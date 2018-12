Bammental. (bmi) Das ging schneller als gedacht: Schon am morgigen Dienstag wird die Industriestraße wieder zweispurig befahrbar sein - allerdings nur im Bereich zwischen dem Feuerwehrhaus und der Abzweigung, an der die Industriestraße auf die Reilsheimer Straße trifft. Dies teilte Bauamtsleiter Oliver Busch auf RNZ-Nachfrage am Wochenende mit. Für den Durchgangsverkehr bleibt die Situation hingegen noch wie gehabt: In Fahrtrichtung Neckargemünd herrscht auf der Kreisstraße 4160 freie Fahrt, der Verkehr in die Gegenrichtung wird allerdings noch bis zum 21. Dezember über die Hauptstraße umgeleitet.

"Wir haben innerhalb einer Woche einen Riesen-Fortschritt gemacht", zeigte sich Oliver Busch erleichtert. Die Gemeinde fühle sich damit bestätigt in ihrem Weg, mit der Baufirma Peter Gross aus Mannheim einen Schlussstrich gezogen und vor gut einer Woche die Fortführung der Arbeiten an der K4160 an die Firma Carsten Grimmig GmbH übergeben zu haben. Zuvor hatte die Baustelle an der wichtigen Straße in der Elsenztalgemeinde nach Streitigkeiten zwischen der Gemeinde und der Firma Peter Gross rund einen Monat geruht.

Die Freigabe des Bereichs zwischen dem Feuerwehrhaus und der Einmündung der Industriestraße lindert drei Probleme: Erstens haben die Bewohner der Gebäude neben der Feuerwehr wieder freien Zugang zu ihrem Anwesen. Zweitens wird die Ampel nicht mehr benötigt, die der Feuerwehr im Einsatzfall ermöglichte, gegen die Einbahnstraße zu fahren. Und drittens ist auch der Rad- und Gehweg wieder komplett nutzbar. Dies erleichtert damit gerade den vielen Schulkindern vom Heldenberg ihren Weg ins Schulzentrum.

Wie geht es jetzt weiter auf der Baustelle? "Wir haben auf Seite der Elsenz zwischen Bushaltestelle und Friedensbrücke noch 600 Meter Bordstein zu setzen", schaute Oliver Busch voraus. Das wird nun in den kommenden drei Wochen geschehen und auch die Arbeiten auf der Straße werden so weit vorangebracht, dass pünktlich zu Weihnachten in Bammental zumindest vorübergehend wieder "freie Fahrt" herrscht.