieses Tempo hat sie zuletzt bei den deutschen Meisterschaften im Baumklettern vorgelegt und sich so den Vizemeister-Titel geholt. Damit hat sie sich für die Europa-Meisterschaft qualifiziert, die ab Freitag in Frankreich stattfindet.

Nadja Klausmann ist Baumpflegerin.

Die ungewöhnliche Meisterschaft kommt nicht von ungefähr: "Sie ist aus der Baumpflege heraus entstanden", sagt Klausmann. Seit rund drei Jahren arbeitet sie für die Leimener Firma "Der Baum Braun" als Baumpflegerin. "Wenn ich das sage, fragt jeder: Was ist das?", sagt sie lachend und fügt die Erklärung gleich hinten an: "Wir schneiden Bäume aller Art." Etwa, wenn Totholz entfernt werden muss, die Äste zu nahe an einem Haus oder zu tief über der Straße wachsen. Die 28-Jährige betont dabei: "Unser Berufsstand steht für den Erhalt der Bäume." Als eine Art Baumdoktor gehören Gesundheitschecks und das Festlegen einer "Therapie" zum Arbeitsalltag. Als Frau ist Klausmann in der Branche übrigens eine Seltenheit, auch in Leimen ist sie die einzige Frau in einem zehnköpfigen Team.

Die Liebe für das Grüne, man könnte meinen, es ist Nadja Klausmann angeboren, kommt sie doch ursprünglich aus dem Südschwarzwald. Doch da winkt sie lachend ab: "Wir haben da so viel Wald - da wird nicht lange rumgemacht." Dort würden die Bäume eher gefällt, als gepflegt. Rund um Villingen-Schwenningen war sie zwar als gelernte Landschaftsgärtnerin auch mal in den Wipfeln aktiv, doch richtige Baumpflegerin wurde sie erst, als sie vor fünf Jahren in die Region kam: An der staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau in Heidelberg machte sie erst ihren Landschaftsgärtner-Meister und schließlich noch die viereinhalbmonatigen Lehrgang zum Fachagrarwirt in Baumpflege und Baumsanierung.

An ihrem Beruf gefällt Klausmann die Abwechslung: "Jeder Baum ist anders." Jeder hätte seine Vor- und Nachteile, berichtet sie: Auf Eichen könne man sich verlassen, doch der Eichenprozessionsspinner bringe Gefahren, oder die Platane, sei schön anzusehen, doch ihr Staub kratzt in der Lunge. Perfekt findet die Heidelbergerin die Buche mit ihrem stabilen Holz und dem schönen Wuchs.

Die Arbeit im Grünen ist anstrengend: "Am Abend weiß man, was man geschafft hat", sagt Klausmann. In ihrer Freizeit lässt sie es daher lieber ruhig angehen, geht spazieren oder wandern. Klausmann: "Ich kann aber nie an einem Baum vorbeigehen, ohne ihn zu begutachten." Vom Boden aus überlegt sie sich stets, wie sie wohl am besten in die Krone gelangen würde.

Zur Zeit setzt sie diese Überlegungen auch öfter mal in die Tat um. Schließlich steht ja die Europa-Meisterschaft kurz bevor. Die Disziplinen wie das möglichst hohe Werfen der Wurfleine, Schnellklettern, Seilaufstieg und das Bewältigen eines Parcours im Baum mit verschiedenen Sägestationen trainiert sie bei der Arbeit und in der Freizeit. So mimt ihr Freund, der ebenfalls Baumpfleger ist, nach Feierabend im Wald schon mal den Verletzten zwischen den Ästen, denn die Personenrettung ist eine weitere Disziplin bei den Baumkletter-Meisterschaften.

Bei der Europa-Meisterschaft in Thoiry nahe Paris hat Klausmann dann die Chance, sich für die Weltmeisterschaft in den USA zu qualifizieren. Ihr Chef ist da optimistisch: "Wir scheinen eine Talentschmiede zu sein", meint Björn Braun, Geschäftsführer von Baum Braun. "Vor acht Jahren nahm eine Mitarbeiterin bei den Weltmeisterschaften in Australien teil." Nadja Klausmann ist da bescheidener: "Das Treppchen wäre schön, aber mit dem Mittelfeld bin ich auch zufrieden."